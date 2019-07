Tarta de limón, un postre de verano fácil y barato para preparar en casa

Sea cual sea la época del año, no hay sensación más satisfactoria que terminar un suculento festín con un postre (para el que siempre hay hueco). Sin embargo, en verano, apetecen aquellas delicias que dejen una sensación refrescante en el paladar, para así combatir las altas temperaturas. Por ello, los helados son la primera elección de muchos comensales. Sin embargo, el estío ofrece una variada carta de dulces. Las tartas que no necesitan horno son una de las opciones más aclamadas: son rápidas, fáciles de hacer y, además, te ayudan a ahorrar energía. Una de las más populares es la de limón cuya elaboración es sencilla y no requiere de ingredientes poco habituales en las despensas.

Ingredientes para seis personas:

1 paquete de galletas maría, de sobaos o de bizcochos de soletilla, según la textura final que se le quiera dar al postre.



100 gramos de mantequilla.

2 sobres de gelatina de limón.

500 ml de nata para montar.

250 gramos de queso crema.

100 gramos de azúcar.

150 ml de leche entera.

200 ml de agua o zumo de limón.



Se le puede añadir la piel rallada.





Tarta de limón, paso a paso