¿Quiénes son los que saben de criptomonedas en Aragón y por qué se han reunido a comer pizza?

No son todos los que están ni están todos los que son, pero forman una nutrida representación del 'ecosistema cripto' en Aragón. Todos tienen en común que en un momento de su vida empezaron a hacerse preguntas sobre qué son las criptomonedas, cómo funcionan o incluso invirtieron dinero en ellas. Ahora cuentan con compañías y proyectos vinculados a la tecnología 'blockchain' que da soporte a las divisas virtuales y defienden su avance. Este miércoles han compartido mesa en Zaragoza para comer pizza en una jornada muy especial para el universo bitcoin.

Cada 22 de mayo se celebra el Bitcoin Pizza Day, una fecha que conmemora un hito en el avance de las criptomonedas y que no ha querido perderse el colectivo en Zaragoza. Emprendedores de la tecnología 'blockchain' que da cobertura a las monedas digitales, abogados especializados en el sector, empresas que trabajan en el metaverso, nuevos proyectos de tecnología aplicada a las finanzas ('fintech') y jóvenes que dan sus primeros pasos han acudido a la convocatoria de la asesoría fiscal zaragozana enfocada a criptomonedas CL Cripto.

El lugar elegido añadía misterio a la reunión, en un salón privado del restaurante La Mafia de Zaragoza, en su local de la plaza de Aragón. Reunidos cual encuentro secreto, pero en un tono muy informal, los invitados han mantenido una conversación animada desde el inicio. De la veintena de comensales solo uno lucía corbata, entre casi un empate técnico de camisas y camisetas, en un colectivo con muchos jóvenes y solo cuatro mujeres. No han podido evitar sonreír al ver llegar la primera de las pizzas con la letra 'B' del logotipo de bitcoin dibujada con sus ingredientes.

¿Por qué se celebra el Bitcoin Pizza Day?

Bitcoin Pizza Day. V. M.

"Este día se conmemora que una persona compró dos pizzas por 10.000 bitcoins", que entonces solo valían unos 40 dólares (36,9 euros), resume Jesús Lorente, uno de los fundadores de CL Cripto, la firma anfitriona. La celebración de este día se remonta a la operación que se llevó a cabo en 2010 y que supuso la primera en la que se utilizó la moneda digital para una transacción de un bien físico. El comprador de bitcoins buscaba demostrar que las criptomonedas eran una realidad.

A esta curiosidad se añade que si el estadounidense que llevó a cabo tal hito no hubiera encontrado a nadie dispuesto a aceptar sus bitcoins a cambio de pizzas tendría ahora en el bolsillo 720 millones de dólares (664 millones de euros), teniendo en cuenta la subida experimentada en estos años. "Ahora el bitcoin cotiza a 71.000 dólares (65.500 euros)", apunta Daniel Labeaga, presidente de la asociación Blockchain Aragón y otro de los invitados.

La asociación nacida en 2019 ha celebrado dos congresos, que supusieron los primeros pasos de la tecnología de la cadena de bloques en la comunidad. En la cita del año pasado con 1.600 participantes, el 80% de fuera de Aragón, afirma que "colocamos a Zaragoza en el mapa". Pese a moverse en un mundo tan digital asegura que los encuentros en persona como los foros o una comida como la de este día siguen siendo necesarios porque "la clave de todo esto seguimos siendo las personas".

Reconoce que no se puede hablar de un sector 'blockchain' propiamente porque es una tecnología "muy transversal" que está presente en empresas desde tecnológicas a financieras. A ella se une la parte 'criptoeconómica' que engloba las inversiones. "Hay muchos particulares que han decidido apostar por la inversión en criptomonedas", añade. Incluso bancos de inversión que ya ofrecen para segmentos de banca privada productos vinculados a divisas virtuales.

El 'criptomaño', un abogado y un emprendedor 'fintech'

Álvaro Ortega, 'Criptomaño', en el Bitcoin Pizza Day en Zaragoza en La Mafia. H. A.

Entre los más jóvenes de la cita han estado Álvaro Ortega e Iván Pizarro, de 23 años, que comenzaron asesorando a empresas que querían dar sus primeros pasos en este mundo. "Nos conocimos en 3º de Primaria haciendo un trabajo de las primeras gafas de Google de realidad virtual", cuenta Álvaro. Hasta 2020 no se interesaron por la cadena de bloques y las monedas virtuales. "Con la pandemia teníamos más tiempo para nosotros porque no había clases", recuerda. Entonces estudiaba para técnico de administración en una asesoría fiscal y trabajaba. Su compañero se formaba en diseño 3D y desarrollador de videojuegos

"Empecé a invertir en criptomonedas con unos ahorros. Siempre he sido muy curioso y me preguntaba por la evolución del dinero". Tras su búsqueda de información pensaron en dedicarse a asesorar a empresas y particulares "para que antes de invertir en criptomonedas entendieran dónde están entrando". Así crearon Virtual Nova con la que se adentraron en el mundo del metaverso, la 'tokenización' o virtualización de productos como el jamón, que no obtuvo los resultados previstos. Ahora tiene la cuenta Criptomaño en Instagram desde la que da consejos en vídeos cortos.

Un objetivo más ambicioso se ha planteado Dimitri Orga, de la 'start up' Fidex DLT, que quiere crear "la próxima generación de cómo van a ser los bancos". Con la tecnología 'blockchain' plantea que "cada empresa sea su propio banco", de forma que pueda, por ejemplo, pagar las nóminas de sus trabajadores por el propio rendimiento que genere su tesorería. La empresa todavía no ha cerrado los trámites para quedar bajo la supervisión del Banco de España como empresa tecnológica financiera 'fintech'. Está seguro de que, al final, los bancos tradicionales terminarán operando con esta tecnología.

Sombras y prudencia

Desde el punto de vista legal, Javier Prenafeta, abogado que también celebra este Bitcoin Pizza Day, reconoce que operar en este ámbito "es complejo" porque a veces tienes que ir a un notario para más seguridad, por ejemplo, cuando se cambian productos por 'tokens'. "Hay un elemento de confianza", señala. "El problema es que hay muchísimo fraude", reconoce. "La normativa sí que te permite perseguir este tipo de delitos, pero está el problema de que son transnacionales", señala sobre la dificultad de perseguirlos.

La lista de invitados la completan Álvaro Alcañiz, de Onyze (el mayor custodio cripto español); Begoña Cabanes, consultora y coordinadora de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza relacionados con Nuevas Tecnologías; Jorge Abascal, desarrollador de software de impuestos de Investaxes y el equipo de la asesoría fiscal CL Cripto. La comida sirve de 'networking' en un ambiente colaborativo.

Labeaga es consciente de las nubes que sobrevulean sobre su desarrollo como los casos de fraudes, su utilización para blanqueo de capitales o la volatilidad de las cotizaciones de las divisas. Pese a ello, pide no demonizar a esta nueva tecnología porque sería "como culpar al dólar del pago de un secuestro", afirma. Lo que es evidente es que escándalos como la quiebra de FTX el año pasado y la condena de sus directivos como Sam Bankman-Fried no ayudan a generar confianza en este mercado. Además, organismos supervisores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) siguen alertando de que las inversiones en criptomonedas son de alto riesgo.

Por su parte, Lorente asegura que el sector "está bastante activo, con ganas de innovar y de ser un foco para atraer talento cripto", pese a la competencia de estar entre dos grandes capitales como Madrid y Barcelona. En su asesoría reclutan talento entre universitarios con interés en las criptomonedas. La pizza termina pero la conversación continúa en una sobremesa larga.