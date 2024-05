Los avisos de Hacienda en la declaración de la Renta para no terminar con sanción

La declaración de la Renta está a punto de superar el ecuador de la campaña. Este año la Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto especial empeño en vigilar a algunos contribuyentes para evitar que escapen al control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De ahí que hay personas que cuando van a hacer la declaración del impuesto por internet o descargan el borrador ven varios avisos si se encuentran entre los afectados. Se trata de un toque de atención de Hacienda para indicar que sabe que el contribuyente se está dejando algo fuera y que si no lo declara puede terminar siendo sancionado.

En estos supuestos Hacienda ha preparado un aviso especial que salta al consultar los datos fiscales ya que "aparece un recuadro donde se indica que Hacienda sabe o cree saber que has tenido este tipo rendimiento, que aparece como uno más, pero sin importes", detalla Aitor Fernández, experto fiscal de la Tax Down, firma de trámites 'online' que trabaja este año con varios bancos para hacer la declaración a sus clientes. El aviso sale también en el borrador de la declaración. "Muchas veces aparece en letras rojas, que asusta un poco más", reconoce. Se trata de los supuestos de ingresos por alquileres de inmuebles, criptomonedas, juego 'online' y rentas en el extranjero.

1. Ingresos por tener un piso alquilado

Las rentas por tener arrendado un inmueble se deben declarar en la renta. Heraldo

El cobro de alquileres de vivienda es uno de los casos en los que Hacienda no dispone de todos los datos y necesita recabar más información. De ahí que el primero de los avisos se envíe a los propietarios de inmuebles en arrendamiento. "Hacienda ha aumentado el número de avisos con respecto al año anterior pasando de 661.000 a 866.000 notificaciones en esta campaña de la Renta", apuntan desde TaxDown sobre los avisos en toda España.

El mensaje textual de la Agencia advierte: "De acuerdo con los datos de que dispone la AEAT usted ha realizado operaciones de alquiler. Le recordamos que, en caso de haber percibido rentas por este motivo, debe incluirlas en su declaración, así como cualquier tipo de renta por la que deba tributar y no conste en sus datos fiscales".

Avisos que envía la Agencia Tributaria en la campaña de la Renta 2023. H. A.

2. Inversiones en criptomonedas

Bitcoin. HA

"Una de las notificaciones que más han estado creciendo en los últimos años son las que se envían a las personas que operan con criptomonedas, que este año han roto un nuevo récord con un total de 948.000 avisos", según ha dado a conocer Hacienda y han destacado desde TaxDown. Se trata de un aumento del 189% con respecto al año pasado, es decir, 620.000 notificaciones más, han calculado desde la citada gestoría 'online'.

Desde la 'fintech' recuerdan que "en España no hay ninguna norma específica que regule la compraventa de criptomonedas, por lo que se rigen por el tratamiento normal de las ganancias y pérdidas patrimoniales provocadas por la transmisión de elementos". En este sentido, solo tendrán que incluir criptomonedas en el IRPF "aquellos contribuyentes que hayan vendido o intercambiado en 2023 alguna de estas monedas virtuales, independientemente de si se han obtenido ganancias o pérdidas en el proceso".

El mensaje textual de la Agencia señala que esta "dispone de información sobre sus operaciones con monedas virtuales y/o saldos en monedas virutales de 2023. Estas operaciones pueden haber generado diferentes tipos de renta que deban declararse". El texto continúa apuntando que deberán incluirse si hubo ganancias o pérdidas.

3. Apuestas por internet

Casino 'online' web juego 'online'

Una novedad con respecto al año pasado es que "Hacienda ha hecho público en la primera semana a cuántas personas han avisado en relación a los juegos 'online'", recuerdan desde Tax Down. En total han sido 164.000 notificaciones a contribuyentes. Al igual que con las criptomonedas, "se tendrán que incluir en el IRPF los que hayan obtenido ganancias o pérdidas patrimoniales, algo que afecta a premios obtenidos por la participación en cualquier tipo de juego o rifa 'online'"

En cuanto a la casilla de la declaración, los beneficios que se hayan obtenido mediante las apuestas deportivas se tienen que incluir en la casilla 282 del borrador. Si se han obtenido recompensas en otros juegos de azar y de casino, se deben incorporar a la casilla 290.

4. Rentas en otros países

Área de control de pasaportes de la Terminal 5, en el aeropuerto de Heathrow, Londres. TOBY MELVILLE

Para que una persona sea reconocida como residente fiscal en España tiene que haber pasado más de 183 días en el país o que sus principales actividades económicas o familiares dependientes estén en el territorio nacional. En estos casos tiene obligación de presentar el IRPF. "A la hora de enfrentarse a este tipo de declaraciones con ingresos que provienen de dos países, es importante conocer si el país extranjero de donde provienen esas rentas tiene algún acuerdo con España. De esta manera se tendrá la información exacta sobre el tema de la doble imposición en el momento de declarar", han resumido.

En general, de no incluir estos datos, Hacienda iniciaría procedimiento para comprobar esa declaración y los contribuyentes podrían enfrentarse a multas o sanciones. Pese a ello, el experto tranquiliza a los contribuyentes señalando que "no todos los avisos implican que hayas tenido esos rendimientos". En algún caso se envían porque en la renta anterior se declararon.

Con todo, esto no hace que se deba bajar la guardia ya que Fernández recuerda que "el borrador no se hace responsable de que haya algo mal". Por ello, el experto fiscal recalca que el hecho de que no aparezca entre los datos de Hacienda no quiere decir que esta no pueda sancionar si no se incluye. "Si sabes que has vendido, pero como no lo ves en el borrador no lo incluyes porque no te acuerdas o incluso de mala fe, te pueden sancionar", advierte. Si se presenta sin ese dato "dentro del plazo de la campaña se puede modificar y no van a sancionar", explica. Hasta el próximo 1 de julio hay tiempo para cumplir con el fisco. Pese a ello, insiste en que si se añade el dato que falta después de esta fecha "vamos a tener sanción además de pagar la diferencia".

