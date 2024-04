Roberto Pérez, nuevo delegado de la Agencia Tributaria en Aragón: "Ahora en la Renta sabemos quién ha hecho apuestas 'online'"

Roberto Pérez Ramón (Huesca, 1963) se ha convertido en el nuevo responsable de la Agencia Tributaria en Aragón, después pasar los últimos 19 años en el mismo puesto en Navarra. Cumple dos meses tras relevar a la anterior delegada especial de la Agencia Tributaria en la comunidad, Paloma Villaro, en una sucesión en la que algunos han querido ver un 'castigo' por destapar parte de la trama zaragozana del caso Koldo, que salpica al Gobierno central. Pérez niega que la decisión de mover a varios delegados fuera política.

Ingeniero Industrial de formación por la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza (1980-1986), aprobó después las oposiciones y entró al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda. También es interventor y auditor del Estado en excedencia.

El traslado a Zaragoza ha supuesto casi una vuelta a casa. Se ha reencontrado con algunos compañeros con los que trabajó en los años que fue jefe de la Dependencia Regional de Informática, antes de irse de delegado a Huesca y después a Navarra. Confiesa que "muchos de ellos está jubilados o medio jubilados". Ha sido también inspector en Barcelona.

En lo profesional, su traslado supone todo un reto porque pasa a ponerse al frente de una delegación mucho mayor, por el tamaño de la comunidad y porque en la anterior, parte de las competencias estaban transferidas a la Hacienda foral.

¿Qué hace un ingeniero de formación de inspector de Hacienda, no sería por falta de salidas profesionales?

No, además en aquellos años había muchas salidas, pero en casa tenemos un poco de vocación funcionarial. Mis cuatro hermanas son funcionarias, una es maestra, otra asistente social, otras están en el Catastro y la Agencia Tributaria en Madrid. Yo he seguido los pasos de mi madre que era funcionaria de Hacienda.

En la época de su madre no habría muchas mujeres.

Bueno, cuando sacó la oposición siempre dice que había muy pocas, luego se fueron incorporando. Trabajaba en Huesca en recaudación y estaba muy contenta en el trabajo.

¿En qué delegaciones ha estado hasta llegar a su puesto de delegado especial de la Agencia Tributaria en Aragón?

Estuve primero en Barcelona de Inspector 'de cartera' que se dice, normal. Luego quería venir a Zaragoza y salió la plaza de jefe Regional de Informática y como tenía titulación de ingeniero me fue fácil venir. Estuve nueve años, hasta el 2000, cuando me surgió la oportunidad de irme de delegado a Huesca y después a Navarra, donde he estado 19 años.

Ha sido mucho tiempo en su último puesto. ¿Los relevos en este tipo de cargos no tienen un plazo?

No. Además allí estaba un tema más específico al haber Hacienda foral, por lo que tampoco hay mucha gente que quiera ir. Y no hay cantera porque Navarra es una comunidad muy desarrollada industrialmente y tampoco es muy atractivo ser funcionario.

Ha llegado a Zaragoza para sustituir a Paloma Villaro, que llevaba 12 años en el puesto. Su cese se ha relacionado con que ella y su equipo trabajaron en las primeras investigaciones que alertaban del ahora caso Koldo. ¿Ha sido una decisión política relacionada por el presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas en la pandemia?

No. Cualquiera que conozca mínimamente la Agencia Tributaria y sepa cómo funciona, sabe que esas cosas no influyen en el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, a nivel de puestos de responsabilidad he estado en Huesca y en Navarra con partidos de distinto signo político. Se produjo el relevo de diez miembros del equipo, se reorganizaron un poco las estructuras y me ofrecieron venir aquí. Paloma Villaro llevaba ya un tiempo y lo hizo bien, pero realmente no hubo nada más.

Tras su cese en el cargo, ¿ella sigue en la delegación?

Sí. Es inspectora de Hacienda. Sigue trabajando aquí.

Ahora tiene por delante relevarla también en la campaña de la Renta, que comenzó este viernes 3 de abril solo por internet. En los tres primeros días han informado que ha habido 55.500 aragoneses, de los 763.000 que se esperan, que han presentado la declaración. ¿Hay algún orden para reembolsar el dinero al ciudadano?

No. Nosotros tenemos muchos datos para cruzar y si se ha hecho bien se emite la devolución. Si se tiene alguna incidencia y la detectamos antes del periodo voluntario, el 1 de julio, te la vamos a comunicar por si la quieres rectificar. El plazo legal es de seis meses. Este año hemos empezado una semana antes la campaña, así que se intentan adelantar los plazos en la medida de los posible.

En las previsiones de la campaña que ha presentado la Agencia se incluyen 273.200 declaraciones a ingresar, un 10% más, por un total de 505 millones de euros en Aragón. ¿A qué se puede achacar este aumento?

Por los datos que tenemos, los que más han crecido son aquellos rendimientos que no están sujetos a retención y que a la hora de declarar al año siguiente tienes que pagar más. Por ejemplo, los rendimientos de alquileres de inmuebles; las ganancias patrimoniales si has vendido activos y has ganado por la evolución positiva de los mercados el año pasado o las actividades económicas si le ha ido mejor y tiene que pagar más al final.

Entre las novedades se incluyen avisos a personas que juegan por internet. ¿Se incluyen porque empieza a haber muchos casos?

Sí, y porque se dispone de la información. Antes se disponía menos masivamente, pero ahora en la renta sabemos quién ha hecho apuestas 'online' a través de requerimientos de información y porque lo importante es transparentar lo que la Administración tributaria tenga sobre ti, para que no te equivoques en la declaración. No sabemos exactamente qué rendimiento te han generado, pero sabemos que has hecho apuestas y tú eres el que tiene que calcular tu ganancia o pérdida patrimonial y declararlo en esos casos. Se disponen también de avisos para monedas virtuales, que proceden de declaraciones de las empresas de criptomonedas; rentas de otros países por la colaboración internacional y alquileres de bienes inmuebles, información que procede de las fianzas de las administraciones de las Comunidades Autónomas.

¿Este año se volverá a atender de forma presencial en Zaragoza en el espacio cedido por la DGA en la plaza de San Pedro Nolasco?

Sí. Con la comunidad autónoma hay muy buenas relaciones. En el marco de una corresponsabilidad fiscal, nos ceden la plataforma de San Pedro Nolasco y varios puestos de trabajo. Nuestro objetivo es ir reduciendo la asistencia presencial e ir aumentando la telefónica.

En la práctica se ha reducido ya la atención en las oficinas porque se limita al último mes, mientra el plan 'Le llamamos' para hacer la renta por teléfono dura dos. ¿Quedará siempre un grupo de contribuyentes que prefieren presentar el impuesto en persona?

Hay gente a la que le gusta ver con quien habla y siempre habrá que mantener este servicio. Es más costoso tanto para el ciudadano que se tiene que desplazar como para nosotros organizar. La presentación en internet, como cada vez hay más borradores y es más intuitivo también va creciendo.

Con el riesgo de confirmar el borrador muy rápido y cometer un error...

Nosotros somos los primeros que decimos que revisen los datos fiscales. De la información que la Agencia Tributaria tiene sobre ti ha podido haber muchas circunstancias que no sabemos, por ejemplo, si has tenido un hijo.

Si falta algo, aunque sea un borrador que se ha confirmado, ¿la responsabilidad es del contribuyente si se deja algo?

Sí. Nosotros ofrecemos todos los datos que tenemos, el contribuyente los revisa, pero cada vez es más completo.

Otra novedad que han presentado esta semana es la asistencia para hacer declaraciones en pueblos con menos de 3.000 habitantes a mayores de 65 años. ¿Cómo se llevará a cabo? ¿No se trasladará un funcionario, no?

No. Nosotros contactamos con Ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes les ofrecemos si querían sus ciudadanos mayores hacer la renta sin desplazarse y si lo podíamos hacer a medias. El Ayuntamiento recibe al ciudadano, hace la identificación, con la cl@ve PIN, el número de referencia o el DNI, le da servicios informáticos para que le atienda un funcionario con videoasistencia. Los medios los pone el ayuntamiento y nosotros a la persona que le va a atender. El año pasado hicimos una prueba en tres pueblos y este año empezaremos en mayo en unos ocho o diez por provincia.

¿No se quedará un poco corto el programa en una comunidad como Aragón envejecida y con tantos municipios pequeños?

Los que primero han dicho que sí han sido los de Teruel, no sé si están más concienciados con la España Vaciada.

