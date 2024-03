PP, CHA, IU y PAR exigen que se aclare el cese de la delegada de la Agencia Tributaria en Aragón

La mitad de los partidos del arco parlamentario aragonés (PP, CHA, IU y PAR) reclaman al Gobierno central explicaciones sobre el cese de la delegada de la Agencia Tributaria en Aragón, Paloma Villaro, que se produjo tres días después de que el juez que instruye el caso Koldo recibiera un dosier aragonés en el que se advertía de las presuntas ilegalidades de la empresa tapadera afincada en Zaragoza.

Los populares son los más contundentes, exigiendo incluso al secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, que se pronuncie sobre esta decisión del Ministerio de Hacienda. Por su parte, desde las filas socialistas prefieren no entrar en el asunto. Tampoco lo hacen desde otras formaciones, mientras que Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe, se desmarca al asegurar que no parece que haya una relación entre el informe y los ceses y nombramientos de la Agencia Tributaria.

“El PSOE-Aragón tiene que reaccionar. Su secretario general no debe contentarse con escribir un tuit de vez en cuando”, critica Pedro Navarro, secretario de organización del PP-Aragón. En este sentido confía en que los diputados aragoneses reaccionen tanto en el Congreso como en el Senado. “Una vez más el PSOE hace una cosa después de haber dicho la contraria. Llevamos meses oyendo decir que les repugna la corrupción y ahora castigan a una funcionaria ejemplar que lo que ha hecho es denunciar una presunta conducta corrupta”, afea.

Por todo ello, este lunes registrará una petición para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca en el Congreso. “Le vamos a exigir explicaciones por unos hechos que consideramos extremadamente graves. Es una pena que el nombre de Aragón se vea otra vez envuelto en tramas de corrupción relacionadas con el PSOE”, lamenta.

También desde CHA piden una explicación al respecto, que sirva para “aclarar todas las dudas” que han surgido en relación a esta destitución. Lo mismo demanda el portavoz de IU, Álvaro Sanz, quien incide, no obstante, en que "para que esa indagación arroje luz y sirva, debe protagonizarla la justicia, no el PP que está hasta el cuello de corrupción”.

En este sentido, urge a que se determine el alcance del caso Koldo y las responsabilidades penales que correspondan. “Es deleznable que alguien usase la pandemia para cobrar comisiones sea del PP o del PSOE”, sostiene.

Por su parte, el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, califica como “muy curioso” que el cese de Villaro tuviera lugar a los pocos días de haberse emitido un informe sobre la empresa investigada, por ello, señala la necesidad de que se aclaren los motivos por los que se produjo. En referencia al caso Koldo, Izquierdo subraya que es “urgente” y “necesario” que se llegue hasta el fondo de la situación: “Es inadmisible que alguien se aproveche de una tragedia como la vivimos durante la pandemia para obtener beneficios”.

No ven tanta relación en Teruel Existe. "No es lógico que se hagan estas elucubraciones solo por la coincidencia de fechas", sostiene Guitarte. Señala que en esas fechas se produjeron hasta diez ceses y nombramientos, entre ellos, los delegados de Cantabria, Baleares, Galicia, Navarra y Aragón: "No parece que haya relación con el informe del caso Koldo. Parece una restructuración de la Agencia Tributaria".

Más cautos se muestran desde Vox, cuyo portavoz en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, prefiere no pronunciarse sobre esta destitución ante la falta de información al respecto. Eso sí, sobre el caso Koldo, incide en la necesidad de "depurar responsabilidades para mantener el buen nombre de las instituciones del Estado" y pide que Lambán dé explicaciones del grado de conocimiento de las actividades de esta empresa y si tuvo relaciones con su Gobierno.

También desde Podemos, Marta de Santos, se centra en esta cuestión y recuerda que fue precisamente la "corrupción del bipartidismo" la que hizo que el 15-M salieran a las calles. "Es inaceptable lo que se está conociendo. Lo público es sagrado y con el dinero de la ciudadanía hay que ser exquisito", recalca.