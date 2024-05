¿Cuánto destinan los aragoneses a pagar el alquiler?

Los precios del alquiler siguen disparados en Aragón y no parece que la cosa vaya a cambiar pronto. La comunidad registró, durante el mes de marzo, la cifra más alta de euros por metro cuadrado desde que la plataforma Idealista recoge los datos, con 8,8 euros. Esto es un 52,5% más que hace 10 años, cuando el coste era de 5,9 euros de media en toda la región. Zaragoza se mantiene como la provincia más cara y sigue batiendo récords por la escasa oferta de pisos para arrendar.

Fotocasa ha publicado un estudio donde explica qué cantidad del salario de los residentes de cada Comunidad Autónoma se lleva el alquiler. Este portal inmobiliario estima que el aragonés medio tuvo que dedicar el 35% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2023, frente al 36% que dedicaba en 2022, según el estudio 'Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2023', basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Este portal inmobiliario expresa que en 2023, el precio de la vivienda en alquiler en Aragón cerró con un incremento anual del 4,3% y "situó el precio en diciembre en 9,23 euros/m2 al mes". Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio de Aragón registrado por InfoJobs, que en 2023 era de 25.309 euros (2.109 euros brutos mensuales dividido en 12 pagas), "los aragoneses tuvieron que dedicar un 35% del sueldo al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados en alquiler".

Esto supone un descenso de un punto porcentual con respecto al año anterior, y sitúa Aragón en la mitad de la tabla de las Comunidades con mayor esfuerzo necesario para arrendar una vivienda. "Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda, sino que la principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años. Esto hace que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos, que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Cuánto destinan los zaragozanos al alquiler

Según el salario medio de los españoles y el valor del metro cuadrado de las viviendas en alquiler en 2023, los residentes del 65% de las provincias destinan más del 30% de su sueldo bruto al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados, tal y como se indica en este mismo estudio. Así, por ejemplo, en Zaragoza este mismo dato es de un 37%, siendo la provincia en la que los ciudadanos deben pagar más por el alquiler en Aragón.

Este mismo porcentaje es inferior en la provincia turolense, donde el esfuerzo teórico para arrendar una vivienda es un 26% del salario medio, situándose como una de las más asequibles de toda España. Mientras, en Huesca se destina el 33% del sueldo bruto al arrendamiento de un piso.

Por contextualizar, el orden de las 10 provincias que dedican más sueldo al pago del alquiler por una vivienda de 80 metros cuadrados es: Barcelona (65% del sueldo bruto), Illes Balears (63%), Madrid (62%), Gipuzkoa (60%), Las Palmas (53%), Bizkaia (52%), Valencia (50%), Santa Cruz de Tenerife (50%), Málaga (49%) y Girona (48%).

Por otro lado, las provincias que destinan menos sueldo bruto al pago de la vivienda en alquiler son: Ciudad Real (19%), Jaén (21%), Cáceres (21%), Ourense (23%), Albacete (23%), Badajoz (23%), Córdoba (25%), Teruel (26%), Lugo (26%), Almería (27%), Castellón (28%), Palencia (29%), Lleida (29%), Murcia (30%), León (30%) y La Rioja (30%).