El comité de Mercazaragoza comunicará este jueves a la dirección si mantiene la huelga

El comité de empresa de Mercazaragoza guarda silencio sobre la huelga indefinida que planea sobre el mercado de abastos. Pero tiene una decisión. La ha tomado este miércoles la asamblea de trabajadores, aunque sus representantes prefieren no hacerla pública "por respeto a la otra parte" hasta este jueves, cuando está prevista una nueva reunión en el SAMA con la dirección.

Dicha decisión ha llegado después de la reunión que ambas partes han mantenido este miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), en el que la dirección de Mercazaragoza ha comunicado a los trabajadores que los informes de legalidad solicitados ante las dudas que había suscitado el convenio han sido "favorables", por lo que el acuerdo laboral sería trasladado de nuevo a la Ejecutiva de esta empresa pública (formada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercasa, empresa dependiente del Gobierno de España) para una nueva votación el próximo 19 de junio.

Con esta fecha sobre la mesa, Mercazaragoza ha solicitado, según han informado desde el Ayuntamiento de la capital, el aplazamiento de la huelga, convocada con carácter indefinido a partir del próximo 24 de mayo, al menos hasta la celebración de la comisión ejecutiva en la que se tratará, entre otros puntos, dicho convenio.

Pero el comité de empresa no ha aceptado la propuesta y se ha levantado de la reunión para consultar los pasos a seguir con la asamblea de trabajadores, porque, como ha señalado el presidente de este órgano, José Molina, del sindicato independiente GS Tramer, "la dirección no ha querido firmar ni comprometerse a que en dicha reunión se ratificará el convenio", tal y como se acordó el pasado 10 de enero. Una negativa que Mercazaragoza ha justificado asegurando que la ejecutiva en la que están representados todos los socios "es soberana y que no se puede adelantar la intención del voto" y ha lamentado "la desconfianza que muestra el comité cuando se señaló que el voto dependía de un informe de legalidad que se encargó y cuyas conclusiones han sido favorables al convenio".

La decisión tomada por la asamblea será comunicada a Mercazaragoza en la reunión prevista este jueves, de nuevo, en el SAMA, donde los representantes de los trabajadores desvelarán si mantienen o desconvocan la huelga indefinida que planea sobre la plataforma alimentaria por el "bloqueo" del convenio.