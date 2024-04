Por qué hay más despidos en Aragón: tipo más utilizado y sectores afectados

En el último año se ha registrado un récord en el número de despidos en Aragón. Analizamos las razones de este incremento con las últimas estadísticas para entender a qué se debe que en un momento en el que las cifras de paro bajan, el número de extinciones de contrato suban. ¿Cuál es la razón? Los expertos vienen señalando a un efecto indeseado de la última reforma laboral.

En la comunidad autónoma se registraron 8.098 despidos en 2023, frente a los 7.220 del año anterior, alrededor de un 10% más de expedientes, según el balance provisional del Servicio de Mediación y Arbitraje de Aragón (SAMA), por el que pasan la mayoría de los trabajadores que pierden su empleo. Se trata del organismo al que acuden a negociar empresa y trabajador en caso de discrepancias, para intentar llegar a un acuerdo. Este se logra en el 77,4% de los expedientes que llegan.

En los juzgados, donde terminan solo los despidos en los que no se alcanza un acuerdo en el SAMA, se registró también un incremento aunque fuera de la mitad, alrededor del 5% y por debajo de la media nacional situtada en el 16%. En el caso de Aragón se presentaron 2.632 demandas de despido en los Juzgados de lo Social aragoneses, según el último informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2022 se recibieron demandas por 2.510 despidos. En todas las comunidades se registraron alzas.

Estos datos de incrementos de despidos no encajan con las cifras de empleo, que siguen reflejando una tasa de paro a la baja, que nada tiene que ver con una situación de destrucción de empleo como en épocas de crisis. Los datos de marzo, beneficiados por el impacto del calendario al incluir la Semana Santa, dejaron el número de personas sin trabajo en Aragón en 54.036, una caída del 5,67% en un año, y una cifra muy por debajo de los años más duros de la crisis de 2008 donde se llegaron a superar los 100.000 desempleados. La tasa de paro se sitúa en el 7,85% en la comunidad, por debajo del 11,76% nacional.

Contratos fijos para empleos temporales

Los sindicatos UGT y CC. OO. coinciden en que el aumento de los despidos se debe a que la reforma laboral ha cumplido su objetivo de reducir los contratos temporales, pero al desaparecer figuras como el fijado por obra o servicio las empresas utilizan los fijos también para periodos cortos. A falta de contratos temporales "se utiliza la vía del despido, aunque tiene un coste razonablemente mayor", explica José de las Morenas, secretario de Política Sindical de UGT Aragón. "Los despidos improcedentes se utilizan casi como un elemento de regulación de empleo y no se buscaba eso", lamenta.

Por tipo de despidos, el mayor número corresponde a los disciplinarios con alrededor de 5.000, unos 4.00 en Zaragoza, 700 en Huesca y casi 250 en Teruel, atendiendo a las cifras provisionales del SAMA. Le siguen los despidos objetivos con 1.966 en Aragón, de los que 1.687 fueron de trabajadores zaragozanos, 229 oscenses y 50 turolenses.

"En este momento, ni el número de afiliados ni cotizaciones ni datos de desempleo indican que haya ninguna crisis si los pones todos en relación", coincide Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de CC. OO. Aragón. En su análisis contempla "dos factores que pueden incidir". Uno de ellos, que "al estar batiendo récords de contrataciones y afiliados aumenta masa de personas y también el número de despidos, porque siempre hay porcentaje de despidos en una población activa", explica.

Con su segundo argumento coincide con el efecto que se ha dado en la práctica con la reforma laboral. "Esta ha cambiado la estructura de la contratación en nuestro país y hemos pasado a tener contratos indefinidos, fundamentalmente. Antes con las extinciones se daba carta de finalización de contratos temporales, que no pasaban por el SAMA, no había demandas, se iba directamente al desempleo. Ahora se trata de indefinidos y su salida de la empresa tiene otras particularidades, otro procedimiento, indemnizaciones más altas y para una mayor seguridad jurídica acuden al SAMA", detalla.

La patronal Cepyme rubrica en este último diagnóstico: "Tiene que ver con la reforma laboral", detaca Carmelo Pérez, secretario general de la organización de las pymes en Aragón. Esta ha reducido la temporalidad y ha dejado poco margen para contratar. "No hay más opciones, te han eliminado todos los tipos de contratos y ante una obra que es temporal tienes que hacer un contrato fijo", asegura. Considera que es una vía también para "encarecer el despido, porque la indemnización de un fijo es más cara".

La reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz, regula situaciones en las que se puede hacer uso de la contratación temporal, siempre que esté justificada. Pérez apunta que la opción de los contratos fijos discontinuos, una de las figuras estrella, no encaja en sectores como la industria, sino solo en los de actividades de temporada.

Esto se traduce en una mayor carga de trabajo tanto para los órganos extrajudiciales como los juzgados. "Todo lo que antes era temporal ahora va al SAMA", señala. En este sentido, cree que la reforma consigue "el efecto contrario" porque para lograr algo más de temporalidad "obligas a la empresa a contratar por ETT". Además, recalca que en el total de contratos, casi el 75% ya son fijos. "Me parece casi un milagro con el nivel de turismo y construcción" y reprocha que "más de la mitad de los temporales en España son de la Administración".

El año pasado entraron un total de 9.859 expedientes al SAMA, entre los que los despidos son mayoritarios. Más de un tercio (40%) fueron casos de expedientes del sector servicios, el más amplio por la variedad de actividades que incluye. Le siguió el Metal con un millar de casos y la Hostelería con 761. Comercio y Transporte rondan los 600 cada uno (640 y 590, respectivamente) y la construcción supera los 400.

Ninguna de las dos centrales sindicales considera que este efecto no buscado pueda suponer una 'reforma de la reforma'. "Es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos", asegura Castillo. "No es per se malo. Hay más indefinidos y en el momento de la extinción tiene que hacerse de otra manera", señala. "La negociación colectiva da flexibilidad suficiente", añade De las Morenas, en caso de que "verdaderamente haya necesidad" de introducir cambios.

Desde Cepyme, Pérez recalca que en caso de más cambios, "si hay una parte que tiene especial sensibilidad, hay que llevarlo a la mesa del diálogo social y buscar un consenso". Prefiere evitar cambios con el acuerdo solo "de una parte y que legisle saltándose todos los diálogos". La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tomado decisiones solo con el apoyo de los sindicatos, ante la negativa de la patronal, en cuestiones como la última subida del salario mínimo. La organización de las pymes aragonesas calcula que la comunidad perdió 5.529 microempresas el año pasado, en parte por los mayores costes, entre ellos los laborales, con la reducción de la jornada laboral y otros cambios normativos.

El despido en España, ¿barato o caro?

Esta semana se ha vuelto a poner sobre la mesa un tema recurrente cuando se habla de despidos. En España, ¿despedir es caro o barato? Las posiciones siempre se encuentran enfrentadas entre la patronal que considera que el coste es suficientemente elevado y los sindicatos que los consideran insuficientes. UGT presentó una demanda ante el Comité Europeo de Derechos por el coste de despedir en España en el caso de los despidos sin motivo justificado (improcedentes), porque considera que incumple "de manera manifiesta" el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todavía no se ha hecho pública la resolución, pero ya se sabe que la respuesta da la razón al sindicato.

"Desde Europa puede que endurezca el coste y sobre todo la reparación del daño y pueda suponer que se eleve la indemnización por despido", avanza De las Morenas, para los casos de despido improcedente, el que comunica la empresa sin causa justificada. "Nos da la razón en que hay abaratamiento del despido que no es reparador del daño que genera en edad y demás factores", añade. De ahí que la cuantía debe "penalizar económicamente para que las empresas se lo piensen dos veces en función de ese daño que se puede generar".

Castillo recuerda que el despido se ha ido abaratando desde la crisis anterior. Antes de 2012 el improcedente se indemnizaba con 45 días por año trabajado, con un tope 42 mensualidades y salarios de tramitación (los que se generan mientras se resuelve el caso en los tribunales). Después se bajó a 33 días. La carta social europea habla de compensación "adecuada", que considera será difícil de precisar la cuantía "adecuada" en cada caso, si se quieren tener en cuenta circunstancias personales.

En cualquier caso, desde Cepyme se apunta que "habrá que buscar un equilibrio, donde no se vulnere ni a una ni a otra parte". Pérez destaca que las indemnizaciones por despido en España, teniendo en cuenta todos los casos, se sitúan entre las más elevadas.

"Hay que ser conscientes de que al final el que manda es el mercado. Podemos indemnizar más, pero si no vas a vender nada porque no eres competitivo no tendrás trabajo. Mucho más importante es que haya trabajo a que sea más o menos caro el despido", concluye.