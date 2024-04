Díaz dice que Sumar hará una "ley integral y severa anticorrupción" y quiere "ver ahí" a PP y PSOE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz ha anunciado que "en un par de semanas" su grupo parlamentario presentará en el Congreso de los Diputados una "Ley integral y severa anticorrupción", y ha añadido que quiere "ver ahí" al PP y al PSOE, tomando postura.

Díaz ha participado este sábado en un acto en Vitoria-Gasteiz junto a la candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, el cabeza de lista por Álava, Jon Hernández, el cabeza de lista por Guipúzcoa, Andeka Larrea, y la coportavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz.

Durante su intervención, Díaz ha defendido que Euskadi necesita "un ciclo político nuevo, mirar al futuro y abrir las puertas a un tiempo nuevo". "Y esto quiere decir cambiar las cosas. Quiere decir ideas políticas nuevas, políticas públicas diferentes que tengan un objetivo básico", ha señalado.

A su juicio, hay que "mejorar la vida de las personas" porque "no sirve lo de atrás". "Estamos en una permanente lucha en estos momentos entre mantener el statu quo, hacer lo mismo de siempre o avanzar. Lo decimos en el Gobierno de España y lo digo hoy en Euskadi", ha dicho.

La vicepresidenta ha apuntado la necesidad de "savia política nueva, también en Euskadi". "Fijaos, ¿qué ideas nuevas hay en la política en nuestro país?", ha preguntado, para admitir que es "un momento político muy difícil", para muchos "uno de los más feos" desde la Transición.

Lodazal



"Es un momento feo, un momento en la política en el que las palabras no alcanzan valor. Las palabras ya no importan. Es un momento en el que nosotras creemos, desde Sumar, que no aportamos nada si convertimos la política en este delirio, en este espectáculo, en este lodazal del 'y tú más', unos y otros, están convirtiendo la política española en nuestro país". "Y lo digo alto y claro: unos y otros", ha añadido.

Según Yolanda Díaz, Sumar "no ha venido a la política para convertir la cosa pública en un y tú más". "Si hay corrupción, actuemos contra ella, déjense de espectáculos. ¡Paremos ya este delirio y pongamos ante la sociedad medidas contundentes para que nunca más vuelva a suceder lo que estamos viviendo hoy en nuestro país!", ha manifestado.

En este punto, ha anticipado que "en un par de semanas" su formación seguirá "con esta tarea" y presentará, desde el Grupo Parlamentario, una "Ley integral y severa anticorrupción" en España. "Y queremos ver ahí al Partido Popular, al Partido Socialista y a las restantes formaciones políticas", ha apuntado. A su juicio, hay que "dejar de hablar, de convertir esto en un lodazal y votar esas normas".

"Si tanto nos preocupa la corrupción, actuemos contra ella, porque no es una broma la corrupción del Partido Popular. La corrupción de los hombres de la guerra, del PP de Aznar, del PP de la Gürtel, de Mariano Rajoy, nos costó 64.000 millones de euros que sufrimos en recortes de la educación y la sanidad pública. La corrupción no es ninguna broma", ha advertido.

"Mientras la gente se moría a diario en nuestro país, había otros que estaban robando, para esto no sirve la política pública. No hemos venido de Sumar para robar, hemos venido para hacer ERTEs, hemos venido para hacer prestaciones que mejoran la vida de la gente, con el mejor mecanismo de protección social que fueron los ERTE", ha añadido.

Temporalidad

La también ministra de Trabajo ha denunciado la temporalidad "récord" de los servicios públicos vascos del "modelo PNV", que, según ha expuesto, alcanza el 45,8%, y ha reivindicado ante "el lehendakari, Iñigo Urkullu", que "las huelgas "también son democracia".

Tras explicar que el Tribunal de Justicia Europeo ha condenado a España por esta temporalidad, ha censurado "el modelo del PNV y el PSE por la precariedad en los servicios públicos de Euskadi", donde "casi uno de cada dos trabajadores en el sector público son precarios".

"Sumar se presenta a estas elecciones para acabar con la temporalidad y la precariedad laboral en el sector público", ha promulgado, respecto a las elecciones vascas. "Que no nos digan que no es posible. Esta cantinela ya no nos la vamos a tragar, ya que hemos demostrado algo mucho más difícil como cambiar todo el sistema de la política privada en el mercado laboral de nuestro país", ha añadido.

"Es absolutamente necesario que llegue ese ciclo político nuevo, con ideas nuevas, con imaginación propia, sabiendo muy bien a quién representamos, para que esa gente que hoy es absolutamente precaria y sin derechos en Euskadi, por fin tenga dignidad", ha declarado.

Además, la ministra de Trabajo le ha recordado a Urkullu que "la huelga es democracia". "Señor lehendakari, reivindico aquí a todos los trabajadores que están de huelga en Euskadi. Esto también es democracia señores del PNV, las huelgas también son democracia y la ministra de Trabajo lo volverá a decir, quiero a mucha gente en la calle movilizándose para que nos ayude a ganar derechos", ha promulgado.

Despido

Yolanda Díaz ha señalado que la legislación del despido española "no cumple con la legalidad internacional", tal y como ha dictado "el Comité de Derechos Económicos y Sociales en Europa". Por ello, ha insistido en "la reforma del despido".

"Vamos a modificar la legislación del despido, para cumplir con nuestra palabra. Está en el acuerdo de Gobierno. Vamos a cumplir con la legalidad internacional, que es fuente de derecho española, y vamos a garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores", ha proclamado.

"Estamos ya reformando el despido por discapacidad, que permitía, vulnerando también los derechos fundamentales en España, que a una persona, sencillamente por tener una incapacidad permanente, automáticamente se le despidiera. Es una barbaridad jurídica, pero esto pasaba hasta ahora mismo y lo estamos cambiando en nuestro país", ha manifestado.

A su juicio, debido a este anuncio, "ya se han encendido todas las alarmas", porque en España -"parece que algunos, y no hablo de la patronal solamente-, hablo de alguna formación política, cuando se habla del despido, dicen cuidadito, cuidadito, que esto no se toca". "Pues lo vamos a hacer. Es el hecho, no las palabras, vamos a reformar el despido como hicimos con la reforma laboral", ha añadido.

Díaz ha destacado el papel de Sumar en el Gobierno de España para "subir el salario mínimo interprofesional un 54%, a pesar de todo lo que ha costado alcanzarlo" y ha mantenido que "hay productividad suficiente, para reducir la jornada laboral sin reducción salarial en nuestro país".

La ministra de Trabajo ha apelado al PNV a que "ejerza las competencias exclusivas en materia industrial" en Euskadi. "Está muy bien predicar con el autogobierno, pero no basta solo con reclamar la transferencia de las cercanías en Euskadi", ha expuesto, para añadir que "cuando hay competencias exclusivas en algo tan importante como la industria" se debe "ser ejemplares y ejercer las competencias".

Eléctricas

La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que Sumar "no va a acompañar al PSOE ni al PNV, en este momento, en bajar los impuestos a las grandes eléctricas", al ser "las entidades que se están forrando en nuestro país".

"En este momento en el que la gente está sufriendo, en el que se están forrando los grandes bancos, las grandes cadenas de distribución y las grandes energéticas en nuestro país, no vamos a acompañar ni al PNV ni al PSOE, bajándole los impuestos", ha declarado.

"Es muy sorprendente que una formación progresista sin rubor diga que le quiere bajar los impuestos a las grandes eléctricas. Yo pensé que nunca más lo iba a volver a ver, pero lo sufro en el Gobierno", ha lamentado Díaz.