Aparecen pintadas con amenazas e insultos contra el concejal de CHA en Sariñena

“Facha”, “Traidor” y “Ten cuidado” rezan las tres pintadas aparecidas en Sariñena y dirigidas al edil municipal de CHA, Mascún Ariste, después de que hace unos días, y junto a los portavoces de PAR y PP, anunciara una moción de censura contra el alcalde del PSOE, Juan Escalzo, que se debatirá el próximo jueves 11 de abril, a las 12.00, en el salón municipal de actos.

Desde CHA han denunciado la aparición de estas pintadas, que "vierten mensajes con amenazas directas e insultos ofensivos". Dos de ellas, han aparecido este sábado en sendos caminos del municipio y la tercera, en el propio portal del domicilio del concejal y exteniente de alcalde, con el texto: “Mascún, ten cuidado”.

El propio edil nacionalista ha hecho públicas las amenazas a través de sus redes sociales, defendiéndose de cada uno de los insultos. Y, por su parte, CHA ha mostrado públicamente su "solidaridad y respaldo tanto al concejal como a todo el equipo de personas que le apoya en Sariñena".

Además, Joaquín Palacín, presidente de CHA, ha señalado que este tipo de actos intimidatorios "deberían erradicarse en democracia, porque, más allá de las posiciones y circunstancias políticas de cada partido y localidad, existen unos valores cívicos y de convivencia que deberían primar, en todo momento, sobre cualquier otro tipo de cuestión".

También ha señalado que "este tipo de hechos no van a impedir que CHA prosiga realizando su labor política en Sariñena, y en todas las instituciones donde se tiene representación, tratando de cumplir siempre con el compromiso adquirido con la ciudadanía, con el referente del programa electoral municipal, y pensando, en todo momento en lo mejor para la localidad y su gente, desde la honradez y la transparencia".

A través del comunicado compartido en redes sociales, el propio Mascún Ariste ha insistido en la misma idea al señalar: "Quiero transmitir que no voy a ceder ante amenazas ni presiones. No perdáis el tiempo. Aunque se quiera influir, yo también tengo la conciencia muy tranquila, no cambiamos de opinión. Conmigo, esto no funciona. Para estos casos aconsejo una mesa, un café y ganas de entenderse". Antes, entre otras cuestiones, ha recordado además que las decisiones tomadas como concejal han contado con el respaldo mayoritario de las personas que integran la formación local.