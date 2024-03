PP, PAR y CHA presentan una moción de censura contra el PSOE en Sariñena

Los concejales de PAR, PP y CHA del Ayuntamiento de Sariñena han presentado este lunes una moción de censura contra el alcalde del PSOE, Juan Escalzo. Las tres formaciones suman mayoría, con 6 de los 11 concejales, y de cumplirse lo previsto, elegirán como nuevo alcalde al portavoz y cabeza de lista del PAR, Francisco Villellas, que ya ocupó este cargo durante dos legislaturas consecutivas, entre 2011 y 2019.

Se trata de la segunda moción de censura que se presenta en las últimas semanas en la provincia oscense. La primera tuvo lugar en Biescas, donde el PSOE arrebató la alcaldía al PAR, tras el acuerdo con CHA y una concejala trásfuga del PP.

La moción de Sariñena, que ya ha sido registrada, viene precedida de la ruptura del pacto de gobierno entre PSOE y CHA, materializada hace ya más de un mes, y de la denuncia ante la Fiscalía del caso del exinterventor municipal, Salvador Ariste, que está siendo investigado por un presunto delito de malversación por el cobro indebido de 108.000 euros en concepto de varios complementos durante los últimos once años. Salvador Ariste es un histórico dirigente de CHA y además, se da la circunstancia de que su hijo, Mascún, es el actual concejal de la formación en Sariñena.

Desde PAR, PP y CHA, se niega que la moción de censura tenga una relación directa con estos hechos. De hecho, el portavoz del PAR, Francisco Villellas, ha asegurado que "ese es un asunto independiente, que ya está en manos de la justicia y que debe seguir su curso, ya se verá quién tiene o no razón", descartando cualquier cambio de postura o interferencia. También recuerdan que las negociaciones a tres bandas comenzaron antes de la denuncia ante la Fiscalía. Y, además, el edil de CHA, Mascún Ariste, considera que cualquier intento de vincular la moción con el caso que afecta a su padre "no es una falta de respeto hacia mí sino hacia el grupo de personas al que represento". "Se trata de un tema independiente y como no puede ser de otra manera, lo único que haremos será colaborar con cualquier cuestión que se nos solicite; está en manos de la Justicia y será ella quien decida», ha aseverado.

A las puertas del consistorio, los tres portavoces de PAR, PP y CHA han subrayado que su decisión está basada en nuestra "preocupación por el actual desgobierno del municipio así como por la falta de transparencia y participación". Y, en este sentido, han criticado que "hayamos llegado a 25 de marzo sin presupuestos y sin que haya habido ningún movimiento o contacto con el resto de grupos para lograr su aprobación", ha indicado el portavoz del PP, Valeriano Tella.

La ruptura entre PSOE y CHA se escenificó el pasado 8 de febrero, cuando el edil nacionalista, Mascún Ariste, votó en contra de los presupuestos municipales y provocó que decayeran. Al día siguiente, los socialistas acordaron su cese como teniente de alcalde, quedándose en minoría, con 5 ediles. También tienen fecha del 8 de febrero los informes redactados por la secretaria municipal y el actual interventor en los que se basa la denuncia presentada ante la Fiscalía, que ha abierto una investigación contra el exinterventor Salvador Ariste. Ambos informes fueron refrendados después por los servicios jurídicos de la Diputación de Huesca y un abogado externo.

A la hora de presentar la moción, el edil de CHA ha insistido en que "nos encontramos en una situación prácticamente ingobernable, donde el PSOE no tiene mayoría, y tampoco está haciendo nada por reconstruir los puentes que ha roto con todos los grupos, y por lo tanto, creemos que la moción va a servir para que tengamos una Sariñena activa, y con presupuestos, y sobre todo con la vista puesta en trabajar y hacer crecer el municipio, a través de la transparencia y la participación; sin vetar a nadie. Tenemos que ir todos a una", ha indicado Ariste.

"El PSOE debe entender que está en minoría y ahora mismo, existe cierto desgobierno y paralización, lo que nos lleva a actuar por responsabilidad y creyendo que es lo más sensato", ha añadido Tella.

Las tres formaciones han acordado que el próximo alcalde sea Francisco Villellas, al haber contado con más apoyos en las últimas elecciones municipales. De hecho, el PAR tiene tres concejales, el PP, 2, y CHA, 1. También ha pesado la experiencia previa del edil, que fue alcalde entre 2011 y 2015 y entre 2015 y 2019.

El PSOE tacha la moción de "incomprensible"

A través de un comunicado, el PSOE de Sariñena ha calificado de "incomprensible" la moción, por tratarse de tres grupos que ideológicamente "nada tienen que ver" y en el caso de CHA, señala que "solo lo entendemos por razones familiares ante las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el caso que se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Provincial de Huesca". "Esta formación ha sido parte del equipo de gobierno tanto la pasada legislatura como en los primeros meses de la actual y ha trabajado junto al PSOE en beneficio del municipio. De ahí la importancia a la hora de elegir a las personas que se ponen al frente de una candidatura: el trabajo debe ser en beneficio de los vecinos, no por cuestiones personales", han señalado.

Para los socialistas, CHA está cometiendo "el mismo error" que hace 20 años, cuando gobernó con la derecha en el Ayuntamiento de Sariñena. "Y a su vez, tanto PAR como PP han aprovechado la situación para sumar una incongruente mayoría y sacar al PSOE del gobierno municipal".

Por último, el PSOE ha querido mostrar su "respaldo" al trabajo del primer edil, Juan Escalzo, insistiendo en que el consistorio lleva cinco años funcionando con total normalidad y ejecutando obras "muy demandas" por los vecinos.