La Fiscalía investiga al exinterventor de Sariñena por una presunta malversación continuada

La Fiscalía Provincial de Huesca investiga al ex interventor de Sariñena, Salvador Ariste, por un presunto delito de malversación continuada por el cobro indebido de 108.597 euros en concepto de complementos a lo largo de los últimos once años en los que ha ejercido el puesto de forma accidental.

El alcalde, el socialista Juan Escalzo, presentó la denuncia a principios de mes tras recibir los informes de Secretaría y de la actual Intervención y haber solicitado un tercero a los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) que ratificó el cobro indebido, al igual que el cuarto que encargó al jurista José Manuel Aspas. El fiscal jefe, Juan Andrés Baratech, ha asumido directamente la investigación y el propio Ariste ha confirmado este viernes a HERALDO que ha recibido la notificación.

La denuncia alude a que el ex interventor estaba al frente del área económica del Ayuntamiento y elaboraba los presupuestos, que recogen el anexo de personal, con complementos que percibía "sin haberse realizado una valoración previa y de una forma arbitraria". Del mismo modo, se entiende que omitió su deber de fiscalizar sus propias nóminas pese a que sí lo hizo con otras, emitiendo reparos.

El informe de la DPH apunta a exigir la devolución de las cuantías que había cobrado indebidamente, tanto trienios, paga extra y los importes de esta última que exceden del salario base y de los trienios como auxiliar administrativo. En esta línea, Escalzo prevé abrir un procedimiento de reintegro del dinero que legalmente se le puede exigir, el correspondiente a los últimos cuatro ejercicios, unos 10.000 euros. Al mismo tiempo, abrirá un expediente disciplinario por una falta muy grave que podría culminar con la suspensión de empleo y sueldo. "A la vista de los informes y de la gravedad de los hechos, no tenía otra posibilidad que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía", ha añadido.

El funcionario ha asegurado que tiene "la conciencia muy tranquila" porque no ha tomado ninguna decisión ni ha firmado ningún dictamen para fijar lo que tenía que cobrar en los últimos once años. "Recursos Humanos no depende de Intervención y yo no autorizaba las nóminas, porque mi labor se limitaba solo a fiscalizar que el importe de los gastos encajara con la consignación y que hubiera recursos", añadió.

Salvador Ariste, que fue edil de CHA de 1999 a 2003, llama la atención sobre el hecho de que de los informes de la secretaria y del nuevo interventor que le relevó el pasado otoño estén fechados el 8 de febrero. Ese día, su hijo Mascún, ahora concejal de CHA, votó en contra del proyecto de presupuestos y decayó al decantar la mayoría junto a la oposición. Esto provocó que la coalición de gobierno con el PSOE se rompiera al día siguiente con su cese como teniente de alcalde.

Para este dirigente histórico de Chunta, le toca ahora "pagar el precio" del intento de los socialistas de "anular" la acción política de su hijo. "Es una operación para desprestigiarme para esconder la ruptura del acuerdo de gobierno", concluyó el ex interventor.