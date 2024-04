Leopoldo Satrústegui: "La electromovilidad ha generado incertidumbre en el consumidor"

¿Qué supone haberse convertido en el primer presidente no coreano de Hyundai España?

Primero, una gran responsabilidad. Yo era director general pero había un presidente que tenía la responsabilidad última en la empresa. Ahora toda la responsabilidad recae en mi, pero muy contento. Esto me da una autonomía que no tenía y puedo ser más ágil en la toma de decisiones.

Usted ha visto evolucionar la marca en España como nadie. Trabaja en ella desde 1992. ¿Fue en sus inicios una marca ‘low cost’ para luego dejar de serlo?

No emplearía el término ‘low cost’. Teníamos una relación calidad-precio mejor que nuestros competidores, pero ofrecíamos un alto nivel de equipamiento. En diseño fuimos precursores, por ejemplo, con los cupés, en 1995 y 1996, popularizamos ese segmento. También fuimos los primeros en lanzar un SUV mediano en el mercado, con el Santa Fe, cuando entonces no existían. Luego entraron otras marcas. Ahora estamos yendo con las nuevas tecnologías, pero es verdad que cuando llegamos teníamos un posicionamiento más de precio. Había que ganarse la confianza de los clientes.

La estrategia se ha demostrado correcta.

Sí. Al principio nos costó crear una red de concesionarios, que para mi es la base.

Y se dio el gran salto.

Este se dio con la llegada de modelos que se habían diseñado para el mercado europeo. Hasta entonces vendíamos solo modelos globales. Lanzamos el i30, luego llegó el ix35 y más tarde el Tucson, el Kona...

¿Y después?

La velocidad se ha incrementado mucho en los últimos cinco años con nuestra apuesta por las nuevas tecnologías. En diseño no éramos tan diferenciales, pero tecnológicamente estamos al nivel de los demás. y hemos crecido. Nos hemos abierto a los motores híbridos, a los vehículos eléctricos, a híbridos enchufables y al hidrógeno. Somos el primer fabricante en sacar un modelo de hidrógeno para el mercado español, ahí hemos empezado a demostrar que tecnológicamente estamos por delante.

Una evolución interesante.

Yo ya lo decía desde hace años:La evolución que han tenido en electrónica las marcas coreanas, como hemos visto con Samsung o con LG, también nos llegaría, aunque tardara más porque es un mercado diferente. Al final, se valorará la tecnología de Hyundai por encima de las marcas europeas.

El mercado del coche eléctrico no termina de despegar. ¿Cómo ve el panorama desde Hyundai?

Eso ocurre en toda Europa. Todavía no se han recuperado los volúmenes anteriores a la covid. En España vamos más retrasados en esa recuperación. A nuestro sector, después de la crisis de la covid vino la de la falta de semiconductores. Esa fue una crisis de entrega de vehículos, no de venta, y duró dos años.

¿Y ahora cómo va el mercado?

Hay varias cosas que están frenando ese crecimiento. Los altos tipos de interés han afectado, porque veníamos de tipos cero. Esto tiene gran impacto en España, donde el porcentaje de hipotecas a tipo variable es muy superior al de otros países de Europa.

También influyen otros factores.

La carrera hacia la electromovilidad en la que estamos ha generado incertidumbre en el consumidor. Antes la decisión era sobre comprar una marca u otra, un modelo u otro. Ahora la duda es si nos compramos un coche diésel, uno de gasolina, un híbrido, un enchufable o un eléctrico.

Y mientras tanto, el parque automovilístico envejece.

El mercado VO (vehículo de ocasión) ha subido porque muchos clientes están acudiendo a él para reemplazar sus coches viejos por otros menos viejos. Por eso el mercado no acaba de despegar.

¿Usted qué coche recomienda comprar?

Lo primero que hay que pensar en las necesidades del cliente, es decir, si necesita un coche urbano y hace trayectos cortos, iría bien un eléctrico. Si anda por la ciudad y también por carretera sería perfecto un híbrido enchufable. Luego siguen estando los vehículos de combustión. El diésel es buena opción y también el de gasolina, aunque tiene el consumo un pelín por encima. Si vas más avanzado en tecnologías el precio es mayor.

En hidrógeno, con el modelo Nexo, Hyundai ha sido pionera, pero el coche no se vende. ¿Han llegado demasiado pronto?

Llevamos cinco años comercializando el Nexo y todavía no hay ninguna hidrogenera pública. No hay sitio para cargarlo. Hemos vendido a alguna asociación relacionada con el hidrógeno o a algún organismo público, pero nada más. Para coches eléctricos es distinto. La gente se queja de que no hay suficientes cargadores, pero yo creo que sí, hay que buscarlos. En Alemania vendemos entre 400 y 500 Nexos al año.

¿Ve futuro al hidrógeno?

El hidrógeno será la mejor tecnología para vehículo pesado y para el transporte por carretera, porque yo creo que ahí se está demostrando que el eléctrico tiene muchas complicaciones, como el tiempo de recarga. Nosotros tenemos una flota de camiones de hidrógeno, hemos empezado a vender en Suiza y la verdad es que está funcionando muy bien.

Hyundai está bien posicionada en el mercado español.

En 2022 terminamos en la tercera posición del mercado, el de turismos, sin incluir vehículos industriales, donde no estamos presentes. En 2023 fuimos cuartos y este año el objetivo es terminar en el top 3 también.

Tienen modelos de gran éxito.

El Tucson fue en 2022 el modelo más vendido del mercado en su segmento. Al Kona le han dado en 2024 el premio al coche del año.