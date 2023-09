Las manzanas ecológicas del Sobrarbe que conquistan paladares

Que en Aragón no existan muchos proyectos de cultivo de manzana de montaña no se debe únicamente al clima, pues, desde hace décadas, la práctica siempre ha estado presente. No obstante, no ha habido una tradición de profesionalización de esta labor en el territorio. Precisamente a ello se dedica Ingrávida, una empresa de Boltaña formada por Irene García e Ignacio Olivar que produce zumo y cuatro variedades de esta fruta aprovechando las condiciones de su ubicación.

"Después de estudiar Empresariales me incorporé al programa de Jóvenes Agricultores y me di de alta en la manzana ecológica, algo que no era nada común aquí. Pero conocía el modelo que se sigue en Cataluña y vi que era algo posible. La zona central del Sobrarbe es propicia para ello, al contar con noches frescas y una alta insolación, lo que produce una diferencia térmica que hace que la manzana coja más azúcar, y no tener las desventajas que suponen las altas pluviometrías, los problemas de hongos o las heladas tardías", explica Olivar.

Ignacio Olivar: "La zona central del Sobrarbe es propicia para ello, al contar con noches frescas y una alta insolación, lo que produce una diferencia térmica que hace que la manzana coja más azúcar"

Empezaron a plantar en 2018 y, desde entonces, fueron creciendo hasta crear en 2021 la marca Ingrávida, bajo la cual comercializan el zumo y cuatro variedades de esta fruta: royal gala, crimson, mandy y fuji. En todo este tiempo, su desarrollo se ha apoyado también en el aprecio que sus clientes hacen al producto local. "El balance que hacemos de estos cinco años es muy bueno. Hemos tenido una gran acogida, pues desde el inicio percibimos que en esta zona hay mucha cultura de consumir productos locales. Y buena parte de la gente a menudo quiere comprar nuestro producto más por el factor de cercanía que por el ecológico", indica el responsable de la compañía.

Aunque llegan "algo apurados" en ocasiones, Ignacio e Irene se encargan solos de todas las partes del proceso, desde la labor comercial hasta la distribución, que hacen directamente en tiendas de la comarca del Sobrarbe y los valles del Cinca y el Ara. Además de vender también a diversos grupos de consumo que les contactan, también están presentes en citas como la Expoferia de Sobrarbe (que se celebra este fin de semana en Aínsa) o la Muestra de Artesanía Alimentaria Aragonesa que tiene lugar en las fiestas del Pilar de la capital aragonesa.

La empresa comercializa cuatro variedades de manzanas ecológicas.

Olivar destaca que en su trayectoria ha sido muy importante el asesoramiento de Andreu Vila, un experto en el mundo de la producción ecológica, que trabaja con agricultores de toda España y con el que siguen teniendo un contacto diario para tratar todas las cuestiones relativas a este modelo.

La plantación que tienen está protegida con una malla antigranizo y, en torno a esta, hay una malla anticarpo. Eso aleja a la carpocapsa, una mariposa que anida y pone huevos en manzanos, perales y membrillos de los que salen gusanos que se introducen en las manzanas. Pero, como esta no vuela por encima de los cuatro metros, la malla les protege. La herramienta les ha evitado sufrir este problema en lo que llevamos de año, pero sí que les han perjudicado los intensos días de calor que se han vivido este verano y el aumento de precios que están experimentado elementos como los fitosanitarios o el reparto.

Juega a su favor que el compost que utilizan procede de las vacas de raza pirenaica con las que cuenta Ignacio: "Mi familia es de tradición ganadera. Trabajo en extensivo con ellas en las montañas de Tramacastilla de Tena y Boltaña y formo parte también de la Asociación Aragonesa de Ganaderos Bovinos de Raza Pirenaica (Asapi). Tenemos el matadero aquí en Aínsa, y eso se nota mucho porque el proceso tiene la mayor cercanía y calidad posible".

Mermeladas de referencia

El pasado mes de marzo, Ingrávida alcanzó un hito en su trayectoria al adquirir el popular negocio de Mermeladas La Marmita, cuya responsable, Angelines Briceño, se jubiló recientemente tras más de tres décadas trabajando desde su obrador en Aguilar, pedanía situada a diez kilómetros de Boltaña.

"Es una historia curiosa porque ella es de Madrid y vino aquí en los años ochenta a cambiar de vida. Llevaba sola la empresa y, al jubilarse, surgió la oportunidad de comprar el negocio y nos encajó, porque teníamos ganas de crecer con Ingrávida y vimos que esa actividad era totalmente coherente con lo que hacíamos", explica Irene García, añadiendo que elaboran numerosas propuestas, pues "la manzana se utiliza bastante para las mermeladas y para las jaleas".

Albaricoque, mora, jaleas de romero y tomillo, mezclas de manzana con frambuesa e incluso escaramujo son algunas de las modalidades que producen. Buena parte de estas variedades las popularizó Briceño, pero Irene e Ignacio les han puesto también su sello.

En relación a ello y en la línea de los retos futuros se marcan, los jóvenes señalan que quieren cambiar la imagen de la marca de las mermeladas, haciéndola más moderna, así como iniciar los trabajos para construir un nuevo obrador, en el que centralizar toda la producción tanto de mermeladas, como de zumos y derivados. "El objetivo es trabajar de forma más eficiente, asentarnos en el mundo de las mermeladas y poder incorporar a algún trabajador al menos en temporada alta. La idea también es poder hacer catas y recibir visitas en nuestras instalaciones para que la gente vea cómo trabajamos", concluye Irene García.