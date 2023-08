De Lyon a Movera persiguiendo el sueño de una huerta saludable

Hace casi quince años, Sébastien Debono llegó a Zaragoza, procedente de la región francesa de Lyon, con el sueño de vivir de los frutos que le proporcionara su trabajo como hortelano. Experiencia le sobraba, ya que durante un tiempo, este ingeniero agrícola trabajó como coordinador de un proyecto de huerto social para integrar a colectivos desfavorecidos en su tierra de origen.

Fue el amor la razón de peso que llevó a Sébastien a dejar su tierra en busca de nuevas oportunidades, algo que encontró en el barrio rural de Movera, donde, desde 2008, cuenta con un huerto de producción ecológica.

"Al llegar a Zaragoza, en 2009, me puse a mirar anuncios sobre terrenos agrícolas de alquiler porque mi objetivo era poner en marcha un huerto de este tipo. Encontré uno en Movera, de 3.000 metros cuadrados, y ahí empezó este sueño. Al principio no contaba ni con un tractor, pero, poco a poco, mi proyecto, Huerto Natural se ha convertido en una realidad y, en la actualidad, cuento con una parcela de 15.000 metros cuadrados en Movera y, desde el año pasado, con otra en Lugarico de Cerdán, en la que dispongo de 30.000 metros cuadrados destinados a todo tipo de producto de temporada", recuerda este hortelano vocacional a quien le encanta "estar en contacto directo con la tierra, porque me parece el mejor trabajo del mundo, el más gratificante, aunque implique mucho esfuerzo físico".

Un trabajo duro, sobre todo en las estaciones de primavera y verano, que le ha permitido a Sébastien hacer realidad su sueño de acercar al consumidor una alimentación de calidad gracias a su apuesta por la agricultura ecológica, que él sueña que algún día esté al alcance de todos.

"Mi filosofía de vida pasa por dar a conocer la importancia de comer sano. Hoy en día se vende mucha porquería, por eso la gente valora cada vez más la producción de calidad: las frutas, verduras y hortalizas de proximidad. Es cierto que son un poco más caras, pero en algunos casos los precios pueden hasta ser similares, y la diferencia en cuanto a calidad es enorme", explica Sébastien.

Boca a boca

En este largo camino de dar a conocer su producción cien por cien ecológica, su presencia semanal en el Mercado Agroecológico de la plaza del Pilar ha jugado un gran papel. Al igual que su blog (www.huerto-natural.blogspot.com), que puso en marcha gracias al apoyo de su mujer, Ana, quien también cuenta con un proyecto de olivos ecológicos en Rivas, su localidad natal, en la comarca de las Cinco Villas.

"Yo me llevo un poco mal con las nuevas tecnologías, así que fue Ana quien decidió arrancar este blog, en el que se pueden hacer encargos de cajas de verduras y hortalizas, que incluyen, si se desea, otros productos, como el aceite de oliva virgen extra ecológico Asiete, que produce Ana; los zumos naturales de En Tarrico o las mermeladas de Melada Huerta Saludable", afirma este hortelano.

La práctica totalidad de estos encargos se reparte en la zona de Zaragoza y municipios próximos, como San Mateo de Gállego, aunque también ha recibido, a lo largo de estos años, peticiones de lugares tan alejados como Madrid o Ávila, que "no hemos podido materializar porque los gastos de transporte son muy elevados. El gran problema de este proyecto u otros similares es lograr una producción de calidad con menos gastos, porque todo ha subido mucho y eso al final repercute en el consumidor", indica.

Una gran evolución

En estos momentos, Sébastien Debono cuenta para desarrollar su trabajo con el apoyo de una persona que le ayuda en el huerto y otra que le ayuda a la hora de vender la mercancía que lleva al mercado todos los fines de semana.

"La evolución ha sido continua y progresiva y ahora, el hecho de contar con invernaderos, me permite adelantar algunos productos de temporada que son muy bien recibidos por las personas que acuden a comprarlos y que agotan la mercancía que llevamos porque confían en la calidad de nuestros productos", concluye.