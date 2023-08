Con los pies (y el cerebro) en el suelo

La edafología es la ciencia que estudia y analiza los suelos. Aunque probablemente desconocida, es una materia muy relevante, como explica el edafólogo y e investigador predoctoral de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza Andoni Alfaro. "Sostienen la producción de alimentos, filtran el agua, son la fuente de nuestras medicinas y nos ayudan a combatir y adaptarnos al cambio climático. Considero que la sociedad no es consciente de esta importancia, la mayoría de personas ven al suelo como algo inerte sobre lo que caminan y no son conscientes de que es un sistema vivo con interacciones muy complejas. Creo que el deber de los edafólogos es también transmitir esto a la sociedad", matiza.

Alfaro ha participado a lo largo de esta semana en la I Competición de Suelos de América Latina, que se ha celebrado en Brasil. La Universidad de Zaragoza es una de las cuatro universidades españolas representadas en esta competición, a través de Alfaro, quien también es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), donde estudia los efectos de las quemas prescritas sobre la microbiota y la materia orgánica del suelo en ecosistemas de alta montaña.

"Participar en esta competición me supone un reto y al mismo tiempo es una oportunidad única para aprender, no solo sobre los suelos de Brasil, prácticamente desconocidos para mí, si no sobre la descripción y clasificación de suelos. En esta competición estoy en contacto con varios de los mejores edafólogos del mundo y con otras personas que están empezando como yo. Esto hace que el ambiente sea idóneo para el aprendizaje y el networking", indica el investigador.

En Aragón, el Campus de Huesca es un espacio clave de la Edafología o Ciencia del Suelo

El objetivo de esta competición académica es impulsar y divulgar la importancia de la ciencia del suelo, tanto a nivel nacional como internacional. En ella participan equipos de diferentes países, que deben clasificar y describir la calidad y aptitud de diferentes perfiles de suelos. En esta ocasión, será la antesala del XXIII Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo que, con sede en la ciudad brasileña de Florianópolis, se desarrollará desde el 29 de julio hasta el 4 de agosto.

Para Andoni Alfaro, en este evento hay otro objetivo principal, que es el aprendizaje. "Los dos primeros días hemos asistido a varias clases teóricas y a un entrenamiento práctico, donde hemos repasado, tanto conocimientos básicos de descripción y clasificación de suelos, como características particulares de los suelos de la zona de Saõ Joaquim, donde se desarrolla el evento. El tercer día se desarrolla la competición. En ella, cada equipo (tres brasileños y uno español) tuvo que describir y clasificar dos perfiles de suelo, cada uno en una hora. Después, cada miembro del equipo tendrá que hacer lo mismo con otros dos perfiles, de forma individual. La puntuación de cada uno se calcula con los resultados individuales y de equipo", detalla el joven investigador.

En Aragón, el Campus de Huesca es un espacio clave de la Edafología o Ciencia del Suelo. Imparte esta materia en sus enseñanzas de ingeniería agraria y de ciencias ambientales -en grados, másteres y doctorado-; y es la sede principal del equipo científico de la universidad pública aragonesa sobre esta especialidad, y de buena parte de la investigación de la Comunidad sobre la misma.

Un patrimonio natural único en el mundo

Alfaro incide en la importancia del patrimonio natural aragonés que es "muy diverso en paisajes y en ecosistemas. Somos únicos prácticamente en el mundo, porque pocos países son capaces de concentrar tanta biodiversidad y tantos ambientes y ecosistemas diferentes en un espacio tan reducido de territorio y creo que eso lo tenemos que valorar. Tenemos que aprender a amarlo para poder protegerlo", apunta.

"La estepa ibérica, los desiertos como el de Monegros, son lugares que tienen una biodiversidad enorme. Muchos tienen más diversidad que un bosque. Son ecosistemas fascinantes. Son zonas con suelos salinos, por ejemplo, donde hay una cantidad de especies de flora que está especializada en sobrevivir en estos ambientes. Son especies que no se encuentran en otros lugares y como son de un tamaño tan pequeño parece que no importen, pero son muy interesantes", añade Alfaro.