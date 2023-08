Turismo sostenible en Aragón: más allá de la foto bonita

*

Patrimonio escondido al alcance



Una puerta cerrada y nadie para abrirla es muchas veces lo que oculta parte del encanto de los pueblos más pequeños o sin oficina de turismo. Serafina Buj ha llegado a un acuerdo con varias localidades del Maestrazgo y, llave en mano, muestra los interiores de hermosos y desconocidos hornos, molinos, cárceles o iglesias. En Villarroya de los Pinares, Miravete de la Sierra, Tronchón... Su iniciativa se llama ‘Abriendo pueblos’ y propone una vía muy personalizada de acercarse a la vida y la historia de estos lugares. "Es una forma de conocer el territorio adentrándote no en lo que muestra el escaparate de lo más conocido, sino en lo que la gente normalmente no ve, los enclaves más recónditos y desconocidos". Con el plus, que puede ser o no ser, de hablar y escuchar la historia del que fue molinero, el pastor o la señora que estuvo en la grabación de ‘Tierra y libertad’. "Ahora que la gente vive tanto de las fotos, de la galería, el valor añadido es conocer realmente un sitio, entenderlo de verdad, valorando a las personas que viven en él, que cuidan su pueblo con mimo". Convencida de que el turismo debe ser sostenible para las personas del territorio, conecta a los visitantes con la economía local, invitando al consumo de productos autóctonos y haciendo uso de los servicios de cada lugar. El clúster de Turismo Sostenible de Aragón ha destacado el poder inspirador de este proyecto de la empresa TGuío Servicios Turísticos del Maestrazgo que lidera Buj, quien acota que "es inspirador y replicable en cualquier lugar... siempre que económicamente no tengas unas aspiraciones muy altas". Porque no es el más abundante este tipo de turismo sin horario que pueden terminar viendo el más bello atardecer del final del verano.