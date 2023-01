Radiografía del sector hotelero, que camina "en la senda de la recuperación" este año

En Aragón hay casi un millar de alojamientos turísticos de todas las categorías, desde pensiones a apartahoteles y hoteles. El recién inaugurado hotel Royal Hideaway, en el que ha quedado reconvertida la histórica estación de tren de Canfranc (Huesca), es el único cinco estrellas lujo con que cuenta la comunidad, del total de 450 registrados. De ellos, 204 se encuentran situados en la provincia de Huesca, 126 en la de Zaragoza y 120 en la de Teruel. Este año esperan seguir mejorando sus cifras, que todavía no han llegado a las anteriores a la pandemia.

Antonio Presencio, presidente de la Asociación de hoteles de Zaragoza, cree que este año el sector puede entrar en la "senda de la recuperación", atendiendo a las ventas de 2022, que habrían sido mejores. "Todavía hay margen para que esperemos que 2023 sea el año que confirme recuperación", añade. Para conseguirlo, afirma que "hay segmentos que tenemos que vigilar, como el internacional, que no ha vuelto a Zaragoza". Todavía no se han recuperado las cifras de visitantes extranjeros, que llegaron al 30% o el 40%, calcula. Estos suelen reservar estancias más largas.

Por categoría, los hoteles de tres estrellas son los más numerosos en el cómputo global de la comunidad (155), seguidos de los de dos (144). En Aragón existen 72 hoteles de una estrella, casi tantos como de cuatro estrellas (69). Además, hay cuatro de categoría cuatro superior y cinco de cinco estrellas, repartidos en las tres provincias. Entre estos últimos se encuentran dos en la capital aragonesa, el veterano Hotel Palafox y el Reina Petronila, ambos de la cadena zaragozana Palafox Hoteles, del grupo Zaragoza Urbana, con amplia presencia en la capital con establecimientos de cuatro y cinco estrellas. En Teruel están situados otros dos establecimientos de máxima categoría, el hotel Torre del Marqués y el Hotel Balneario de Segura. El quinto se sitúa en el Pirineo oscense, el hotel Monasterio de Boltaña, y pertenece también a la cadena Barceló que gestiona el de Canfranc estación.

Loading...

"Diciembre ha sido un mes normal, tirando a bien, siempre suele serlo, sobre todo las Navidades", explica José Carlos Usón, director del Hotel Don Jaime 54, de tres estrellas y perteneciente a la cadena hotelera mallorquina Mac Hotels. El establecimiento abrió los pasados Pilares en la céntrica calle. "Somos un tres estrellas en el centro y hemos recibido bastante turista", afirma. Según los datos oficinales, en diciembre la ocupación media en los establecimientos de Zaragoza capital fue del 50,2%, seguida de la del Pirineo, con un 35%.

A la espera de la Semana Santa

De las 319.437 pernoctaciones de turistas nacionales en alojamientos turísticos en diciembre en la comunidad, el mayor número de visitantes procedía de Madrid (21,3%), Cataluña (19%), la propia comunidad aragonesa (16,7%) y Valencia (2,9%), según los últimos datos de Coyuntura turística hotelera que ha publicado esta semana el Instituto Aragonés de Estadística.

Los flujos de turistas se han recuperado y se ha pasado de recibir más visitantes nacionales a aumentar los extranjeros. "El turista internacional empiezan a llegar de todos los sitios", apunta Usón. Atendiendo a la estadística de diciembre, el principal país de procedencia de las pernoctaciones de no residentes a Aragón fue Francia (17%), seguido de Italia (8%), Estados Unidos (5,2%) y Portugal (5,2%). En total fueron 55.851 visitantes no residentes. Sin embargo, Presencio echa en falta aún a los turistas asiáticos, que no han vuelto tras la pandemia y que espera regresen a España y Zaragoza "en el segundo semestre del año". "El mercado italiano y centroeuropeo tampoco ha viajado del todo este año", considera y espera que la mejora lleva verano.

En total visitaron Aragón 188.747 viajeros en el último mes del año, que se quedaron en su mayoría en Zaragoza capital (81.181 de los 106.022 que acudieron a la provincia). Eligieron el Pirineo aragonés 46.012 turistas, de los 55.120 que visitaron Huesca. A Teruel acudieron 27.605.

Después de diciembre llega también la "cuesta de enero" al sector, reconoce Usón, en el caso de la capital aragonesa. Pero el calendario de ferias de este año, con certámenes de peso en febrero y marzo ayuda a la hostelería hasta que llegue la Semana Santa, el arranque oficial de temporada. "En febrero toca Enomaq y hay algunos torneos importantes en la ciudad como el de pádel y en marzo se empieza a activar con Smagua y Figan a finales de mes", repasa el director de hotel sobre el calendario de certámenes de Feria de Zaragoza. Con eso se llegará a Semana Santa y el buen tiempo, donde mejoran las expectativas.

Presencio espera que este año avancen además de las ferias, los congresos y las convenciones de empresas. Todos ellos permiten "desestacionalizar" al sector, destaca. El segmento de turismo de empresa calcula que se encuentra al 60%.

La cuesta más larga fue la que provocó la pandemia de covid-19. El confinamiento y las restricciones de movimientos tuvieron establecimientos cerrados y hubo algunos que no pudieron aguantar. Ahora, "la mayoría de hoteles que cerraron en el coronavirus están abiertos", calcula Usón. Ha habido también movimientos con la llegada de nuevas cadenas hoteleras como la suya, desde Mallorca.

El pasado año también se estrenaron en el sector establecimientos 'boutique' como 'La Lozana. Palacio de Infanzonía', que se inauguró en una casa señorial del siglo XVII del municipio zaragozano de Used, en la comarca del Campo de Daroca. Joaquín Herrero, el impulsor y propietario, miembro de la undécima generación, reconoce que sacar adelante un nuevo establecimiento y en una zona que sufre la despoblación "no es fácil", pero es "optimista". Mantiene ese optimismo para este año. "La gente sigue teniendo muchas ganas de salir y moverse, la pandemia ha tenido ese efecto positivo", afirma.

Entre los clientes que se alojan en este edificio con historia y una cuidada rehabilitación se encuentran personas que buscan un lugar especial. "Hay gente a la que le gusta ir a ver sitios donde hay poca gente, buscan la soledad, la tranquilidad, hacer excursiones en el campo sin gente", pone como ejemplos. El edificio se sitúa junto a la Laguna de Gallocanta, "que hay mucha gente que nunca ha estado ni sabe que existe". Entre sus reservas en estas fechas las hay de aficionados a la ornitología o visitantes del vecino Monasterio de Piedra.

El inmueble, con solo 15 habitaciones, se inauguró con cuatro estrellas, pero han optado por quedarse en solo tres. Herrero asegura que "la gente cada vez mira menos las estrellas. Lo que busca es un sitio que me ofrezca estas características". En su caso, ahora que tienen tres "la gente no se lo cree" porque las características son de una estrella más, asegura. "Igual la recuperamos", dice, porque también es consciente de que perdiendo estrellas pierden un perfil de cliente de más poder adquisitivo.

La escalada de los precios ha llevado a subir también los de las habitaciones. "El tema energético en la mayoría casos se ha multiplicado por 3,5", destaca Presencio, junto a la alimentación. "Ha habido subida en los hoteles para aguantar los costes porque ha subido la luz, el gas, etc", enumera Usón. Afirma que ahora "se están manteniendo".

En los últimos datos del IPC de diciembre el epígrafe de 'hoteles, cafés y restaurantes' registró una subida del 0,7% respecto a noviembre, pero que el Instituto Nacional de Estadística (INE) achaca "al aumento de los precios de la restauración". Desde los establecimientos reconocen que la escalada de precios de los alimentos ha influido en el alza de costes.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.