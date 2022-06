¿Es posible cotizar a la Seguridad Social sin trabajar?

La posibilidad de que un trabajador siga cotizando sin realizar ninguna actividad laboral sí existe. Una situación a la que tienen acceso aquellas personas sujetas a convenios especiales con la Seguridad Social. Se trata de acuerdos voluntarios entre el dicha Tesorería General estatal y un trabajador que permiten a este último seguir cotizando a través del pago de una cuota. Es decir, el trabajador asume un pago con el objetivo de mantener una cotización durante unos años para poder acceder a una pensión por jubilación suficiente en un futuro, sin que suponga un agravio el hecho de no haber trabajado en los últimos años.

¿Quién puede acceder a los convenios especiales con la Seguridad Social?

No todo el mundo están en disposición de cotizar sin trabajar. Para llegar a estos caso, se deben cumplir una serie de requisitos. La condición general es haber cotizado un mínimo de 1080 días (tres años) dentro de los 12 años anteriores al momento en el que se suscribe el convenio. En este sentido, existen una serie de situaciones que pueden abrir las puertas de acceso.

Aquellos trabajadores que no estén dados de alta en la Seguridad Social.

Trabajadores dados de alta, ya sea con contratos fijos o autónomos, con más de 65 años y 35 años trabajados.

Pluriempleados cuando finalicen uno de sus trabajos (en este caso podrán acceder para tener dos cotizaciones).

Desempleados una vez agotado el paro (el paro también cotiza).

Trabajadores con reconocida Incapacidad Permanente Total (siempre que haya vuelto a trabajar), teniendo así dos cotizaciones complementarias.

Condiciones del convenio especial con la Seguridad Social

El convenio especial del trabajador que le permite cotizar sin trabajar en España está sujeto a una serie de características que moldean la situación. Así, el beneficiario de esta no disfrutará de las mismas ventajas que en una cotización normal. Por ejemplo, no tendrá derecho a baja, no tendrá derecho a permiso por maternidad o paternidad... No obstante, el interesado sí tiene la capacidad de decidir cuándo poder cotizar de acuerdo a las bases a las que tenga derecho, según el caso.

Es decir, la cuota varía, no es estable para todos igual. Y ahí residirá la elección del trabajador y el régimen al que tenga derecho, que dependerá de factores como los años cotizados con anterioridad, dónde ha realizado su actividad laboral, cargo asumido... Será la Seguridad Social quien determine este tipo de situaciones. Por otro lado, hay una variable clara: cuanto más se pague de cuota más sumará la pensión por jubilación posterior.

