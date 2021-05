Un zaragozano crea una web para vender ropa deportiva de las selecciones españolas

La pandemia de covid-19 ha terminado con los proyectos de muchos autónomos, con un goteo de cierres de negocios. Sin embargo, no ha impedido a algunos emprendedores seguir adelante con las ideas en las que comenzaron a trabajar antes de la crisis sanitaria. Ese último es el caso del zaragozano Juan Carlos Azparren, para el que el autoempleo fue la única salida que vio cuando se quedó en paro con 49 años, en 2017, después de toda la vida en el sector de la distribución para la construcción.

"En la primera entrevista de trabajo me rechazan y me doy de bruces con la realidad, que con 49 años iba a tener complicado encontrar un trabajo de la misma posición que estaba desarrollando", recuerda. Era ejecutivo de una compañía. Nadie se lo dijo abiertamente, pero se dio cuenta de que su edad era un problema. Así que pensó en emprender. "Tenía las cosas claras. Me quería dedicar a algo que me gustara y mi pasión han sido siempre los deportes", cuenta sobre sus primeros pasos.

Experiencia, intuición e investigación

Su primer conocimiento de que había un nicho de mercado le llegó por su propia experiencia, como les ocurre a muchos emprendedores. Sabía que podía ser difícil encontrar ropa de la selección española que no fuera de fútbol. "Por inquietudes anteriores veo que hay un hueco en el mercado", señala. A ello unió su experiencia previa en la distribución y comenzó a investigar el sector.

La venta de equipaciones de la selección española de los distintos deportes "no está cubierta porque las marcas que patrocinan los respectivos deportes no buscan un negocio en esa distribución, sino una repercusión de imagen y un patrocinio", comenta sobre el mercado. De ahí que se encontró con que había deportes que ni comercializaban la ropa oficial de las federaciones.

Para lograr los conocimientos necesarios en gestión empresarial se formó en 2018 en el servicio de apoyo a la creación de empresas (Sacme) de la patronal CEOE-Aragón. Allí maduró su idea para "aglutinar todo el espectro de equipaciones españolas en un único punto de encuentro", de lo que afirma no existía nada en España. Y nace viveseleccion.es.

Desde el inicio apostó por la venta por internet, aunque se plantea abrir tiendas físicas "en tres o cinco años", explica. En 2019 redactó el plan de negocio y encargó un estudio de mercado con encuestas a público de toda España "para validar si la idea tiene encaje". Y consideró que la respuesta fue sí porque detectó interés y dificultades para comprar ropa de algunos deportes. Para diseñar su estrategia contó con Zummum Comunicación y Neta Service.

El 35% compra ropa de la selección

"El 95% de la población es aficionada o practica deporte, pero solo el 35% compra equipaciones de las selecciones españolas", afirma a partir de la encuesta. Del 65% que no las adquiere, entre varias variables señala que parte es porque su precio resulta caro, una variable que considera "está distorsionada porque el precio lo asignan a lo que conocen, la de fútbol, que es la más cara, pero no saben que las de otros deportes son mucho más asequibles".

En enero de 2020 empezó las negociaciones con las marcas deportivas y en marzo se paralizan por el estallido de la pandemia, pero mantuvo sus plazos. La web comenzó a funcionar en enero de 2021 y considera que ha tenido buena acogida, sobre todo, en deportes como el voleivol o tenis.

Confiesa que "el inicio ha sido más lento de lo previsto", pero no cree que se deba a la crisis sanitaria sino porque "llegar al público en general lleva su tiempo". Para ello trabaja en acciones de marketing digital para llegar a foros de deportes específicos en las redes sociales.

"El producto es atemporal porque es emocional, aunque la falta de espectadores en los acontecimientos deportivos, unido a la escasez, por la suspensión de muchas competiciones han ralentizado el lanzamiento"

Sin embargo, las restricciones impuestas para controlar los contagios se notan en la demanda. "El producto es atemporal porque es emocional, aunque la falta de espectadores en los acontecimientos deportivos, unido a la escasez, por la suspensión de muchas competiciones han ralentizado el lanzamiento". Este fin de semana volvió a jugarse con público un partido en La Romareda después de más de un año y solo con 500 asistentes.

Actualmente, en la página web comercializa 300 productos diferentes, que corresponden a nueve federaciones más el Comité olímpico español y 16 disciplinas. "El camino por recorrer es amplio", reconoce, ya que existen 34 federaciones y 56 disciplinas en total. Ahora piensa en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Queremos estar preparados para los juegos porque las marcas renuevan equipaciones y son colecciones nuevas".

Además, está desarrollando "líneas paralelas de complementos de animación" con banderas españolas y banderines para lo que ha firmado un acuerdo con la histórica mercería zaragozana Larraz. Quiere ampliar las ventas en "todo lo relacionado con que vaya la gente a los estadios o que en casa se junte la familia a disfrutar de las olimpiadas y de los campeonatos", explica, pensando también en la Eurocopa de fútbol a principios de junio.

Pese a las dificultades, afirma que hay "mucha hambre de deporte español" y "la gente que está comprando es porque tiene mucha ganas de expresar su apoyo a los deportistas españoles y al deporte español en general". Y en ello confía para seguir creciendo.

