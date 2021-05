Cuatro jóvenes crean Promoloop, una 'app' para ayudar a la hostelería a fidelizar clientes y fomentar el regreso a los bares

¿Te gustaría que existiera una aplicación que recogiese todos los bares de la ciudad y te mostrase las promociones de cada uno? Existe en Zaragoza desde el pasado mes de febrero, se llama Promoloop y su objetivo es digitalizar la relación entre los bares y restaurantes y sus clientes por medio de un programa de incentivos que fomente el consumo reiterado. En otras palabras: el cliente puede conseguir una promoción una vez ha consumido un número de veces determinado. Como cualquier tarjeta de fidelización física, pero que podrás llevar a todas partes sin preocupaciones instalada en tu 'smartphone'. Y, aunque todavía quedan muchos establecimientos por incorporarse a la red de Promoloop, la app ya está dando sus frutos.

Su funcionamiento es muy sencillo: el usuario deberá escanear el código QR con el que cuenta cada establecimiento (y que le mostrará el camarero) cada vez que consuma el producto promocionado a través de la aplicación. Cuando llegue al número de consumiciones determinado por el bar o restaurante, podrá disfrutar de su consumición gratuita.

Detrás del proyecto, llevan meses trabajando cuatro jóvenes, tres de ellos son aragoneses, Jorge Aínsa, Jorge Garcés y Mauro Gómez, y uno, catalán, Mario Jiménez. Los cuatro confían en que servirá de impulso para un sector muy dañado por la crisis actual y que representa un gran porcentaje de la economía española: la hostelería.

El proyecto ha entrado a formar parte del programa para emprendedores Incubadora de Startups de Hiberus. Jorge Aínsa y Mario Jiménez nos han contado qué los ha motivado a iniciar este proyecto y hasta dónde quieren llegar con él.

¿Cuál es el rol de cada uno en este proyecto?

J: La gestión activa la llevamos nosotros dos y Jorge Garcés. Él hizo una aportación a modo de inversión al inicio del proyecto. Pero por carga de trabajo con el tiempo se le planteó que, en vez de estar detrás como socio capitalista, pudiera incorporarse al equipo, y así lo hizo desde febrero. Con el tiempo también se unió Mauro Gómez, un viejo amigo que tiene mucha experiencia en el sector hostelero.

¿Cómo surge la idea?

M: Las tarjetas de fidelización son un modelo de negocio habitual en Irlanda, Escocia, Inglaterra... Allí está muy interiorizado y es muy raro que haya un bar sin una.

J: Este modelo ha ido entrando poco a poco en España y lo han adquirido sobre todo establecimientos que se encuentran en zonas de mucha competencia. Y, quienes lo están usando comprueban que funciona. Así que nos planteamos desarrollar una herramienta que ofreciese este servicio a todos.

Y que permitiese sustituir las tarjetas físicas por única app...

M: La tecnología nos ha dado la oportunidad de digitalizar casi todo y la pandemia nos ha enseñado que esta digitalización es casi necesaria. Lo ha sido en trabajos, universidades, a través del 'delivery' para la hostelería también...

J: De hecho, la pandemia también ha fomentado el uso del código QR, que es la base de nuestra app, y se ha acercado aún más a la sociedad a través de las cartas de los restaurantes por ejemplo, a pesar de que llevaba ya más de 10 años existiendo.

¿Por qué escogisteis el sector hostelero?

J: Es un sector que representa a España hay mucha gente que vive de eso en este país y la pandemia ha supuesto un mazazo para ellos. La aplicación, que inicialmente iba a estar enfocada en el ocio nocturno, ha acabado siendo una forma de contribuir para que la gente regrese a los bares, de poner nuestro granito de arena.

¿Cuándo decidís ponerla en marcha?

M: En septiembre aunque hasta mediados de febrero no se lanzó un primer prototipo del proyecto dirigido a todo tipo de establecimientos: restaurantes, pubs, cafeterías, cervecerías, bares de copas... Para así poder valorar en cuáles funcionaba mejor la propuesta.

J: Dedicamos esos tres meses a valorar el modelo de negocio y al estudio de mercado antes de hacer la inversión. Las respuestas apuntaban que era un nicho de mercado que permitiría desarrollar un negocio rentable, así que a mitad de febrero lanzamos un prototipo con 15 locales de prueba.

¿Y funcionó?

J: No era un buen momento, en España estabamos entre la segunda y la tercera ola y tal y como estaba el panorama muchos eran reticentes a probar cosas nuevas y más siendo pioneros. No obstante, conseguimos el apoyo de 15 de los 25 que contactamos. Y fue suficiente para darnos cuenta en los primeros 15 o 20 días de que podía aportar valor tanto a hosteleros como a clientes.

¿Y cómo va ahora?

J: Desde principios de marzo decidimos abrir la app a todo el espectro hostelero de la ciudad y ya tenemos en torno a 70 establecimientos registrados, a punto de rebasar la barrera de los 3.000 usuarios y con más de 10.500 códigos QR escaneados. Ahora queremos ver qué establecimientos tienen mejor cabida, porque partimos de que el hostelero es el sector de España que más establecimientos tiene, y somos conscientes de que no podemos abarcar todos. El siguiente paso será desarrollar un canal de comunicación interno a través del cual marcas colaboradoras y establecimientos puedan ponerse en cotnacto con el usuario para informarles de ofertas especiales.

¿Sois conscientes de algún sistema similar en el mercado?

M: Hicimos un estudio para saber si había algo parecido, pero ninguna app ofrece las mismas prestaciones.

¿Cuál es el modelo de negocio?

M: Nosotros ofrecemos una suscripción, como hace Spotify o las plataformas de películas y series de streaming. El primer mes es gratuito y no pierden nada, además, si no le ven rentabilidad se pueden dar de baja, no hay permanencia.

J: Como establecimiento se pueden suscribir a la aplicación y hacer uso del servicio que ofrece por 19,99, IVA incluido.

¿De qué forma beneficia al hostelero?

J: Depende del uso que decidan darle. Puede servirles para aumentar la facturación atrayendo a nuevos clientes, aumentar la rotación del producto ofreciendo una unidad gratuita por cada 'x', potenciar una nueva línea de negocio apostando por un producto secundario a través de la app, como pueden ser restaurantes que se sumen al tardeo, mejorar el coste de un producto haciendo una promoción de una marca y hablando con ella para que a cambio de aumentar su consumo el proveedor pueda regalar algo o hacer una promoción... Como es tan flexible puede beneficiar de formas muy distintas.

¿Qué respuesta estáis teniendo por parte de la hostelería?

J: Nos cuesta más conseguir la reunión con los establecimientos que la conversión. Porque el propietario medio es un poco reacio a la tecnología, pero una vez nos sentamos con él, la aceptación es altísima. Además, después el boca a boca entre los propios hosteleros también anima a muchos a unirse.

Hemos aprovechado la división de códigos postales para ir creando sinergias en distintas zonas: comenzamos en el centro, después en la zona de Aragonia y ahora queremos entrar en la zona del 50006 (Sagasta, Cuéllar...) y el 50003 (Almozara).

¿Cuáles son los próximos pasos?

J: A la larga nos gustaría tener alcance nacional y dar otros usos a la aplicación o entrar en otros sectores de consumo reiterado. Pero todo esto requiere haber encontrado a un colaborador potente que nos acompañe en el camino.

