Cristian Álvarez: "Ojalá mi gol sirva y sea un chute de ilusión para lo que nos queda"

Cristian Álvarez atendió telemáticamente a la prensa zaragozana en la mañana de este lunes. Fue la respuesta a un aluvión de solicitudes de entrevistas tras convertirse en protagonista principal del fin de semana en la liga española, con repercusiones hacia todo el mundo, por su gol de cabeza al Lugo que supuso el viernes, en el minuto 97, el 2-2 salvador para el Real Zaragoza. El argentino trasladó con este diferido sus sensaciones y reflexiones derivadas de un acontecimiento tan anómalo como que él fuese el autor de un tanto tan importante para el presente y el futuro del club aragonés.

"El gol fue una sucesión de hechos fortuitos. No sé qué carambola sucedió ahí. Vi venir el balón, fui con todo a rematarlo y no se si me dio primero a mí, si le toca al defensa, la cosa es que yo conecté con la pelota y vi cómo se iba dentro", describe Álvarez en un pasaje de su retrospectiva.

Cristian recuerda así la escena memorable. "Cuando vi que era falta a favor, tomé algo, como hago siempre en estos casos (bebió agua de su botella, depositada junto a un poste). Pregunté al banquillo que cuánto tiempo faltaba. Me dijeron que estaba acabado. Así que empecé a caminar hacia fuera del área. Miré al entrenador para pedirle permiso e ir al remate. Cuando me vio, me dijo que fuese al área, que subiera. Lo hice despacio, sin correr, porque no quería llegar ahogado, cansado, algo que ya me ha sucedido otras veces cuando he ido a un remate así. Y me coloqué en el segundo palo. Pensé que, si la pelota volaba hacia mi posición y llegaba allí con posibilidades de rematarla iba a ir a por ella. Y así pasó", rememora Álvarez en su película mental. El guardameta sudamericano asegura que no previó el gol mientras acudía al área lucense. "No, previsualizar un gol así es algo muy surrealista, que no puedes pensar. Mi mente se puso en blanco y todo lo demás pasó muy rápido", apostilla.

Cristian, abrumado, no quiso entrar en el circuito de medios de comunicación al regreso de Lugo. Prefirió esperar este lapso de tiempo para afrontar su 'fama' renovada con más calma. "He recibido muchas muestras de alegría y afecto, tanto de Argentina, donde están mis padres, como de aquí en España, con mi hijo y mi hermano a mi lado. Hay mucha gente que ha querido compartir este momento conmigo. Pero ya está, comenzamos una semana nueva y tengo ganas de pensar en el siguiente partido, contra el Espanyol, porque todavía nos estamos jugando mucho", subrayó para zanjar en la medida de lo posible el huracán de informaciones e historias a las que ha dado lugar su faceta goleadora, crucial para el equipo, en este partido en Lugo.

El cotejo inevitable con el mítico Chilavert, el anterior y único portero goleador en la historia del Real Zaragoza, no le provoca por ahora una reacción notable a Cristian. "Es algo increíble aparecer junto a su nombre porque Chilavert fue un monstruo goleador en la historia del fútbol mundial. Pero se trata solo de un dato, de una efemérides. Con el tiempo, este gol tomará dimensión real de lo que significa. Hoy aún no", razonó.

El portero titular del Real Zaragoza en las últimas cuatro temporadas es de los que piensa en cuestiones trascendentes. Difícilmente se mete Cristian Álvarez en asuntos anecdóticos o festivos. "Ojalá que este gol sirva para algo, que sea un chute de ilusión y confianza para lo que queda de liga. Son momentos importantes. En Lugo teníamos pensado conseguir los 3 puntos y no fue posible. Lugo era un partido para ganarlo, todos somos conscientes", reconoció Cristian Álvarez.

Entre diferentes respuestas con hondura de sentimientos, el de Rosario quiso acabar con un guiño más simpático de cara al futuro. "En su momento, sí que pensé en que sería bonito marcar un gol antes de retirarme. Y se lo dije un día al míster (a Jim) en un entrenamiento, pensando en tirar algún penalti. Como me queda aún mucho para la retirada, ahora creo que igual me da tiempo de meter otro gol cuando sea", dijo Cristian al respecto.