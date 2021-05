"Todavía tenemos cinco partidos brutales", advierte Cristian Álvarez tras las loas por su gol en Lugo

Cristian Álvarez, su histórico gol de cabeza en Lugo, el 2-2 pasando 7 minutos del tiempo reglamentado que evitó una hiriente y peligrosa derrota del Real Zaragoza el viernes... todo esto abordó este lunes el portero argentino en una rueda de prensa que dio mucho de sí, tanto que abarcó también cuestiones mayores, relativas a la temporada 20-21 que va a concluir en solo 5 partidos y que tiene al Zaragoza aún pendiente de eludir el descenso. Una cuestión mayor, transcendente para el futuro de la SAD, del viejo club blanquillo.

"La transcendencia de este punto la veremos en unos días. Tenemos todavía cinco partidos brutales y veremos lo que sucede. Ojalá logremos la salvación. Ahora, sería fundamental que lográsemos ganar el sábado al Espanyol. Va a ser un reto duro, contra el mejor equipo de la categoría, que viene con ganas de lograr aquí el ascenso", avisó Cristian ante la realidad que envuelve al Real Zaragoza, sumido aún en una situación apurada que debe resolver en positivo a base de sumar más puntos, pues con los 43 de hoy no será suficiente.

El portero, preguntado por el bajón de rendimiento y resultados que ha experimentado el equipo tras la serie de cinco partidos sin perder que remató con las dos cruciales victorias en Fuenlabrada (0-1) y ante el Almería (2-1), emitió un alegato para asegurar que no se trata de un relajo mental de los futbolistas el hecho de que ahora se viva una racha con la derrota en Gerona y los empates frente al Sporting de Gijón y el último en Lugo.

"Sabíamos que no iba a ser fácil. Cada partido, el equipo está dentro del juego y siempre va a por los puntos. Pero estas cosas no son matemáticas. A veces entras con más chispa a los partidos y los encaras bien, otros días no es así y no los ganas... y no sabes por qué. No hemos bajado el pistón nunca. Es verdad que en los tres últimos partidos los resultados no han sido favorables. Pero seguiremos metiendo toda la fuerza en los que vienen para acabar la temporada con tranquilidad. Porque está siendo una temporada, para todos, realmente mala", explicó el rosarino.

Cristian Álvarez sabe que su ex equipo, el Espanyol (que fue quien lo trajo a España siendo muy joven hace ya más de una década), puede ascender matemáticamente en La Romareda el sábado, que le falta solo un punto. "Nosotros vamos a pensar en lograr los 3 puntos. Por qué no vamos a lograr una victoria", esgrimió a modo de contrapeso para quienes especulan con que el empate (otro empate para los zaragocistas) pueda ser una buena renta ante el que va a ser el campeón del torneo.

"No podemos salir a empatar ante este tipo de equipos. Tienen mucho potencial y no se da normalmente para igualarles en ese planteamiento. Hay que salir a ganar y, luego, según las circunstancias del partido, si el punto es bueno, dentro del campo ya se plantean las cosas", dijo Álvarez como análisis apriorístico de lo que aguarda en La Romareda dentro de cinco días.

Cristian tiene un reto personal, más allá de su gol histórico en Lugo y de la catarata de loas y vítores que ha acumulado en las últimas horas. "Mi gol deja algo para medir, pero eso lo dirá el tiempo. Los jugadores que pasan a la historia de los clubes son los que logran cosas importantes. Y ahora eso sería lograr que el Real Zaragoza vuelva al sitio del que nunca debió salir (la Primera División). Eso es lo que deseo, porque estoy seguro de que volverá después de tanto tiempo en los infiernos", concluyó Álvarez.