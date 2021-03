Los sustos en la Renta de los ERTE: de no tener que hacer declaración a pagar 1.600 euros

Esta campaña de la Renta habrá más contribuyentes y más declaraciones a ingresar. Y no porque, como ocurre en épocas de bonanza, los trabajadores tengan más ingresos sino porque muchos afectados por los expedientes de regulación de empleo (ERTE) surgidos para capear la crisis económica causada por la pandemia de covid-19 estarán obligados a hacer la declaración por primera vez y les saldrá a pagar.

Los expertos llevan avisando desde el año pasado de que quienes hayan cobrado de su empresa y del paro en 2020 se llevarán más de un susto porque el servicio de empleo público estatal (SEPE) no retiene nada y habrá que hacer cuentas con Hacienda.

El colectivo que tiene más papeletas para verse en esta situación es el de quienes perciben salarios más bajos, las personas que cobran entre 14.000 y 21.000 euros brutos al año, apunta Adolfo Aquilué, desde el Colegio de Economistas de Aragón. La Agencia Tributaria ha apuntado que este sería el caso de 327.000 contribuyentes españoles, que no venían haciendo la declaración de la Renta hasta ahora, porque ganaban menos de 22.000 euros al año, y van a tener que hacerla por tener dos pagadores, su empresa y el SEPE.

El sueldo de un mes

"El SEPE no retiene prácticamente nunca porque la obligación de retener empieza en 14.000 euros al año", explica el asesor fiscal. "En estos casos no va a haber nadie a quien le hayan retenido", apunta. Están obligados a presentar la declaración quienes cobran más de 22.000 euros de un solo pagador o 14.000 de dos, si el importe percibido por el segundo y restantes supera los 1.500 euros. "Al final ellos van a ganar prácticamente lo mismo, pero les va a venir un problema fiscal. Van a tener que pagar casi el sueldo de un mes", señala.

La Agencia Tributaria ha anunciado que va a enviar "cartas informativas" a aquellas personas que cobraran ERTE el año pasado y que no tuvieran que presentar declaración en 2019. Además, ha difundido un ejemplo del "efecto del segundo pagador" en un contribuyente que cobra 21.000 euros brutos al año, soltero, sin hijos, nacido en 1970 y con un contrato general. En este caso, de no haber ERTE, su empresa le hubiera retenido del sueldo 2.578,8 euros en 2020 y por sus ingresos no hubiera tenido que presentar la declaración.

Sin embargo, suponiendo que estuvo un tiempo en ERTE y cobró 16.000 euros de la empresa (que le retuvo 859,2 de IRPF) y 5.000 euros del SEPE (que no le retuvo nada), tendría que hacer la renta porque cobró más de 14.000 euros de los dos pagadores (y más de 1.500 del segundo) y le saldría a pagar 1.645,27 euros.

Desde Hacienda se ha insistido en que no se va a pagar más, sino que lo que no se descontó de la nómina en forma de retenciones fiscales, ahora deberá abonarse en la declaración de la renta. Quienes quieran comprobar si es su caso ya pueden consultar los datos fiscales o pedir el borrador a través de la página web de la Agencia Tributaria.

Presentar la renta lo más tarde posible

El problema es que en muchos casos no coincidirán con los datos reales o estos no se sabrán por el atasco que se viene produciendo en el SEPE desde que estallara la pandemia hace un año, al que se ha añadido la paralización de su trabajo por el ataque informático sufrido este mes. Colectivos como el de gestores administrativos han alertado de la previsible "avalancha" de declaraciones de la renta con errores, arrastrados del SEPE. En Aragón, el año 2020 terminó con 19.600 trabajadores todavía en ERTE, pero hubo picos de casi 80.000 afectados en mayo, según datos de UGT.

La propia Agencia Tributaria y los expertos aconsejan que quienes estén pendientes de resolver algún problema presenten la declaración lo más tarde posible para ver si se ha subsanado. Los datos fiscales y el borrador se van actualizando. La campaña comienza el 7 de abril y termina el 30 de junio.

Habrá sorpresas también para quienes estaban obligados a presentar la declaración. "Para quien ganaba más de 22.000 euros y ya la tenía que hacer, también va a haber sustos", advierte Aquilué. En el periodo que hayan estado de ERTE en 2020 lo que hayan cobrado por prestación por desempleo no ha incluido la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "La gente ya se daba sustos cuando había bajas por incapacidad transitoria o por maternidad, que ahora está exenta", pone como ejemplos el experto, porque en el pago de esas prestaciones de la Seguridad Social tampoco se hacía retención.

El efecto será menor para quienes solo tuvieron un ERTE de reducción de jornada, dependiendo de las horas en las que esta se redujo y que pasaron a abonarse por el desempleo. "También lo notarán porque hay una parte de sus ingresos que dejan de estar retenidos y por lo tanto ahora hay que regularizar", añade.

Se pierde la paga de 100 euros por maternidad

Aquilué hace una advertencia especial a las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años que cobraran la paga de 100 euros al mes cuando se vieron afectadas por un ERTE. "Cuando pasaban al ERTE perdían el derecho a percibirlos porque se consideraba que no estaban trabajando. Si hay meses en los que no se tuvo derecho y se cobraron ahora tendrá que devolverlos en la declaración", señala. Si han vuelto a trabajar, lo habrán recuperado desde el mes correspondiente, si seguían cumpliendo el resto de requisitos.

Augura un aumento de las consultas esta campaña los profesionales para presentar la declaración. "Este año vamos a tener en las oficinas más movimiento. Hay mucha gente que maneja internet y la página web Hacienda, pero hay mucha otra que se lía y necesita ayuda", señala. Además, las oficinas de la Agencia Tributaria no abrirán sus servicios de confección de declaraciones hasta el 2 de junio.

