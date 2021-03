Las gestorías esperan una "avalancha" de declaraciones de la Renta con errores por culpa del SEPE

La campaña de la renta comienza en unos días, marcada este año por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Un gran número de contribuyentes tendrán que incluir entre sus ingresos del año pasado el paro cobrado del servicio público de empleo estatal (SEPE), por haberse visto afectados por un ERTE, tras el estallido de la pandemia de covid-19.

El problema es que aún no se ha resuelto el atasco que ha habido desde el inicio de la pandemia y se ha agravado este mes por el ataque informático sufrido a sus bases de datos. Muchos contribuyentes no han cobrado todavía todo lo que les correspondía en 2020 o están pendientes de alguna corrección.

Plazo antes de abril

Los gestores administrativos no son nada optimistas con que se solucionen a tiempo los múltiples fallos acumulados. "Desafortunadamente podemos prever que en los datos fiscales aparecerá cruzado lo que hemos cobrado del ERTE, errores incluidos, pero no tendremos el dato de lo que realmente teníamos que haber cobrado y, por tanto, no tendremos los datos que tenemos que consignar en nuestra declaración", teme Ana Rubio, vicepresidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

El año 2020 terminó con 19.600 trabajadores en ERTE en la comunidad en diciembre, pero hubo picos de casi 80.000 afectados en mayo, según los datos recogidos en el último Análisis del mercado laboral de Aragón de UGT.

En el mejor de los casos, si antes del 7 de abril que comienza la campaña se ha regularizado la situación "y ya se haya cobrado o se haya devuelto lo indebidamente recibido en un ERTE", se podrá hacer la declaración con los datos correctos. Pero incluso en esos supuestos, "no corresponderán con lo reflejado en los datos fiscales".

Por todo ello, el colectivo augura "una campaña de la Renta con una avalancha de declaraciones realizadas incorrectamente y no por culpa del contribuyente, sino por los errores producidos en el pago de las prestaciones por el SEPE".

Sin que se disponga de la información correcta, la gestora administrativa afirma que "será francamente complejo calcular las prestaciones por desempleo por la dificultad para saber los rendimientos que se deben imputar por las correspondientes a 2020".

Obligación de declarar si se cobraron más de 14.000 euros al año

Rubio afirma que en vísperas de empezar la campaña del IRPF de 2020 "una parte importante de la ciudadanía está preocupada por si este año va a tener obligación de presentar la renta". El número de obligados puede aumentar ya que muchos contribuyentes pasarán de tener solo un pagador (su empresa) y solo obligación de declarar si ingresaron más de 22.000 euros al año, a dos (con el SEPE) y el límite de 14.000 euros. En este último caso, "siempre que lo que se cobre del segundo o más pagadores supere los 1.500 euros", aclara Rubio.

La gestora considera que "lo realmente preocupante" es saber "qué ingresos hay que declarar de los pagados por el SEPE". La normativa del impuesto dice que en cada campaña se declaran los que se cobraron el año anterior. "Qué ocurre si lo que he cobrado del desempleo no es correcto porque me han pagado de más o de menos por los errores que se han dado en las pagos de los ERTE", plantea.

Una situación que se ha complicado con el 'hackeo' sufrido por los sistemas informáticos de las oficinas de empleo españolas este mes. "El problema de seguridad que ha sufrido el SEPE desde el 9 de marzo viene a agravar el problema, puesto que ha supuesto un parón en la resolución de estos pagos incorrectos", junto al resto de trámites, como las nuevas prestaciones.

Por ello, desde el colegio profesional consideran que la Agencia Tributaria debería contemplar este año el problema y "ser flexible con las declaraciones complementarias voluntarias que se hagan con motivo de la regularización de las declaraciones de IRPF por errores en los pagos del SEPE".

