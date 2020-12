La estancia media en un 'parking' del centro de Zaragoza sube de 2 a 6 horas aunque cae su uso por la pandemia

La pandemia de covid-19ha cambiado este año los hábitos en la movilidad de las ciudades. El confinamiento de marzo a junio hizo que de un día para otro no hubiera coches circulando por las calles, salvo los servicios esenciales. Desapareció la demanda de aparcamientos en zonas tan concurridas hasta entonces como el centro de las ciudades. Con la vuelta a la actividad, los ciudadanos han aumentado el uso de vehículos particulares, tanto coches como bicicletas o patinetes frente al transporte público por el miedo a los contagios, pero también se mantiene parte de la población en teletrabajo.

Entre los conductores zaragozanos también ha cambiado el uso de los aparcamientos. En los situados en el centro de la ciudad se ha pasado de una estancia corta a otra más larga, según los datos de la plataforma de reservas Parclick, que acaba de firmar un acuerdo con el grupo Indigo. "En Zaragoza, de una estancia breve con unas dos horas, que coincide con una vista al médico o restaurante ha cambiado a estancias más largas de cinco o seis horas, que coinciden con el acceso al centro para pasar el día o ir al trabajo", explican Riccardo Valoti, director Partnership, e Iván Rodríguez, fundador y director de desarrollo comercial de Parclick.

Parón en marzo

Desde la plataforma y aplicación de reservas creada en 2011 recuerdan que en marzo y abril "las búsquedas de reservas cayeron casi a cero", por las consecuencias del confinamiento. De unas 10.000 búsquedas de aparcamiento en internet en febrero a apenas 1.400 en abril. "A medida que se fueron abriendo los diferentes mercados vimos que empezaba a repuntar en verano, con datos al 60% del año anterior", calculan. La desaparición del turismo influyó en la caída de las reservas. "Los turistas dejaron de venir a Zaragoza como al resto de ciudades, pero vimos que los usuarios locales y de los alrededores volvieron al centro a hacer sus actividades", apuntan. En septiembre se llegó a las 7.000 búsquedas.

Las nuevas restricciones en octubre se volvieron a notar en la caída de la movilidad, "pero no a los niveles anteriores", aseguran. En octubre, canceladas las Fiesta del Pilar, rozaron los 6.900, lejos de los 15.800 de un año antes. "La intención de búsqueda se ha quedadoa un 40% del año pasado, que no es un dato bueno, pero es esperanzador", afirman.

Con la pandemia, creen que "el principal damnificado ha sido el transporte público" ya que se ha sustituido por la opción de ir andando, en patinete o bicicleta, según la distancia. Pero ha habido un grupo de personas que no han podido evitar coger el coche. "Las personas que no podían cambiar lo han hecho directamente por el vehículo", reconocen. Principalmente, las que viven en el extrarradio de la ciudad. De las búsquedas en su plataforma concluyen que hay una "mayor preferencia por el coche particular para ir al centro de gente de los alrededores de Zaragoza".

El acuerdo alcanzado por Parclick y la red de aparcamientos Indigo permite a los usuarios de la plataforma utilizar 14 parkings del citado grupo en Zaragoza, situados en las zonas más concurridas del centro de la ciudad y en el aeropuerto. "Por primera vez un gran operador ha accedido a que sus 'parking' sean añadidos a una plataforma", reconoce Valoti. Considera que el cambio se ha producido "porque se están dando cuenta de que una plataforma como esta aporta valor a empresas de un tamaño más grande", pero es consciente de que "la crisis ha acelerado este proceso", ante la caída de la actividad por las restricciones a la movilidad. "Han visto que tenían que buscar clientes por otros soportes".

Acceso sin ticket

Para los usuarios, una de las ventajas es que todos los aparcamientos cuentan con la tecnología de contacto "Cero", explican desde la plataforma. Parclick utiliza la tecnología 'seamless' desarrollada por OPnGO, la solución digital del Grupo Indigo. Así, "los usuarios de Zaragoza se pueden beneficiar del sistema de acceso por matrícula, un método mediante el cual, gracias a los lectores de matrículas instalados en todos los parkings de Indigo, los clientes que accedan a través de la app de Parclick puedan entrar al aparcamiento, abandonarlo y alargar sus estancias desde el móvil, eliminando la necesidad de recoger ticket a la entrada o pasar por los cajeros a la salida", explican desde Parclick. Con todo ello buscan mejorar la comodidad del conductor y eliminar el gasto en papel.

Página web de Parclick. Heraldo.es

Además, se puede reservar la plaza. "Si queremos ir a ver el belén de la plaza del Pilar puedes reservar con dos días de antelación" ponen como ejemplo. La plaza se paga en el momento de la reserva pero hay flexibilidad a la hora de llegar y salir.

El acuerdo alcanzado en Zaragoza forma parte de uno estratégico de carácter internacional que permite a Parclick ofrecer los parkings de Indigo en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo, con estancias desde 1 hora y hasta 29 días. Además, pueden beneficiarse de tarifas preferentes y acceder a la red Parclick de parkings, con 1.800 aparcamientos en Europa, de los cuales 800 están en España.

Tras la firma del acuerdo, Álvaro Busca, director general de Indigo en España, dijo que suponía "un paso adelante en cuanto a digitalización". Los usuarios "no tendrán que recoger ticket ni pasar por los cajeros, eliminando por lo tanto cualquier tipo de contacto", señaló. Se pretende conseguir una movilidad "más tecnológica y autónoma".

Parclick fue fundada en Madrid, pero la primera ciudad en la que se empezó a implantar fue Zaragoza, en 2014. Ahora tiene presencia en 240 ciudades europeas, cuenta con 1.800 parkings en Europa (1330 en ciudad, 290 en aeropuertos, 140 en estaciones de tren y 40 en puertos) y hasta 800 parkings en España (de ellos, 190 en Madrid y 250 en Barcelona). Fue fundada en 2011 por Luis París e Iván Rodríguez.

Indigo tiene aparcamientos en más de 750 ciudades de 11 países en tres continentes y más de 23.000 empleados. Opera más de 5.440 estacionamientos en todo el mundo, con más de 2,4 millones de plazas y más de 2.130 km de aparcamiento en la calle. Provee de servicios tanto a autoridades locales como a organizaciones privadas (hospitales, centros comerciales, estaciones de tren, aeropuertos, universidades, etc.) y desarrolla soluciones de movilidad.

