La conexión Zaragoza-Londres se rompe en plena Navidad

Este domingo aterrizaron en el aeropuerto de Garrapinillos los últimos viajeros que pudieron asegurarse sin mayores problemas la conexión aérea entre Zaragoza y Londres. El vuelo procedente de Stansted aterrizó en la capital aragonesa pasadas las 21.00, y fue el último en librarse de la suspensión de los vuelos entre el Reino Unido y España por la aparición de una nueva cepa del coronavirus en las islas que resulta ser especialmente contagiosa, según ha confirmado la OMS.

El tráfico entre ambos países no se rompe por completo, ya que se va a permitir a españoles y residentes que vuelven de un país a otro. Sin embargo, los dos vuelos semanales de Ryanair (miércoles y domingo) con Zaragoza quedan en la picota, lo que puede complicar la vida a los aragoneses que tenían pensado venir y a los que ya hayan venido y se tengan que volver.

A la espera de que se tomara esta decisión, en la terminal zaragozana ya se habían previsto medidas ante la previsible llegada de personas residentes en el Reino Unido. El protocolo del Ministerio de Sanidad, en colaboración con Aena y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece para los aeropuertos controles de temperatura, así como un control documental y visual, además de -desde el 23 de noviembre- la exigencia de una PCR negativa realizada 72 horas antes de su llegada a España.

Estos controles se iban a reforzar para las personas llegadas desde el Reino Unido, y en el caso de Zaragoza todo estaba listo para extremar la vigilancia. A todo el que no tuviera la acreditación negativa de la prueba de PCR o similar, se le iba a conducir al control secundario para realizarle el test rápido de antígenos, según informan fuentes de la Delegación del Gobierno.

Una PCR falsificada en Zaragoza

El control de las PCR, no obstante, no es nuevo, ya que se lleva haciendo varias semanas en el aeropuerto de Garrapinillos. De momento, según las citadas fuentes, no se ha detectado ningún positivo en la terminal, aunque sí se ‘cazó’ a un viajero que había falsificado la PCR en su lugar de origen, por lo que fue multado por ello.