La subida del paro en Aragón en 2020: "Si tenemos una cuarta ola tras la Navidad puede ser desastroso para las empresas"

Un total de 80.156. personas no tienen trabajo en Aragón, según los datos de paro registrado de las oficinas de empleo del mes de noviembre, cifras que se alcanzaron en 2009, iniciada la crisis económica anterior. Pero el número de personas que cobran la prestación por desempleo aumenta con las 17.000 que están afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y los 8.000 autónomos que han pedido la ayuda por cese de negocio, por no poder llevar a cabo su actividad mientras duren algunas de las restricciones impuestas para prevenir los contagios por la pandemia de covid.

Si se suman todas estas personas, se llega a 97.000 que no pueden trabajar, cifra que estaría más cerca de la barrera psicológica de los 100.000 parados que se rebasó en la anterior crisis en uno de sus años más duros, 2011, y tocó su punto más alto en 2013 llegando a los 116.000 desempleados.

Los ERTE están sujetando al empleo, pero con su última prórroga dejarán de hacerlo el 31 de enero. La incógnita será "qué proporción de los que están en ERTE irán al paro", plantea Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. "Hasta que no desaparezcan los ERTE no habrá una correspondencia entre la tasa de paro real y la oficial", reconoce, ya que las personas afectadas por expedientes no computan como parados aunque "se está produciendo pérdida de actividad productiva porque dejan de facturar y producir PIB", apunta. La tasa de paro actual se encuentra en el 11,9%, pero llegó a ser del doble, el 22%, en 2013.

"Al borde del colapso"

Las perspectivas para la recta final del año y el inicio de 2021 siguen dependiendo del avance de la crisis sanitaria y las restricciones para contener los contagios de coronavirus. "Si tenemos una cuarta ola tras la Navidad puede ser desastroso para las empresas", apuntan Jesús Arnau, director general de la patronal CEOE Aragón. "Tenemos datos muy preocupantes porque muchas empresas están sobreviviendo con los préstamos ICO, que luego hay que empezar a pagar, y con los ERTE", confiesa. Pide que dejen abrir a la hostelería porque "están al borde del colapso". Este domingo salieron a protestar por el centro de Zaragoza, y este martes se empezará a permitir servir en los interiores con aforo al 30%, entre otras medidas. Los agentes sociales coinciden en apelar a la "responsabilidad" en estas fechas que tradicionalmente favorecen los encuentros con familiares y amigos.

"La lección que debemos aprender es que depende mucho de nuestra propia actitud", añade Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón. "Si hay cuarta ola en Aragón y hay que volver a cerrar sería la puntilla. Hay gente que está aguantando con la expectativa de que va a volver a abrir", reconoce. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha advertido que si tras relajarse las restricciones esta semana los contagios aumentan, se volverán a tomar medidas más duras.

"Si hay que volver a cerrar sería la puntilla. Hay gente que está aguantando con la expectativa de que va a volver a abrir"

El nivel de destrucción de empleo puede acercarse al de la crisis anterior, pero el ritmo ya ha sido mayor en la provocada por la pandemia. De un día para otro muchas actividades tuvieron que parar. Hace 12 años "se perdió más empleo pero fue más espaciado en el tiempo y eran empresas que tenían problemas internos y hasta que no se agravaron no tiraron la toalla", recuerda Sanso. Sin embargo "ahora no ha dado tiempo a nada". El temor es a que surjan empresas "zombies", compañías que se encuentren en números rojos y aguanten con ERTES o prórrogas pero que terminen cayendo arrastrando más deuda.

"En esta crisis el empleo ha caído de golpe y se ha intentado proteger con los ERTE, que esperamos que a finales de enero cuando acaben se pueda recuperar la actividad. Otra cosa es quien se quede en el camino", señala Juan Carlos Cantín, responsable de Empleo y Formación de CC. OO. Aragón. El sindicato viene pidiendo una nueva prórroga de los expedientes, más allá de enero. "Que se mantengan para los sectores que lo necesitan e incluso con una inyección económica", plantea. "Si no hay prórrogas de ERTE el 31 de enero nos podemos encontrar con 100.000 parados", confiesa.

"En esta crisis el empleo ha caído de golpe y se ha intentado proteger con los ERTE, que esperamos que a finales de enero cuando acaben se pueda recuperar la actividad. Otra cosa es quien se quede en el camino"

Desde la patronal CEOE, Arnau recuerda que los ERTE son una solución "temporal", pero "las empresas tienen que seguir pagando muchas cargas, que siguen siendo insoportables".

Otra diferencia respecto a la crisis anterior es que mientras entonces afectó al sector de la construcción y al financiero, principalmente, en este caso ha sido a la hostelería, el turismo y la cultura, entre otros, formado por empresas más pequeñas y autónomos. "La otra crisis era financiera y había un problema de liquidez y hubo una crisis importante de financiación y liquidez en las empresas, es difícil comparar los efectos", afirma Cantín.

Fondos europeos

"Hay una cosa extraordinaria y es que Europa va a poner muchos recursos económicos a disposición", añade en referencia al plan de reconstrucción que acaba de desbloquearse en la Unión Europea tras el veto de Hungría y Polonia. Arnau dice ser "optimista" de cara a la recuperación ya que "la entrada de fondos va a ser un actividad de impulso a todos los sectores".

En lugar de grandes quiebras de empresas se está produciendo un goteo de cierres. "Están desapareciendo empresas pequeñas porque a ver quién aguanta esto", señala Sanso, sobre todo, si tarda en llegar la recuperación. "Cuanto más tarde es más probable que nos acerquemos a la cifra de 100.000 parados", augura.

Sin embargo, ninguno espera que se supere esta cifra, ni el pico más alto de paro de la crisis anterior, que según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que suelen ser más elevados que los de paro registrado. "No creo que se llegue a 140.000, aunque las previsiones del primer trimestre de 2021 es que siga aumentando el paro", explica Sanso. Ahora, la encuesta del tercer trimestre (julio-septiembre) cifra en 76.600 los desempleados en Aragón, unos 4.400 menos que las cifras de paro registrado del SEPE.

"Entre el paro registrado y el paro EPA siempre hay diferencias, pero en este caso van más parejos porque ha sido más brusco", apunta Alastuey. "La EPA refleja también el empleo sumergido", añade y ahora "estos trabajos se han perdido" y aparecen como desempleados. "Esperemos que hayamos alcanzado ya los mínimos y se vaya reanudando actividad", desea.

La mayor o menor destrucción de empleo "dependerá de la rapidez que se consiga con las vacunas" y que el nivel de contagios permita "que las limitaciones se relajen". Hay muchas dudas todavía sobre si en el segundo trimestre del año que viene mejorarán los datos. "Todo el año 2021 va a depender de si el efecto vacunas es mayor o menor", afirma.

"Dependemos de la vacuna y de cómo evolucionan otros países", coincide Arnau. Todos apuntan que una de las enseñanzas de la crisis ha sido que todos estamos "interrelacionados".

La vista está puesta en enero, cuando se vean las consecuencias de las celebraciones navideñas, restringidas ya al mínimo y a la espera de que se abran los cierres perimetrales de las provincias. "Tenemos un tsunami que nos ha dejado muy complicada la situación. Entre todos tenemos que ser responsables y darle la vuelta a la situación. La clave es primar la sensatez entre todos, siendo conscientes de que hay sectores que o les damos apoyo o van a caer", advierte Arnau desde CEOE. "Ahora es una cuestión de meses, ya está la vacuna en marcha, se tardará meses en completar el proceso de vacunación, pero de lo que ocurra en estos meses va a depender el futuro de muchas empresas.", asegura Alastuey.

