¿Cómo puedo saber si le debo dinero al SEPE?

Al inicio de la pandemia, el atraso en el cobro de las prestaciones por desempleo se convirtió en un problema para los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Ahora, superada la avalancha de solicitudes y el atasco inicial, lo que toca es subsanar errores. En algunos casos, el servicio público estatal de empleo (SEPE) encargado de hacer los cálculos, que tuvo incluso que subcontratar a una empresa, abonó una prestación por desempleo inferior a la que le correspondía al trabajador, y en otras ocasiones fue mayor. ¿Cómo se puede saber si ha habido un error?

"Hay muchísimos casos y no responden a un perfil concreto de trabajador", afirma Miguel Poveda, presidente de la Asociación empresarial de asesores laborales de Aragón (Aeal). En algunos casos, el error es tan evidente que no cabe duda. Entre los más llamativos ha conocido por compañeros el de un trabajador al que el SEPE le ingresó 14.000 euros en concepto de 'paro'.

Cálculo en casa

Si el fallo es de poca cantidad puede ser más difícil detectarlo por el propio trabajador, pero cuando lo haga la Administración enviará una notificación pidiendo su devolución en el plazo de 30 días, como ha recordado estos días el SEPE.

En caso de duda, se puede intentar averiguar con la nómina en la mano. "El cálculo para saber si la cantidad es la que corresponde se puede saber fácilmente por parte del trabajador porque es el 70% de su base reguladora" explica Poveda. Pone como ejemplo que si las bases de cotización de los 180 últimos días (el plazo que se toma de referencia) suman 6.000 euros, dividido para seis meses serán 1.000 euros y el 70% serán 700 euros.

Esta no será la cantidad exacta porque hay que descontar la Seguridad Social y el Impuesto sobre al renta (IRPF). Poveda apunta que en cuanto al descuento para Hacienda, "prácticamente no se está reteniendo nada", por lo que el año que viene los afectados por un ERTE tendrán que pagar más en la Renta o verán reducida su devolución si tenían derecho a ella.

Esperar a la notificación

"Mientras no notifiquen nada no se tiene que hacer nada. A partir de ahí empieza el plazo de 30 días y le dirán cuánto tiene que devolver y cómo", señala Poveda. El cálculo exacto será difícil de conocer antes de que lo envíe el SEPE. En este tipo de notificaciones, la Administración ya incluye un número de cuenta bancaria en el que hacer el ingreso y el concepto que hay que señalar. Se trata de un plazo de días hábiles, por lo que no cuentan festivos ni sábados y domingos. Si se abona fuera de plazo se pueden sumar recargos e intereses.

No ocurre así en caso de retraso por parte el SEPE. El servicio público de empleo "no abona intereses, pero los puede pedir el trabajador si no ha cobrado transcurridos tres meses desde la aprobación de la prestación", indica el asesor laboral. Se puede exigir el interés legal del dinero, que en 2020 se fijó en el 3%.

