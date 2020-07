El SEPE acumula 2.800 solicitudes pendientes y alerta de que septiembre "no pinta bien"

Sin tregua. Así continúan trabajando los empleados del SEPE (Servicio Público Estatal de Empleo), si bien como precisa su director provincial en Zaragoza, Fernando de Miguel, la mitad teletrabajando y con una parte de vacaciones. "Tienen que cogerlas ahora en julio y en agosto porque en septiembre tendremos los mismos problemas o incluso más que en la actualidad", avisa, ante el repunte en solicitudes de prestaciones de paro por la pérdida de empleo que pueda venir.

Lo más urgente en este momento, dice, es "dar salida a 1.800 ERTE de empresas que nos han presentado o prórrogas o cambios en los expedientes de regulación temporal de empleo. Pensábamos que iban a ser sobre todo los de causas económicas, pero la mayoría están siendo prórroga por fuerza mayor y eso significa tener que actualizar miles y miles de nóminas". Además, añade, tienen pendiente de resolver otro millar de solicitudes por prestación por desempleo, presentadas por los trabajadores de esas "empresas que tradicionalmente rescinden contratos en julio y agosto aunque en septiembre vuelvan a llamarles", algo que probablemente no suceda este septiembre. "No sabemos cuantas van reabrir y cuantas no lo van a hacer. Por ahora, no pinta bien", indica.

En cuanto a los trabajadores afectados por estos expedientes acumulados, De Miguel prefiere no cuantificarlos dado que hay grandes empresas y otras muy pequeñas y son las nóminas de todos ellos las que hay que revisar para adecuarlas a estos nuevos ERTE. "De los que entraron en marzo", asegura, prácticamente el 99% ha cobrado. "Igual quedan una veintena de casos puntuales que no lo ha hecho pero son a veces empresas de Madrid que tienen trabajadores de Zaragoza y nos los han pasado a nosotros o circunstancias de trabajadores que no lo han reclamado y, por tanto, no los hemos detectado".

No obstante, la principal preocupación para el SEPE en la actualidad, más allá de subsanar errores, es agilizar la tramitación de las prestaciones por desempleo ya que "estamos dando citas previas ya para octubre y finales de septiembre". Es «inasumible», reconoce el propio director provincial. "Nunca nos había pasado y hay que hacer algo para corregirlo". Por eso, están pidiendo a los demandantes que "a través de la web hagan una presolicitud de dicha prestación, eso sí, si lo hacen por esta vía que no pidan también cita previa, porque si no, se nos acumula por ambas vías".

De hecho desde Madrid, indica, ya se impide hacerlo por ambos cauces. "Son miles de hojas excel, ficheros de datos lo que tenemos que tramitar y mejor evitar duplicidades", pide, y más en un mes de julio atípico, respecto al del año pasado ya que en lugar de bajar la actividad, les ha repuntado un 400% y "la plantilla es la misma". Bueno, precisa, "menos" porque "al personal hay que darle descanso". Por eso, insiste en recomendar que lo que se pueda se haga telemáticamente, aún sabiendo que muchas personas por edad o falta de medios tienen que recurrir a la cita previa. «Tenemos abiertas las oficinas del SEPE pero por cuestión de salud pública solo atendemos con cita previa. No hacerlo así supondría que acudieran 100 o 200 personas de golpe y lamentándolo mucho hay que reducir ese riesgo», dice.

Además, recalca Fernando de Miguel la solicitud de prestación por paro por vía digital puede tardar de 15 a 20 días, y sin embargo, de solicitar cita previa puede demorarse hasta octubre. Eso, sí, en cualquier caso, el responsable del SEPE en Zaragoza garantiza que se cobrará con carácter retroactivo lo que corresponda. "Se les pagará desde la fecha en la que han quedado despedidos, es decir desde que hagan la solicitud".

También lleva retraso el SEPE en corregir el abono que debe hacer a trabajadores y trabajadoras con hijos afectados por ERTE. "La Agencia Tributaria nos está ayudando a cotejar esos datos, pero subsanar esa diferencia tardará; la situación es la que es, la Administración en verano en parte se para. De cara a septiembre esperamos contar con más efectivos, pero no sabemos qué puede pasar. Seguramente tendremos más trabajo".

Un total de 332 millones pagados en ERTE de marzo a junio incluido

De marzo a junio. El Servicio Público de Empleo en Aragón ha pagado a lo largo de estos cuatro meses más de 332 millones de euros en las tres provincias para hacer frente a los ERTE principalmente, aunque la cifra incluye con mucho menor peso las otras prestaciones habituales de este organismo. Solo hay que ver la diferencia entre mayo –el mes en que el SEPE pagó la mayor nómina ya que fueron 128 millones en Aragón– y otros meses como enero o febrero, en los que todavía no había irrumpido la pandemia, en los que pagó en prestaciones una cifra bastante inferior de 26 millones y 27 millones respectivamente.

