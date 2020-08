El Gobierno abre la puerta a prorrogar los ERTE por rebrote sin fecha de caducidad

El Gobierno se sentará a negociar el próximo 4 de septiembre la nueva prórroga de los ERTE "sin líneas rojas". Así lo aseguró este jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una entrevista en RNE, quien confía en que los agentes sociales acudan con esta misma intención. Díaz quiso, en primer lugar, lanzar un mensaje de tranquilidad a trabajadores y empresas y prometió que el Ejecutivo desplegará las "medidas necesarias" para salvaguardar el empleo y los negocios. "No vamos a dejar caer a nadie, vale la pena continuar, al igual que se está haciendo en el resto del mundo", afirmó. Y su disposición es tal, que abrió la puerta a que en esta ocasión el Gobierno apruebe una nueva prórroga de los ERTE sin límite de tiempo, sobre todo en el caso de los expedientes por rebrote.

"¿Por qué una fecha y no otra?», se preguntó la ministra, precisando que "no tendría sentido", que ella "no trabaja en esas claves". La diputada gallega defendió que no se trata de poner fechas, sino de hacer "medidas eficaces". Y puso como ejemplo el éxito de la herramienta de los ERTE por rebrote que incluyeron en la última ampliación de junio, que permite a la empresa que tenga que cerrar por un contagio o restricciones acogerse a un tipo de expediente con mejores condiciones que los ordinarios. "¿Por qué le voy a poner un plazo a esta herramienta si funciona bien?», inquirió. Aseguró así que están siendo de «una eficacia extraordinaria y son clave para volver al estado anterior». A su juicio, han sido un "acierto" porque se trata de «herramientas muy flexibles".

"Creo que el despliegue de protección social en España ha sido brutal, positivo. Hoy nadie cuestiona la bondad de estas medidas", se congratuló. En este sentido, presumió que a día de hoy "escasamente" hay 700.000 trabajadores en ERTE, frente a los 3,4 millones que llegó a haber en el peor momento de la pandemia. Además, aclaró que estas suspensiones de empleo están localizadas en unos sectores muy concretos. Se trata básicamente del turismo y de las actividades recreativas y artísticas, según explicó recientemente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

La política de Unidas Podemos mostró su convencimiento de que habrá un nuevo acuerdo con los agentes sociales, pero descartó con rotundidad que sea el próximo día 4 de septiembre. Dejó entrever que será similar al actual, ya que aseguró que «la situación es mucho más sencilla" que en otras ocasiones porque "las claves en parte las tenemos". Así, repitió la necesidad de que permanezcan los ERTE por rebrote y evaluar los sectores más afectados. "Tenemos una serie de herramientas que nos permiten ver por dónde tenemos que transitar", auguró.

Germanizar los ERTE

Más prudente fue la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien en una entrevista en televisión sí se mostró a favor de una nueva prórroga de los ERTE, pero enfocada a determinados sectores o ámbitos, aquellos que se están viendo más perjudicados. Además, abogó por transformarlos para que sean más similares a los de Alemania. No se refiere en este caso al nuevo plazo que acaba de aprobar el Gobierno germano -que mantendrá los ERTE hasta diciembre de 2021, lo que supone dos años de ayudas-, sino a que no sean tanto un instrumento de reacción a corto plazo y se aprovechen para invertir en la formación de los trabajadores, es decir, que sean una oportunidad de recualificación del empleado y no solo de mantenimiento del empleo. "Estamos trabajando y lo veremos con los agentes sociales", apuntó Calviño, quien aseguró que "la prioridad es la recuperación económica y del empleo, después será reducir el déficit".

En lo que también trabaja el Gobierno es en la nueva ley del teletrabajo. Díaz auguró que pronto verá la luz y apuntó que "la clave es que tenga carácter voluntario para ambas partes".