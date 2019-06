"Las empresas que no tengan incorporado su plan de diversidad en su plan estratégico van a tener difícil su supervivencia". Así de segura se ha mostrado este miércoles la consejera delegada de Telefónica España, María Jesús Almazor, que ha participado en un encuentro con Directivas de Aragón en Zaragoza. La compañía está inmersa en un plan de impulso a la diversidad, tanto de género como de creencias, edad, etc., en el que se incluye el objetivo de que el año que viene los equipos directivos de la operadora tengan un 30% de mujeres. Un objetivo, "no cuota", que ha reconocido es "ambicioso". Ahora se sitúa en el 25% y se ha mostrado convencida de que "vamos a cumplir ese objetivo con todas las acciones que estamos haciendo".

Almazor, que trabajó tres años en Zaragoza y fue la responsable de implementar las infraestructuras de Telefónica en la Expo, ha destacado el peso de la diversidad en la compañía, que cuenta en su equipo con 100 nacionalidades. "Nuestros clientes no entenderían que los profesionales de esta compañía fueran todos españoles, ingenieros, hombres y de la misma edad". Por ello, la operadora confía en un "talento diverso" para "empatizar con nuestros clientes", que también responden a diferentes perfiles.

Diversidad "rentable"

Respecto a la diversidad de género ha considerado que es "rentable" para las compañías, además de una cuestión de "justicia social". Las empresas con equipos diversos son más innovadoras, transformadoras, eficientes y consiguen mejores resultados, ha apuntado. Indicadores como el clima laboral, la innovación, la coordinación y el control, la motivación o la orientación al cliente "obtienen porcentajes más positivos cuando hay un mejor equilibrio de género en los equipos directivos", ha asegurado la operadora.

La compañía está centrada también en aumentar las vocaciones científico técnicas entre las mujeres. Ha repasado los datos del Ministerio de Educación que indican que las mujeres son mayoría en las universidades españolas, el 54%, pero el porcentaje baja al 24% entre las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y desciende al 12% si nos referimos a las tecnologías de la información. Para aumentar estos porcentajes la compañía ha puesto en marcha el programa de becas 'Ahora tú', en fase de adjudicación de ayudas, en el que se establece que el 50% sean para mujeres. Se trata de un acuerdo de colaboración entre Telefónica España, Fundación SEPI e Instituto de la Mujer para incorporar mujeres estudiantes, tituladas universitarias y de grado superior de Formación Profesional.

Al aumento de vocaciones ha añadido la necesidad de contar con "referentes" por lo que desde su puesto, que ocupa desde hace año y medio, cree que es importante "hacernos más visibles". Algo que se ha puesto de manifiesto en la comida que ha compartido con medio centenar de directivas aragonesas. A la cita ha acudido César Alierta, ex presidente de Telefónica y actual presidente de la fundación de la operadora.