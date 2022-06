Manolo Torres, presidente de la SD Huesca: "Primero habrá que atar la permanencia, luego ilusionarnos"

¿En qué momento se encuentra la SD Huesca en todos los órdenes después de una temporada en la que no se cumplió con la meta del ascenso?

Hemos analizado y realizado autocrítica por todo lo vivido para afrontar el reto de preparar una nueva campaña en la que sin la ayuda al descenso nuestros ingresos serán menores y tendremos que adaptarnos. Todos tuvimos la expectativa de un objetivo muy ambicioso y nos olvidamos de que afrontábamos una competición extraordinariamente dura. El ascenso directo siempre es muy difícil porque hay y habrá proyectos de grandes ciudades y clubes con mucho dinero, pero competir, estar cerca y optar a una situación de ‘play off’ era un escenario posible. Las razones que podemos encontrar no se alejan de lo que se pueda comentar en la calle, pero con matices y condicionantes en decisiones en la que todos los que formamos parte del club no hemos estado acertados.

Uno de los primeros pasos dado ha sido su llegada a la presidencia desde el cargo de consejero delegado y la creación de una comisión ejecutiva

Ha sido una reestructuración que la mayoría accionarial representada en el consejo ha considerado que era lo óptimo. Es una forma de que haya más puntos de vista y que la responsabilidad del planteamiento de las decisiones que después tiene que tomar el consejo de administración del club sea más colegiada. También hay que entender que vivimos un momento en el que una figura que ha sido esencial en el desarrollo del club, Petón, ha decidido retirarse de la primera línea, algo que condiciona la toma de decisiones.

En el mismo día que se anunció el nuevo organigrama se produjo la destitución del anterior director deportivo, Rubén García.

Fue una decisión tomada por el consejo de administración para poder apostar por una figura nueva, Ángel Martín González, en el que tenemos puesta la máxima confianza y las mejores expectativas. Hay que avanzar y mirar hacia delante.

¿Con que poder de decisión cuenta Martín González?

Ya dejó claro en su presentación que será él quién elija al entrenador. Los directores deportivos siempre deben tener la máxima autonomía y autoridad en su área en el contexto del cumplimiento de las normas de equilibrio económico y financiero.

¿Cuándo habrá un nuevo entrenador?

Contamos con que será pronto. Estamos dejando trabajar a Ángel con la tranquilidad que requiere, el que venga tiene que ser quien él quiera. Hay que respetar su labor, dar consejo solo si lo solicita y tener plena confianza en que la propuesta que someta a la consideración del consejo será la mejor.

De todos modos, ya se han escapado varias opciones que se habían manejado.

Ha habido un cambio en la dirección deportiva y, aunque el anterior ya hubiese mantenido contactos con candidatos, es razonable que el que llega maneje otras opciones. También hay que entender que por historia y tradición hay plazas que pueden resultar muy atractivas. El Huesca es un sitio que ha funcionado como trampolín, donde han venido técnicos que han crecido y que al igual que nosotros hemos ascendido, es natural que busquen nuevos retos.

¿Cuál debe ser el objetivo de la próxima temporada?

Primero los 50 puntos, los de la permanencia, segundo, los 65, los del ‘play off’, y tercero, los 80, los del ascenso directo. No se trata de ponernos límites, pero lo primero debe ser seguir en el fútbol profesional para después poder ilusionarnos. Haremos el mejor equipo posible.

Para ello, ¿habrá que remodelar mucho la plantilla?

Es algo que debe afrontar el director deportivo y será él quien conforme la mejor plantilla, bien sea remodelando, renovando o construyendo un bloque diferente.

¿Con qué disponibilidad económica se cuenta?

Aunque tenemos la opción del fondo CVC, el cual en la última temporada empleamos de forma reducida, lo que nos da margen, los ingresos sin la ayuda al descenso van a disminuir. Lo esencial, el corazón del club, es la primera plantilla y por ello debemos esforzarnos en darle las máximas facilidades, a los jugadores y al cuerpo técnico.

¿Preocupa la posible desafección en la afición?

Resulta razonable, el equipo no ha contagiado y quizás desde el club no hemos sabido generar un ambiente de mayor proximidad y apego. Todos estamos frustrados por no conseguir el objetivo. Hay aficionados de toda la vida que, aún siendo críticos, valoran lo que supone seguir en el fútbol profesional y también nuevas generaciones que nos piden más porque hemos demostrado que alcanzamos ese nivel de exigencia. Hay que tener presente qué es el Huesca, un club con ilusión y ambición que ha despedido a su equipo en un descenso tras perder 2-6 con el Valencia con la convicción de que podíamos volver a Primera División y lo hemos hecho, que hemos vivido situaciones difíciles y que con la afición hemos salido de ellas. Hay que volver a ilusionar.