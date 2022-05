La SD Huesca vuelve a tener presidente tres años después

Cambios en la estructura directiva de la SD Huesca para asumir nuevos retos. El club contará de nuevo con un presidente, una figura que se recupera y que asumirá Manolo Torres tres años después de que quedase vacante tras la dimisión de Agustín Lasaosa. El que ha sido consejero delegado delega estas funciones en una nueva comisión ejecutiva que está compuesta por los consejeros Sergio Gracia, Fernando Callizo y Alberto Larraz. Se trata de una decisión adoptada en la más reciente reunión del consejo de administración y que se produce como fruto de una “reflexión” y ante la necesidad de afrontar “nuevos retos”, como ha explicado Torres este lunes.

El nuevo presidente ha comparecido en la sala de prensa de El Alcoraz respaldado por Gracia, Callizo y Larraz. Cesa como consejero delegado y esta comisión ejecutiva se entronca en la pirámide organizativa de la entidad por debajo del consejo de administración, que seguirá teniendo la última palabra en la toma de decisiones. El Huesca ha alcanzado un punto en el que “había que replantear el sistema de gestión ordinaria” y ahora se atribuyen a Torres otra serie de funciones, como la representación ante las instituciones federativas y del fútbol profesional, que ya venía realizando de facto.

“El club ha ido creciendo y se enfrenta a nuevos retos. Las personas que iniciaron el proyecto ya no están y los que estamos tenemos la capacidad de asumir nuevos retos. Hacerlo de una manera colegiada es enriquecedor”, ha señalado el mandatario. Los tres ejes sobre los que se sustenta el presente y el futuro del club azulgrana son la consolidación en el fútbol profesional, la sostenibilidad en un entorno “en que el fútbol ha cambiado y es contexto que evoluciona” y hacer todo ello “compatible con un proyecto de cantera valorado como un elemento esencial”.

Torres ha recordado que en mayo de 2019 se le encomendó la tarea de consejero delegado tras la explosión del caso Oikos y la dimisión del entonces presidente y consejero delegado, Agustín Lasaosa. “Asumiré las funciones que ahora se me encomiendan como presidente. Vamos a trabajar por que esos tres pilares se lleven a efecto con éxito y nos centremos en adelante en el área deportiva”. Se ha mostrado seguro de que “los cambios se hacen para mejorar. Muchas veces, cuando un proyecto crece no sirven las anteriores fórmulas. Trataremos de buscar la consolidación en el fútbol profesional. Es una reflexión que llevamos haciendo desde hace seis meses”.

Hablando en clave de balance de la temporada que está a punto de terminar, el presidente ha reconocido que “ha sido para todos una temporada difícil. Es muy difícil volver a Primera, casi es más fácil mantenerse. Hay que sentar bases para intentar volver de manera constante, plantear la vuelta inmediata nos ha marcado una exigencia importante y nos ha podido condicionar. La desafección ha podido llegar. Ofrecemos trabajo y reflexión para centrarnos en un objetivo, nos ha ido bien cuando nos hemos centrado en el paso a paso y estar donde nos deje la competición”.

Para ello se van a escuchar “diferentes puntos de vista con profesionales muy competentes que tenemos en el club. La máxima responsabilidad de la ejecución de los acuerdos del consejo será compartida”. No se trata de un nuevo Huesca, sino que la entidad “tiene su historia y nos da lecciones. Muchas veces la primera es no olvidarla, y esa historia debe estar presente en todas las decisiones que se tomen. Somos un club sensato. Cuando se crece rápido hay errores y disfunciones, pero no hay que perder de vista las lecciones de nuestros antecedentes para seguir creciendo”.

Otro de los padres fundadores de este proyecto, José Antonio Martín, Petón, dejará sus funciones a partir del 30 de junio y se da pie así a un replanteamiento en la gestión que no perderá de vista que “el corazón de un club es su primera plantilla profesional y está en el verde. La economía es la sostenibilidad, los clubes son sostenibles pero no son empresas. Se pretenderá que exista un equilibrio entre el verde y lo de fuera. Sin esa relación no se pueden invertir todos los medios para lograr los mejores objetivos”.

Se trata de “hacer las cosas bien de lunes a viernes para que el fin de semana lleguen los resultados”, y se abre un periodo de reflexión en el que se va a analizar “desde julio a ahora qué se ha hecho bien y mal. Por qué no hemos conseguido los objetivos donde creíamos que podíamos estar. En ese periodo de reflexión y vamos a analizarlo con la calma y celeridad necesarias”. No se han tomado todavía decisiones para el siguiente proyecto: “Quedan dos partidos y lo normal es que el 15 de julio el equipo esté preparado para afrontar una nueva competición. Ya veremos qué cambios hay. No se deja de trabajar en ningún área, no nos podemos permitir detenernos”.

Manolo Torres también ha salido al paso sobre los “rumores” acerca de una posible vuelta de Lasaosa a la entidad en cuanto se cierre el proceso judicial, ante lo que ha replicado que “la situación procesal es la que es desde el 29 de mayo de 2019. Deseo que la situación procesal de Agustín y la SD Huesca acabe en sobreseimiento y a partir de ahí ya veremos. Los rumores, rumores son”. Y ha descartado de raíz la posibilidad de prescindir de los servicios del director deportivo, Rubén García: “Está a la búsqueda de jugadores y entrenador, es el director deportivo del club y no se ha planteado ninguna otra tesitura. Siempre ha respondido a las expectativas”.