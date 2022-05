El Alcoraz prepara la despedida a una temporada lejos de las expectativas

El Alcoraz se despedirá el sábado de una temporada larga, complicada, extenuante y, como la definió hace unos días Joaquín Muñoz, “frustrante”. Adiós a un curso que no ha ido como se esperaba y a una trayectoria en casa que ha estado más cerca de las primeras campañas en la categoría de plata, cuando el objetivo era la permanencia, que de las últimas en las que se encadenaron un ‘play off’ y dos ascensos directos a Primera. El último baile le emparejará en horario unificado (21.00, Movistar LaLiga) a la SD Huesca con la Real Sociedad B, para la que el triunfo es innegociable si quiere mantener opciones de permanencia. La jornada final llevará a los de Xisco Muñoz a Valladolid el domingo 29 de mayo (18.30).

Habrán transcurrido 281 días desde la jornada inaugural de la temporada, aquel 2-0 al Eibar, y la 41ª. En este tiempo el estadio azulgrana ha visto dos cuerpos técnicos, los encabezados por Nacho Ambriz y Xisco Muñoz, y a 27 jugadores diferentes si no se cuenta la Copa del Rey. Todos aquellos futbolistas que han pertenecido al primer equipo salvo el meta Miguel San Román con el añadido del canterano Manu Rico. Será una noche despedidas, empezando por la del propio técnico y siguiendo por aquellos nombres que no seguirán a partir del 30 de junio, como ya son los casos confirmados de Mikel Rico y Jaime Seoane o de los cedidos. No estarán los sancionados Insua y Escriche y probablemente tampoco Pulido a la espera de la evolución de sus molestias en la rodilla.

El Huesca-Real Sociedad B supondrá asimismo la última ocasión para comprobar hasta dónde llega el desafecto de una afición que en la jornada anterior frente al Sporting de Gijón solo llenó la mitad del estadio y que está ahora más pendiente de las noticias en torno a la edificación del nuevo proyecto que de seguir la andadura de los azulgranas estas últimas semanas. Con la derrota en Lezama ante el Amorebieta (1-0) se han acumulado cinco partidos sin ganar. Se ha nivelado la racha que transcurrió entre las jornadas 11 y 15. Durante aquel periodo se produjo la salida de Ambriz y la llegada de Xisco. De superar a la Real B dependerá no estirarla y maquillar en parte los números de El Alcoraz, donde se han perdido 33 puntos.

En lo que va de campaña, los oscenses solo han ganado seis partidos en casa, la cifra más baja de todas sus temporadas en Segunda División y, en relación a presupuesto, techo salarial y expectativas, la más decepcionante. Así, solo están a tiempo de igualar el balance de siete triunfos que se obtuvo en las temporadas 2009-10, 10-11, 12-13 y 15-16. Lejos de las 15 del curso del ascenso con Míchel Sánchez, cuando los oscenses no solo fueron campeones de la categoría de plata sino también los mejores locales, y de las 13 de dos años antes con Rubi. Desde el doblete inicial con Eibar y Cartagena solo se ha impuesto en cuatro de las 18 citas de El Alcoraz. Ha marcado 20 goles, la cantidad más pobre desde el curso 09-10, y recibido 15.

De no ganar al filial de los donostiarras, el Huesca completaría su segundo peor bagaje como local tras los 26 puntos del ejercicio 15-16. Al menos, como premio de consolación, los de Xisco Muñoz pueden situar la última marca de la temporada en ocho jornadas sin perder en El Alcoraz, las que han pasado desde la derrota con la Ponferradina el 23 de enero y la actualidad. Los últimos 90 minutos de fútbol en la capital oscense hasta el mes de agosto ejercerán de termómetro dentro y fuera del campo de cómo se despide un proyecto fallido mientras empieza a cobrar vida el siguiente.