La SD Huesca no descarta el trueque como método para reforzarse

Es una idea que se viene barajando desde anteriores mercados de fichajes y que finalmente podría cristalizar en el actual. A tenor de la reticencia a realizar desembolsos que muestran la mayoría de los clubes derivada de la incertidumbre económica por la que atraviesa el mundo del fútbol y ante las recomendaciones de prudencia que llegan desde la Liga, la SD Huesca, que goza de buena salud económica, no descarta que alguna de las no pocas operaciones que debe cerrar en las próximas semanas se lleve a término mediante la fórmula del trueque. Es decir, intercambiando jugadores.

Desde la apertura del actual periodo de inscripción de futbolistas, el movimiento está siendo escaso siguiendo la línea marcada de forma clara en invierno cuando el gasto total en España entre Primera y Segunda División fue de 22 millones de euros, el más bajo de las cinco grandes ligas europeas. Hasta el momento, el Huesca ha realizado tres fichajes, Cristian Salvador, Marc Mateu y Enzo Lombardo, y los tres han llegado libres una vez que ya se habían desvinculado de sus anteriores clubes.

La opinión generalizada es que hasta que no concluya la Eurocopa el domingo no comenzarán a sucederse las grandes operaciones que insuflen dinero a un mercado que previsiblemente vivirá otro acelerón tras los Juegos Olímpicos. De hecho, jugadores que apuntaban a ser traspasados rápido una vez cerrada la temporada, paradigmático es el caso de Galán, todavía no lo han hecho.

A este respecto, el Huesca continúa manteniéndose firme en sus intenciones de atenerse a las cláusulas de rescisión vigentes y también confía en poder retener a alguna de sus piezas más codiciadas como Sandro. El objetivo es que Nacho Ambriz maneje una plantilla corta, de alrededor de 21 jugadores, y para ello se quiere apostar por piezas polivalentes.

El contacto entre el director deportivo Rubén García y el técnico está siendo constante. A la finalización del entrenamiento matinal de este sábado, sin ir más lejos, se les pudo ver manteniendo una larga charla y ni mucho menos era la primera desde que el mexicano desembarcó el miércoles en la capital oscense.

Solo en el apartado de llegadas el trabajo que queda por hacer es importante. Al menos, se deben incorporar dos laterales derechos, un central, un lateral izquierdo, un medio y dos delanteros de perfil distinto. Un ariete se quiere que sea más móvil y el otro más fijo. La guinda sería un extremo izquierdo puro. Acudir al mercado mexicano, el que mejor conoce Ambriz, es una opción e incluso se ha seguido algún jugador. Sin embargo, los elevados emolumentos que se manejan en esa competición suponen una barrera.

Para cubrir las vacantes, no todo tienen que ser caras nuevas. No se dan por perdidos a Mosquera y Juan Carlos, a los que se les presentó ofertas de renovación. Ahora mismo hay 18 jugadores con contrato, por lo que también habrá que hacerles hueco.