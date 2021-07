Mikel Rico: "El objetivo del Huesca es estar arriba"

Con la mente limpia "tras el palo de la temporada pasada", "ilusionado" por los pasos dados por el club y lo visto en los primeros entrenamientos y con ganas de "disfrutar" y "competir". Mikel Rico afronta la que será su quinta temporada en la SD Huesca, la tercera consecutiva en la actual etapa, sabedor de que la exigencia va a ser máxima en Segunda División, dispuesto a encarar el reto y con los pies en el suelo. "El objetivo es estar arriba, pero es muy difícil y hay que ser conscientes de que va a haber momentos duros, que hay que ir día a día y no plantearse el ascender en marzo porque entonces nos perjudicará a todos", señaló este viernes el que es uno de los capitanes azulgranas. Su receta es "ir poco a poco, hacer las cosas bien y creyendo en ellas".

Para aplicarla tiene la experiencia de lo vivido hace dos cursos en el anterior salto a la élite, logro que no se pudo certificar hasta la penúltima jornada y que vino acompañado en la última por el título de liga. "En las últimas cinco temporadas el Huesca ha jugado tres en Segunda, con dos ascensos y un ‘play off’, y dos en Primera", repaso la trayectoria del club con el ánimo de seguir llenándola de buenos resultados, pero queriendo subrayar también la complejidad de lograrlo, "siempre hay entre 15 y 18 proyectos que se hacen para estar arriba, decir quién lo va a conseguir y quién no es difícil porque lo único cierto es que solo lo harán tres".

A este respecto, por encima de exigencias externas, aseguró que la presión se la impone el vestuario "intentando mejorar cada día". "Se trata de trabajar, trabajar y trabar, podrás estar mejor o peor, pero si lo das todo nadie te lo podrá echar en cara", expuso.

Y precisamente trabajo es lo que no está faltando en los primeros días de entrenamiento. Como reconoce, físicamente le está costando, "pero para eso están estas sesiones, para ponerse a tono y llegar bien al inicio ".

El balón ha sido hasta el momento el protagonista en las sesiones que ha dirigido Nacho Ambriz, "algo que se agradece". Rico ve al nuevo técnico "cercano". "Le gusta hablar, explicar a los jugadores lo que quiere, va de frente", comentó sobre las primeras impresiones que le ha suscitado el mexicano, con el que ya mantuvo una charla el jueves.

Además de Ambriz y de sus colaboradores, Edgar Solano y Luis Martínez, al vestuario hasta la fecha también se han incorporado tres fichajes. "Es como si llevasen aquí ya tiempo, la verdad que Cristian (Salvador) y Marc (Mateu) es gente que habla mucho, que genera buen ambiente, Enzo (Lombardo) es un poco más tímido, pero ya está integrado", comentó.

Además, durante las semanas previas al inicio de la liga van a participar también nueve jugadores del filial con los que se ha podido ver muy activo a Rico. "Siempre me gusta juntarme con ellos, porque se aprende de los jóvenes", explicó. Él tiene ya 37 años, lo que no quita para que se vea bien. "En el momento en el que deje de tener ilusión o que vea que me pasan por encima me echaré a un lado", comentó Rico, que antes de finalizar la temporada pasada renovó por otra más.

Ahora lo que tiene entre ceja y ceja es la visita a El Alcoraz del Eibar el 13 de agosto en la primera jornada. Un partido en el que se espera que ya haya aficionados y a los que pide "que vuelvan con las ganas que seguro que tienen, los hemos echado de menos".