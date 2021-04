La SD Huesca ya ha ofrecido la renovación a Pacheta

Sea en el escenario que sea, la SD Huesca busca estabilidad en su parcela técnica. Al igual que ya se hizo durante la anterior campaña en Primera División con Francisco, la entidad azulgrana ya ha trasladado una oferta de renovación a su técnico, José Rojo, ‘Pacheta’, que como respuesta ha fijado el final del curso como el momento propicio para sentarse a tratar el asunto. Así lo confirmó el propio entrenador burgalés en la entrevista radiofónica que concedió al programa Tiempo de Juego de la cadena Cope el domingo. "Hace más de un mes que me ofrecieron renovar, lo cual agradezco en el alma", aseguró, añadiendo que, del mismo modo que ya había hecho durante su primer curso en Segunda Division con el Elche, prefería esperar porque quiere estar plenamente centrado «en salvar al Huesca». "Va a tocar sufrir mucho", reiteró su mensaje de cautela ante las ocho jornadas que le restan a la Liga y que los suyos afrontan fuera del descenso. tras la última victoria ante el Elche.

Pacheta cogió las riendas de los azulgranas el pasado 12 de enero en sustitución de Míchel Sánchez firmando por lo que restaba de campaña. Entonces, a falta de una jornada para la conclusión de la primera vuelta, el Huesca era el colista a seis puntos de la salvación. Ahora marcha 16º con un punto de ventaja. sobre la línea roja.

Su capacidad de motivar y de hacer crecer al equipo ha calado desde el principio en todos los estamentos del club. Él, por su parte, está aprovechando la que es su primera gran experiencia en la élite después de que en la campaña 2008-09 debutase como entrenador profesional en el Numancia a falta de quince jornadas en busca de una salvación que no logró. Después llegó un periplo por varios conjuntos en Segunda B y en el extranjero, conoce la liga polaca y la tailandesa, hasta llegar al Elche, donde ha cosechado sus mayores éxitos hasta la fecha conduciéndolo en dos temporadas y media del fútbol de bronce a la élite.

La continuidad de Pacheta es uno más de los pasos que el Huesca espera dar de cara a la configuración de su próxima plantilla. En este sentido, ya se han oficializado la ampliación de contrato de Álvaro Fernández y la renovación de Ferreiro. Y también se ha buscado extender las estancias en El Alcoraz de Galán, Rico y Mosquera.

La vinculación del lateral concluirá el año que viene y la de los dos centrocampistas, en junio al igual que las de Gastón Silva, Pedro López, Okazaki, Eugeni, Musto, Juan Carlos y Luisinho. También tocarán a su fin las cesiones de Doumbia, Maffeo, Sergio Gómez y Rafa Mir, en todas estas hay reservada una opción de compra, y las de Ontiveros y Vavro, con el que el club querría seguir contando si se mantiene la categoría.

Las situaciones de Eugeni y Musto son particulares. Ambos ya saben que no entran en los planes de futuro. De hecho, el primero no ha vuelto a ser convocado desde su negativa a salir en el pasado mercado de invierno y con el segundo, que no cuenta con ficha, se viene negociando desde hace semanas la rescisión.

