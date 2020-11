Okazaki y Pulido, dos alternativas de peso en la SD Huesca para la visita del Sevilla

En el empate a uno del Sadar ante Osasuna, por primera vez en esta temporada Míchel Sánchez repitió alineación titular. Había quedado tan encantado con el desempeño de la SD Huesca en el duelo anterior con el Eibar, otro 1-1, que optó por darle una nueva oportunidad a los mismos once jugadores. La primera parte siguió la buena línea marcada frente a los vascos, pero en la segunda se dio un paso atrás que deja abierta la opción a que haya retoques y a que dos habituales y, sobre el papel, piezas básicas del vestuario regresen a la formación, Pulido y Okazaki.

El central por segundo partido consecutivo se quedó sin jugar, toda una novedad, porque además no hubo más motivo que la decisión técnica. A lo largo de su trayectoria en el Huesca, en el que cumple su cuarta campaña, solo se ha perdido catorce partidos y de ellos en sentido estricto únicamente cuatro han sido porque el entrenador haya preferido a otro compañero. Con Míchel, hasta el cruce con el Eibar, tanto la campaña pasada en Segunda División como en la actual siempre que había estado disponible había actuado y además como titular. Sin embargo en ese choque y, por el momento, el siguiente su lugar junto a Siovas en el eje de la zaga fue para Insua.

La semana previa al envite con los armeros había sido dura para él, una gastroenteritis le mermó y le hizo perder tres kilos. Aunque se presentó al partido, se decidió que era mejor no forzarle salvo en caso de necesidad. Ya en Pamplona, esa intención de dar continuidad al bloque explicó su nueva suplencia en favor de un jugador que también es del gusto de Míchel, pero que no venía siendo una primera opción.

Las otras dos ocasiones en las que se tuvo que conformar con ver el partido desde el banquillo como azulgrana se remontan a los cursos 2017-18 y 2018-19. En el primero Rubi no lo quiso emplear en la última jornada, con el primer salto a Primera División ya consumado, para resguardarlo de una posible sanción al estar apercibido. En la segunda, Leo Franco optó por Semedo y Etxeita para hacer frente al Atlético de Madrid. Al igual que en las dos últimas, en aquellas dos ocasiones el Huesca no logró la victoria. Es más, fue derrotado. El Oviedo se impuso 2-1 en el hasta luego a la categoría de plata y los de Simeone apenas fueron incomodados (3-0).

Frente a Osasuna, aunque no fuese titular, Okazaki trató de buscar la victoria durante el último cuarto de hora tras recoger el testigo que le entregó Sandro, el futbolista que ha venido ocupando su sitio en el once. Al margen del deseo de Míchel de probar con un mismo equipo, su suplencia la explicó también el hecho de que reaparecía tras una lesión muscular que le había hecho perderse los últimos cuatro compromisos y cuya recuperación se había alargado más de lo previsto.

Antes, en las cinco primeras jornadas, el delantero nipón siempre había sido de inicio la referencia en ataque. Lo mismo ocurrió el curso pasado en 26 de los 37 partidos en los que participó para marcar doce goles. En él se quedó sin jugar porque el técnico no lo creyó necesario en la derrota por 3-1 con la Ponferradina y no estuvo disponible en el 1-1 con el Elche en el Martínez Valero debido a su retraso en volver a España tras el parón de Navidad por problemas con el visado.

Más allá de su producción goleadora, en Primera aún no se ha estrenado, Míchel aprecia del nipón su capacidad de trabajo, especialmente a la hora de iniciar la presión, su disciplina táctica y su capacidad de abrir las defensas. En Pulido ve la personificación de los valores del club, un símbolo y una garantía de solidez defensiva.

Pedro López es duda

El regreso de Pulido y Okazaki podría no ser la única novedad. En el entrenamiento de este miércoles en El Alcoraz, Pedro López sufrió un leve esguince de tobillo. Aunque su disponibilidad para vestirse de corto el sábado aún no está descartada, habrá que esperar a su evolución. De no poder jugar, su sustituto natural sería Maffeo.

