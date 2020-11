Mikel Rico recomienda "no obsesionarse" con la falta de victorias en la SD Huesca

Mikel Rico es de los que ve el vaso medio lleno, de los que no retroceden ante la adversidad y de los que si ven un problema no paran hasta hallar la solución. Su actitud tanto dentro como fuera del campo y su larga experiencia en el mundo del fútbol le hacen mantener la calma a pesar de que los buenos resultados en la SD Huesca estén tardando en llegar. "No hay que obsesionarse ni volverse loco", reflexionó este martes acerca de la ausencia de victorias tras diez jornadas en las que se han obtenido siete puntos gracias a otras tantas tablas que mantienen a los azulgranas en la zona de descenso a Segunda División. "Prefiero lo que hemos hecho a haber ganado dos partidos, empatado otro y perdido siete, porque indica que competimos", valoró.

"Nos está costando ganar, pero también solo llevamos tres derrotas, quiere decir que hacemos cosas bien y que ha habido partidos que hemos merecido vencer", insistió en su idea. "Hay equipos que han ganado y está igual que nosotros", comparó en referencia al Levante y el Celta, con un triunfo cada uno y también un computo global de siete puntos.

El centrocampista observa que los de Míchel están teniendo un buen comportamiento en defensa. "Quitando los tropiezos con el Real Madrid y la Real Sociedad llevamos ocho goles en contra en ocho partidos", puso sobre la mesa dejando de lado las dos derrotas a domicilio por 4-1 en el Reale Arena y Valdebebas. Respecto a la producción ofensiva tampoco se inquieta a la vista de que no están faltando oportunidades para marcar. "El problema no es generar y no marcar, el problema es no generar, entonces es cuando no ves la manera de ganar los partidos", comentó, añadiendo que "cuando tienes oportunidades tarde o temprano cae, también el año pasado se decía al principio que no teníamos gol y acabamos marcando bastante".

"El equipo tiene que seguir creyendo y confiando, y no dejar de lado su estilo", se sumó al discurso que vienen declamando sus compañeros. "Con eso vamos a sacar resultados más pronto que tarde", agregó.

Sobre el 1-1 del viernes en la visita a Osasuna comentó que "se hizo una buena primera parte en la que les cogimos en transiciones, pero en la que no conseguimos el 0-2 y luego en la segunda se impusieron ellos con balones al área y disputas". "Fue un buen punto", valoró. De cara al recibimiento al Sevilla del sábado (18.30), espera un rival "duro, trabajado y con jugadores desequilibrantes". "Es un partido importante y habrá que jugarlo bien y tener buenas sensaciones", recalcó.

Vídeo y mucho balón en el entrenamientos

La SD Huesca completó este martes su segundo entrenamiento de la semana, que finalmente no fue doble como se había previsto en un principio. Los azulgranas arrancaron la matinal en el Pirámide con una sesión de vídeo y posteriormente pisaron el césped para desarrollar varios ejercicios con el balón como protagonista.

Al igual que el lunes, Gastón Silva pudo ejercitarse con normalidad junto a sus compañeros y apunta a estar disponible en la visita del Sevilla el sábado (18.30) después de haberse perdido los dos últimos partidos por problemas físicos. Doumbia, baja ante Osasuna, sigue trabajando al margen debido a su lesión en el sóleo. Los azulgranas entrenarán hoy a puerta cerrada en El Alcoraz en lo que apunta a ser un ensayo general.

