Míchel, entrenador de la SD Huesca: " Si seguimos como hasta ahora seremos un equipo que disfrute de la Liga"

El mercado de fichajes se cerró el lunes con la llegada de Sandro y la salida de Joaquín. Al final, va a manejar una plantilla de 26 jugadores con ocho caras nuevas, ¿cubre sus expectativas?

Estoy contento, una de los aspectos que considerábamos al principio importantes era mantener el bloque y en ese sentido se ha conseguido. El grupo de trabajo es excepcional.

¿Qué diferencias encuentra respecto a la que logró el ascenso?

No es cuestión de comparar. La temporada pasada tenía una gran plantilla, por la labor que realizó en el día a día y por la capacidad de adaptación que demostró ante todas las situaciones que se dieron. Ahora, una de las bases para este curso será que haya unidad. Trabajar con personas y trabajar con profesionales son dos claves importantes para afrontar la máxima exigencia que representa la Primera División y aquí desde el primer día hemos tenido gente con capacidad de esfuerzo y con cultura deportiva.

¿Los refuerzos son los esperados?

Dentro de nuestras posibilidades, se ha conformado un conjunto muy competitivo. Hay que explicar que la dirección deportiva se encuentra con limitaciones tanto económicas como de índole deportiva a la hora de captar jugadores porque hay equipos que nos superan en presupuesto y en trayectoria en la categoría.

Aunque el club no descarta del todo que pueda llegar desde la bolsa de jugadores en paro, por el momento se ha quedado en el tintero la incorporación de un extremo.

Contamos con jugadores polivalentes, que era una de las cosas que queríamos. No tenemos un extremo puro muy definido, pero sí alternativas para jugar por fuera. Lo que toca hacer es ver las soluciones que nos da la plantilla y a partir de ahí utilizar el mejor esquema posible para sentirnos cómodos dentro del campo. Vamos a sacar el máximo rendimiento a la plantilla.

¿Qué les puede aportar un delantero como Sandro?

Es un futbolista con experiencia en la categoría, con velocidad, buenos desmarques, calidad técnica y que acredita goles a lo largo de su carrera. Debe entrar en nuestra dinámica cuanto antes para que sea el jugador que todos esperamos y que sume en la portería rival.

Con Doumbia, el penúltimo en llegar, al fin se ha logrado una alternativa a Mosquera.

No solo puede jugar donde Mosquera, sino también algo más adelantado dándonos más alternativas. Tiene una fortaleza física que necesitábamos y ofrece polivalencia.

A la espera de lo que ocurra con los dos últimos fichajes, al resto, Andrés, Maffeo, Siovas, Borja García, Ontiveros y Gastón Silva, les ha hecho debutar a la primera ocasión que ha tenido.

Lo ideal hubiese sido que viniesen antes y haber tenido partidos de pretemporada para ir encajando las piezas en situaciones en las que no hubiese puntos en juego, pero la Liga es como es y el mercado está como está, y al final tenemos que adaptar a los que vienen lo más rápido posible. Eso pasa por que vayan cogiendo minutos y entendiendo lo que queremos con la competición en marcha.

En ese sentido, el parón en el que se encuentra ahora la liga por los compromisos de selecciones puede ser útil.

Estamos aprovechando para estar cada vez más conjuntados y que todos nos situemos en la misma sintonía para asimilar los conceptos. Vamos a utilizar al máximo este paréntesis.

Tras cuatro empates y una derrota, ¿qué balance hace de las cinco primeras jornadas?

Hay dos aspectos a tener en cuenta, rendimiento y resultados. En cuanto al rendimiento hemos estado a un nivel muy alto y, si seguimos por ese camino, seremos competitivos siempre. En cuanto a los resultados, tenemos menos puntos de los que nos merecemos porque no hemos logrado acabar las jugadas en gol.

Habla de menos puntos de los merecidos, ¿pero son más de los esperados? El Huesca ya ha jugado con rivales potentes como el Villarreal, el Valencia y el Atlético de Madrid y con ninguno ha perdido.

No, porque vamos semana a semana adaptándonos a lo que nos plantea el contrario, Quitando la segunda parte frente al Atlético de Madrid, no ha habido ningún rival contra el hayamos sufrido demasiado y, sin embargo, fuimos muy superiores al Elche o al Valencia.

¿Le ha sorprendido el juego ofrecido por su equipo?

En el día a día mantenemos un ritmo alto de entrenamiento. Al final, la competición nos dirá dónde estamos, pero vamos a ser un rival muy competitivo, lo que no quita para que tengamos que seguir mejorando y dando pasos hacia delante.

A raíz de la derrota con el Cádiz en la segunda jornada (0-2) se ha visto a un Huesca más ofensivo y vertical, ¿ese encuentro sirvió para encontrar el camino?

Aquel día el ritmo de juego fue muy lento y eso hizo que el Cádiz no sufriese en su repliegue medio. No fuimos tan agresivos como debemos ser. De los cinco, fue el peor partido que hemos jugado y justamente es el que perdimos. Nos dio información para ver qué cosas hay que mejorar, pero el planteamiento no era malo, los que pasó es que no competimos como nosotros queríamos. La línea general que seguimos es muy parecida a la de la temporada pasada, queremos ser protagonistas, ir a la portería rival rápido y ser agresivos tanto en la presión como en el juego.

Solo se han marcado dos goles hasta ahora y los han conseguido defensas, Maffeo y Siovas.

No estoy preocupado, lo estaría si no generásemos ocasiones, pero éstas están llegando. Quizá en ese sentido hemos cometido algún error, pero somos un equipo que va a meter goles.

En contrapartida, son ya dos jornadas consecutivas con la portería de Andrés a cero, con el Atlético de Madrid y el Elche.

Es algo muy importante y aún lo es más que el contrario tenga muy pocas ocasiones como viene ocurriendo. Si somos un conjunto que, además de tener el balón, minimizamos al rival, seremos muy fiables.

Una de las circunstancias de las que no se han podido librar son las lesiones. Pedro López, por dos veces, Maffeo, Okazaki y Valera están en una enfermería por la que también ha pasado Mikel Rico.

El problema es todo lo que veníamos acumulando de antes, once partidos en cinco semanas, más una pretemporada corta. Hemos hecho lo posible para que la gente tenga el mínimo riesgo posible, pero al final está la competición. Por desgracia, la primera lesión de Pedro López hizo que forzáramos a Maffeo, que acababa de llegar, y cuando éste cayó reincorporamos a Pedro más rápido de lo que habíamos pensado. Lo de Okazaki ha sido la consecuencia de la fatiga acumulada en tres partidos muy seguidos con un índice de esfuerzo muy alto; no lo esperábamos.

Las alternativas desde el banquillo han funcionado

Hemos podido utilizar a muchos jugadores y todos han rendido. Saber que tienes un fondo de armario amplio es bueno para la competencia interna.

¿Qué nota se pondría hasta el momento?

Mi calificación va con la del equipo. Lo que intentamos hacer junto al resto del cuerpo técnico, en el que vamos todos de la mano, es facilitar las cosas a los jugadores ofreciéndoles la máxima información posible para que lleguen al partido y puedan tomar las mejores decisiones. Hacemos una buena labor y si así mejoramos al futbolista, todos salimos beneficiados.

El protocolo relativo a la covid-19 se ha endurecido y, entre otros aspectos, apenas pueden usar ya el vestuario, ¿les afecta?

Nos vamos adaptando lo más rápido posible. Aunque no podamos usar el vestuario antes de los partidos para dar charlas, buscamos alternativas como los hoteles o el césped. El protocolo lo aceptamos y que creo que lo estamos cumpliendo bastante bien.

¿Cómo está observando la Liga?

Ya hemos jugado contra grandes equipos y el nivel es altísimo, pero ninguno me está sorprendiendo. Cada partido espero que sea de máxima dificultad, pero si seguimos como hasta ahora acabaremos lo más arriba posible.

¿Dónde ve al final de la temporada al Huesca?

Me gustó lo que se logró la temporada pasada, recorrer el camino juntos y ser un equipo reconocible más allá de los éxitos. Para la actual pido lo mismo, poder saborear el día a día. Pedir la máxima exigencia a los jugadores y hacer que tengan un sentido de pertenencia a los que es el club. Sin conseguimos eso, con unión, seguro que vamos a ser un equipo que disfrute de la Liga.