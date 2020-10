La SD Huesca, a la espera de que Doumbia y Sandro se sumen a los entrenamientos

Al igual que el martes, los jugadores de la SD Huesca completaron este miércoles una nueva sesión doble de entrenamiento en busca de seguir puliendo los conceptos de juego que quiere desarrollar su entrenador Míchel Sánchez en un equipo que está a la espera de que se incorporen los dos últimos refuerzos, Idrissa Doumbia y Sandro Ramírez. El primero firmó con los azulgranas el domingo, el segundo lo hizo el lunes y hoy serán presentados. Sin embargo, en cumplimiento del protocolo anti covid-19, todavía no han podido trabajar junto a sus nuevos compañeros. En los últimos días se han sometido a test médicos de tipo PCR, serológico y de antígenos, y hasta que los resultados no sean negativos no podrán vestirse de corto.

En la matinal predominó el trabajo físico, aunque también hubo ejercicios de finalización, mientras que en la sesión vespertina el balón tuvo más protagonismo. Así, se desarrollaron diversos partidos y enfrentamientos en campos de dimensiones reducidas.

NOTICIAS RELACIONADAS Ésta es la SD Huesca 2020-21

Las buenas noticias llegaron desde la enfermería. Okazaki, que el sábado ante el Elche tuvo que abandonar el campo en el minuto 40 al sufrir una una lesión de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo que le hará ser baja entre dos y tres semanas, ya pudo pisar el césped y trotar durante algunos minutos. El delantero nipón, a causa de esta dolencia no va a poder participar en los dos próximos partidos de su selección, para los que había sido convocado.

Los otros dos convalecientes, Pablo Maffeo y Pedro López, continúan recuperándose de sus problemas musculares. Los dos laterales derechos se ejercitaron al margen del grupo junto al readaptador Jordi Carracero completando diversos ejercicios y tocando balón. Ambos podrían estar listos para el encuentro de la semana que viene contra el Valladolid, algo que Okazaki apunta a tener más difícil.

El equipo está citado hoy y mañana para realizar una única sesión de entrenamiento en el Pirámide. Después, Míchel ha dado descanso a los jugadores todo el fin de semana.

Joaquín ya está en Málaga

El único azulgrana que tuvo que dejar el equipo el lunes en el último día de mercado, Joaquín Muñoz, ya se encuentra en Málaga, donde recala cedido. El extremo asistió este miércoles al entrenamiento de sus nuevos compañeros sin poder participar en él debido a una lesión en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha.