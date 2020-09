Partido Huesca-Cádiz, en directo

La SD Huesca recibe desde las 16.00 al Cádiz en El Alcoraz en un partido enmarcado en la segunda jornada de liga de Primera División que se ha visto salpicado en sus horas previas por la covid-19. El hecho de que el sábado el club azulgrana informase de que los test PCR practicados a la plantilla 48 horas antes de la cita, tal y como marca la normativa, hubiesen aparecido dos positivos por covid-19 hizo que se tuviese que aplicar el protocolo establecido para estas situaciones y que obliga a volver a examinar a todo el equipo. Finalmente, los resultados conocidos esta mañana no han arrojado nuevos afectados, lo que permite que el partido se celebre.

Míchel, eso sí, deberá hacer frente ahora esas bajas, no solo para el duelo más inmediato, sino también para los venideros. No en vano, hasta que los afectados, que se encuentran bien y que han sido aislados en sus domicilios, no den dos negativos en las próximas pruebas que se les practiquen no podrán calzarse de nuevo las botas.

El careo con los gaditanos llega tras el buen inicio de curso protagonizado en Villarreal, donde se logró un empate a uno con un gran gol como momento álgido. El equipo demostró en La Cerámica que está rodado y que mantiene el viento de cola propiciado por el ascenso. Aún así, a la maquinaria azulgrana se siguen sumando refuerzos y en los últimos días se han incorporado dos más llamados a elevar el potencial del vestuario, el centrocampista Borja García y el central Dimitrios Siovas.

Enfrente se encuentra otro recién ascendido. Es decir, un rival directo en la pelea por la permanencia. El conjunto que dominó casi toda la pasada campaña la Segunda División, pero que vio cómo finalmente el Huesca se quedó con la primera plaza llega a El Alcoraz como el primer visitante del curso. Desde la rúbrica del regreso a la élite con un 3-0 sobre el Numancia, hace poco más de dos meses, los oscenses no habían vuelto a competir en su estadio.

La covid-19 tampoco ha dejado tranquilo al Cádiz, que desde el inicio de la pretemporada ha visto como seis de sus jugadores eran infectados, además de su entrenador Álvaro Cervera, que sigue sin recuperarse y no ha viajado a Huesca. La preparación que han podido llevar a cabo no ha sido la mejor y se notó con el 0-2 con el que cayeron frente a Osasuna en la primera jornada. Ahora, aseguran estar más preparados.

Por el momento, los gaditanos confían en el mismo bloque que en el anterior ejercicio, aunque también es verdad que están a la espera de dar salida a varias de sus muchas piezas para poder incorporar refuerzos. Su cara nueva más atractiva hasta la fecha es la del delantero Álvaro Negredo.

Dos novedades presenta el once de la SD Huesca respecto al de Villarreal, Eugeni y Siovas. El medio entra en el lugar de Mikel Rico, con unos problemas físicos que le han impedido incluso entrar en la convocatoria. Sí que lo ha hecho, aunque está tocado, Insua, que deja su sitio al griego, incorporado esta semana. Siguen Andrés en la portería, Maffeo, Pulido y Galán, en la defensa, Mosquera y Juan Carlos en el centro del campo y Ferreiro, Mir y Okazaki en el ataque.

El primer gol ha llegado a los diez minutos y ha sido visitante. En una contra del Cádiz, Andrés ha despejado hacia el centro, los centrales no han estado rápidos y Negredo ha recogido el rechace para abrir el marcador.