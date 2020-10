Sandro Ramírez completa la delantera de la SD Huesca

Fue sobre la bocina, cuando el mercado de fichajes estaba a punto de llegar a su fin y tras una negociación larga. La SD Huesca cerró este lunes el fichaje de Sandro Ramírez, delantero libre tras salir del Everton que vestirá de azulgrana durante las próximas tres temporadas. Con su llegada se cumplió el objetivos marcado para el último día hábil en cuanto a la inscripción de futbolistas de reforzar la delantera y, aunque también puede hacer las veces de extremo, quedó en el tintero ese futbolista de banda ofensivo y polivalente reclamado por Míchel. Junto al desembarco del canario de 25 años, se produjeron otros dos movimientos. Estos en el sentido de salida. La rescisión de Jonathan Toro y la cesión de Joaquín Muñoz al Málaga.

NOTICIAS RELACIONADAS Okazaki estará entre dos y tres semanas de baja

Sandro presenta un amplio bagaje en el fútbol de primer nivel siendo internacional con España en todas las categorías inferiores. Dio sus primeros pasos en Las Palmas desde donde pasó a la cantera del FC Barcelona. Con los azulgranas vivió su debut en la élite y de ahí pasó al Málaga con el que marcó trece goles con 21 años en la temporada 2016-17. Sus números y proyección no pasaron desapercibidos y acabó recalando en el Everton. Con los ingleses no acabó de cuajar siendo cedido en los últimos ejercicios al Sevilla, la Real Sociedad y el Valladolid. En total, el nuevo compañero de Okazaki, Mir y Escriche en la parcela ofensiva, suma 108 partidos de experiencia en Primera División.

El primer anuncio del día se produjo por la mañana. Jonathan Toro quedaba desligado de la SD Huesca tras alcanzar un acuerdo las dos partes y sin que haya llegado tan siquiera a debutar en partido oficial con la camiseta azulgrana. El mediapunta internacional hondureño, firmado en 2018, había competido en los dos últimos cursos en Portugal a préstamo en el Varzim y el Academica Coimbra, de la segunda división lusa primero, y en el Tondela de la máxima categoría después.

Posteriormente, a las 23.00 apareció en las oficinas de El Alcoraz Joaquín Muñoz. El extremo era una de las opciones que había manejado el Málaga con fuerza para reforzarse y el movimiento era bien visto por el jugador, natural de la ciudad andaluza. El acuerdo tardó en concretarse, pero finalmente llegó a buen puerto. El de La Rosaleda es el segundo destino de la joven promesa de 21 años desde que firmó con los oscenses tras el descenso a Segunda División y después de que el segundo tramo de la temporada pasada lo completase con el Mirandés. En la actual llevaba acumulados a las órdenes de Míchel cuarenta minutos en tres partidos.

Con las operaciones de anoche se pone fin a más de dos meses en los que la actividad de la SD Huesca en busca de configurar la mejor plantilla posible en su regreso a la élite ha sido constante. Los primeros pasos fueron encaminados a dar continuidad al equipo campeón de Segunda División. En primer término se confirmó que Míchel seguiría en el banquillo y a continuación llegaron las renovaciones de Valera, Luisinho, Pedro López y, en especial, Okazaki. Igualmente, también se llevó a término la opción de compra que se tenía sobre Pablo Insua.

Con la pretemporada ya en marcha, el meta Andrés Fernández se convirtió en el primer refuerzo. El murciano regresó a El Alcoraz diez temporadas después tras acordarse un traspaso con el Villarreal. Con la misma fórmula también se obtuvo a Siovas y Borja García. Gastón Silva, al igual que Sandro, firmó libre.

Las cesiones también han abundado. Se reeditó la de Sergio Gómez y también han recalado a modo de préstamo Maffeo, Ontiveros y Doumbia.