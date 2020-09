Borja García: “En Valencia tenemos que redimirnos”

Trabajo, trabajo y trabajo. La forma de levantarse tras la derrota contra el Cádiz parece tenerla clara la plantilla de la SD Huesca. Borja García, que ejerció de su portavoz este martes en el regreso a los entrenamientos del equipo, no paro de mencionarlo, “hay que seguir trabajando”. El objetivo, el próximo partido el sábado en Mestalla ante el Valencia (16.00) es pasar página al tropiezo. “Tenemos que redimirnos con un gran partido”, expuso.

NOTICIAS RELACIONADAS Borja García ya entrena como un jugador más de la SD Huesca

El medio vivió frente a los gaditanos un estreno con la camiseta de la SD Huesca “que no fue el soñado”. “Solo llevaba tres entrenamientos y tuve la oportunidad de ayudar a los compañeros, aunque no surtió el efecto que todos queríamos”, confesó. “Debo intentar asimilar lo antes posible los conceptos”, asumió.

El madrileño desembarcó en la capital oscense la semana pasada procedente del Girona y ya ha tenido alguna charla con su nuevo entrenador: “Míchel me pide lo mismo que a todos sus jugadores, sentirse cómodo con el balón sin dejar de lado el trabajo y que a partir de ahí cada uno saque su talento individual”.

NOTICIAS RELACIONADAS Borja García y Siovas llegan a la SD Huesca para quedarse en Primera

Al margen del técnico, se ha encontrado “con un grupo magnífico que trabaja muchísimo”. “Venía a un club familiar, que era lo que quería, y las expectativas no me han defraudado, el ambiente me hace sentir más cómodo e integrado en el equipo”, valoró. Y junto a esto, otro de los aspectos que le hizo decidirse por enrolarse con los azulgranas fue que “la idea de fútbol de Míchel se asemeja a mis características”.

Acerca del duelo con el Cádiz la opinión en el vestuario es unánime. “Todos coincidimos en que no nos sentimos a gusto en ningún momento, el rival impuso su estilo y nosotros no tuvimos la fluidez que vamos a tener si seguimos trabajando”, analizó.

El choque en Mestalla lo afronta “como daca partido, como una batalla”. “Tres puntos contra el Cádiz, el Madrid o el Valencia suman lo mismo”, esgrimió. A los ches los ve como “un club grande en restructuración que se ha desprendido de jugadores importantes, pero que sigue siendo competitivo” y entre las claves para salir airosos menciona “la fluidez en el pase, encontrar a los hombres de ataque, cometer los menos errores posibles, porque en Primera te penalizan, y generar ocasiones”.