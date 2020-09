Borja García y Siovas llegan a la SD Huesca para quedarse en Primera

Borja García y Ditrimios Siovas suman talento, recursos y capacidad de trabajo a la SD Huesca. Lo afirman con sus trayectorias y lo han constatado durante su presentación este viernes en la sala de prensa de El Alcoraz. El centrocampista madrileño y el central griego, que ya trabajan a las órdenes de Míchel Sánchez, aspiran a debutar este domingo frente al Cádiz (16.00, Movistar LaLiga) y antes han respondido a las preguntas de los medios acompañados por el director deportivo, Rubén García, feliz de haber atado dos incorporaciones de gran calibre.

García se ha referido a Borja como un jugador que “encaja perfectamente en la filosofía e idea de juego. Tiene una trayectoria contrastada y va competir por un puesto con su carácter. Ayudará en el último tercio de campo y nos da un salto de calidad”. El futbolista, que ha sido referente del Girona en los últimos años, firma por tres campañas y se quería lamer las heridas tras un cierre de curso “doloroso” con los catalanes después de que se escapara el ascenso.

El madrileño perseguía un proyecto con el que volver a ilusionarse. “Hemos tenido varias conversaciones con Rubén y han mostrado el máximo interés y confianza. Eso quería, he percibido muchas ganas. Estoy en club familiar semejante al Girona, en el que se están haciendo las cosas bien”, ha relatado. Al medio ofensivo no le gusta definirse; lo deja para la opinión pública y a un Míchel Sánchez al que conoce tras un pasado común en el Rayo Vallecano: “Hacía tiempo que no hablaba con él, solo cuando nos hemos enfrentado. Es una alegría, era compañero y congeniamos mucho. Le tengo muchísimo respeto por el inicio de su carrera como entrenador, que es muy bueno”.

No habló con Francisco Rodríguez, entrenador del Girona y ex de la SD Huesca, y Borja García sí se ha empapado en cambio de la manera de proceder del club azulgrana. Por su experiencia sabe que “es clave mantener el gran grupo que ha habido aquí, me he enfrentado a ellos y sé de lo que son capaces; más unos fichajes acertados. Maffeo y Siovas son dos grandes futbolistas. El bloque y los fichajes y el trabajo bien hecho nos ayudarán a alcanzar el objetivo”.

Borja vio la puesta de largo en Villarreal y se quedó con una “impresión muy buena, como lo que se venía haciendo en Segunda. Se dio la cara y una buenísima imagen ante uno de los equipos que más se han reforzado. Con un trato de balón que también me ha hecho definirme por venir aquí”. Para el madrileño, “si queremos mantener la categoría cada partido y cada punto es trascendental y el inicio marcará si peleamos por el descenso o no”.

De manera compartida con Siovas, está ya a punto para debutar y confía en jugar “los tres años en Primera División”. El central griego ha firmado por dos campañas y, en palabras de Rubén García, “no necesita presentación. Era uno de los más deseados por mi parte por su posición en el campo. Buscábamos un central zurdo y no abunda esa posición. Posee experiencia nacional e internacional y tiene cara y ojos en Primera División y Europa. Ese perfil queda excelentemente cubierto con Siovas y Silva. Tienen características diferentes y son poderosos en los duelos aéreos”.

En un esforzado castellano, el heleno se ha mostrado “muy feliz de estar aquí, en un equipo parecido al Leganés. Hay un gran ambiente con los jugadores y quiero ayudar al equipo lo más rápido posible”. Ha agradecido el esfuerzo del club para hacerse con sus servicios, lo que le hace estar “feliz”, y posee la receta del posible éxito a partir de su experiencia con el Leganés: “El año pasado trabajamos mucho en defensa pero no tuvimos suerte en ataque. Aquí con este entrenador y su filosofía ofensiva lo podemos conseguir”.