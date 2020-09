Debuts exprés en la SD Huesca

Su fichaje fue anunciado el jueves y el domingo ya estaba escuchando junto a Pulido el pitido inicial de la derrota contra el Cádiz (0-2) en la que también vivió su primera experiencia como azulgrana Borja García. El relato de lo ocurrido con Dimitrios Siovas, la última de las seis incorporaciones que lleva cerradas la SD Huesca desde la vuelta de las vacaciones, ejemplifica la premura con la que el técnico Míchel Sánchez está intentando introducir a los refuerzos en la dinámica del equipo. No hay tiempo que perder y por eso cuanto antes jueguen mejor. Así, cinco de los seis refuerzos -además de los dos ya mencionados, Andrés Fernández, Sergio Gómez y Maffeo- se han vestido de corto en el partido inmediatamente posterior a su llegada.

Solo falta por debutar el central Gastón Silva, si bien su caso es particular. En El Alcoraz aterrizó como jugador libre. Sin embargo, la salida de su anterior club, el Independiente argentino, que ha amenazado con denunciar a los azulgranas, no resultó nada sencilla y ahora la recepción de la documentación necesaria para tramitar su inscripción se está demorando más de los habitual. De todos modos, con el uruguayo, que a diferencia del resto de sus compañeros, incorporados mucho más rodados, no compite desde marzo, se estima que el periodo de adaptación puede ser algo más largo.

La primera negociación en cerrarse fue la de Andrés Fernández. El club oficializó el traspaso desde el Villarreal el 28 de agosto y poco más de 24 horas después fue titular en el amistoso contra la Real Sociedad (2-2). A continuación regresó Sergio Gómez tras conseguirse una nueva cesión por parte del Borussia de Dortmund. En Huesca se apeó el 1 de septiembre y a los tres días en la victoria frente al Sabadell (3-0) en el último encuentro de preparación entró en el terreno de juego por Rafa Mir en el minuto 62.

La primera vez tanto de Andrés como de Sergio Gómez, aunque la de éste matizada porque ya había formado parte de la disciplina azulgrana el curso pasado, se produjo dentro de ensayos veraniegos donde nada hay en juego. Sin embargo, las siguientes han sido ya con puntos en liza.

Pablo Maffeo dio el "sí quiero al Huesca" en la semana previa al inicio de la liga. El martes se presentó en la capital oscense, el miércoles entrenó y el domingo fue titular en el 1-1 con el Villarreal en el que marcó el gol de los de Míchel y cometió el penalti con el que igualaron los de amarillo.

Su estreno vino propiciado por la baja del otro lateral derecho que hay en la plantilla, Pedro López, que aún no se había recuperado de un esguince de tobillo. Algo similar ocurrió con Siovas. En su caso, Pablo Insua, el que había sido en La Cerámica el acompañante de Pulido en el eje de la zaga, no estaba al 100% físicamente y Míchel decidió apostar por el griego.

También lo hizo ya en la segunda parte con Borja García, fichado el martes anterior. El centrocampista formó parte de un triple cambio que también significó la entrada en el campo de Sergio Gómez y Joaquín con el que se buscó, sin suerte, cambiar el devenir del encuentro.

Habrá que ver ahora si la dinámica continúa. Hasta que el mercado eche el cierre el 5 de octubre las prioridades de la dirección deportiva son tres, un mediocentro defensivo, un extremo y un delantero. El perfil ansiado, el mismo que hasta ahora, futbolistas de contrastadas prestaciones en la élite. Es decir, jugadores que puedan rendir desde el primer minuto.