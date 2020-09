La SD Huesca hace propósito de enmienda y ya piensa en Mestalla

La derrota ante el Cádiz el domingo por 0-2 no entraba en los planes de la SD Huesca para las primeras jornadas y por ello, como reconoció Juan Carlos tras el partido, el resultado fue "de los que duelen". Atendiendo a que tras la visita inaugural al Villarreal, saldada con un 1-1, y justo después del careo con el Cádiz, han de llegar los duelos con el Valencia y el Atlético de Madrid, el cruce con los gaditanos se estimaba como una buena oportunidad para sumar la primera victoria y ganar en tranquilidad. Sin embargo, los azulgranas se vieron maniatados por el rival y ahora solo les queda, en palabras también del medio gallego, "seguir trabajando porque esto acaba de empezar".

"No hemos estado cómodos en ataque en ningún momento, no hemos podido ni sabido llevar el partido dónde queríamos", se mostró autocrítico Juan Carlos, que lamentó "no haber generado peligro de tres cuartos en adelante".

En términos similares se expresó su compañero Sergio Gómez. "Conocíamos al Cádiz de haber jugado contra él en Segunda División y sabíamos cómo iba a plantear el partido", comentó. "Hemos tenido alguna ocasión, pero han estado sólidos en defensa, han llegado dos veces y han conseguido marcar", añadió a su análisis.

Para la joven promesa cedida por el Borussia de Dortmund el encuentro resultó especial al significar su debut en Primera División con el Huesca. "Ya conocía a los compañeros de la temporada pasada y me lo han hecho más fácil, seguiré trabajando para tener nuevas oportunidades", agradeció.

La siguiente parada llega el próximo sábado con la visita a Mestalla a partir de las 16.00. "Cada partido es una una opción de sumar tres puntos, en Villarreal hicimos un buen partido y empatamos", señaló al respecto Juan Carlos.

El equipo guardará este lunes descanso descanso y comenzará a preparar el desplazamiento a tierras levantinas a partir de mañana. Míchel ha citado a sus jugadores en las instalaciones del IES Pirámide a las 10.00.