Míchel: “El estilo del Cádiz se ha impuesto al de la SD Huesca”

Míchel Sánchez, técnico de la SD Huesca, ha reconocido la justicia de la victoria del Cádiz en El Alcoraz (0-2) con el tanto inicial de Negredo como catalizador. El preparador azulgrana ha señalado que los gaditanos han “defendido muy bien" y son “un equipo bien trabajado. El 0-1 les ha reforzado en su trabajo defensivo y han impuesto su estilo. Hemos tenido balón pero generado muy poco. Han defendido bien los duelos individuales. En estos han salido beneficiados y el trabajo y estilo de ellos se ha impuesto”.

Lamentaba Míchel que el 0-1 les hubiera “quitado tranquilidad, ellos se desordenan poco y para hacerlo hay que jugar muy bien. En la primera parte hemos estado precipitados y verticales, en la segunda nos ha costado mucho por las bandas y no ha podido ser”. Con la experiencia del año pasado ante equipos tan rocosos, ha analizado que “hay muchos momentos en el partido, intentamos que el nuestro llegue. No es la mejor noticia el 0-1 pero hay que rehacerse con nuestra idea y ser más agresivos”.

Ha insistido en dar “mucho mérito” al Cádiz y su estilo se ha impuesto. “Podríamos haber cambiado tras el descanso y saltar las líneas más rápido. No lo he querido hacer así y quizá me he equivocado. Ha costado generar y llegar en uno contra uno. No hemos sido capaces de hacerlo. Toca seguir mejorando sabiendo que la dificultad en la categoría es máxima. Generar más de lo que lo hemos hecho”, ha añadido.

Míchel ha explicado el triple cambio de Rafa Mir, Juan Carlos y Eugeni “porque Rafa se metía mucho dentro, siempre le decimos que juegue de doble punta. Necesitábamos abrir el campo mucho más con Joaquín por fuera y Sergio Gómez tiene buena dinámica de control y pase para generar la superioridad. Otra opción era el 4-4-2. Hemos optado por mejorar así lo de la primera parte”.

Tampoco ha querido lamentar la baja de Mikel Rico pese a que su “ascendencia es muy importante y esperamos que se recupere. Por eso hacemos una plantilla lo más competitiva posible. No hemos ganado ni perdido sin él. Al final queremos ser competitivos y la mejor forma de entrar en la dinámica es dar minutos de juego a los nuevos”, como ha sucedido. “No han sido cambios por ser nuevos sino porque era necesario para el partido”, ha definido.

Perder con el Cádiz, un rival directo por la permanencia, en casa “duele lo mismo, y más tras caer en El Alcoraz porque queremos sumar aquí de tres en tres por las necesidades que demanda la categoría. Veníamos de un buen partido en Villarreal y esta vez no nos hemos impuesto en la idea de juego. Hemos de seguir trabajando para lograr un resultado mejor”.

Perera, muy satisfecho

El segundo entrenador del Cádiz, Roberto Perera, ha comparecido por la baja médica de Álvaro Cervera para reflejar que “el primer partido nos dejó una sensación contradictoria. No creemos que estuviésemos tan mal. No es por poner excusas pero llegamos muy limitados. A este hemos llegado mejor en lo físico y psicológico. Hemos recuperado jugadores importantes que nos han echado una mano. El esfuerzo no se negocia. El Huesca no tuvo prácticamente ocasiones de gol. Cuando tenemos la fortuna de adelantarnos no solemos encajar y hemos tenido la suerte de hacer el 0-2”.

En una plantilla como la andaluza, “todos han de estar preparados para jugar. Aparte de los recuperados, jugadores como Mauro han llegado con una semana más de entrenamientos y eso se nota. No son jugadores puntuales. Estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo y es el camino”.

Por la manera cadista de entender el juego, “creemos que lo importante es controlar el espacio. Son dos estilos totalmente distintos, hemos sabido contrarrestar sus virtudes y aprovechar las nuestras. Lo que más me ha gustado es el trabajo solidario del equipo. Que todos trabajen para y por el equipo”.