Okazaki, Mir o los dos, las dudas para la delantera en la SD Huesca

No se esperan grandes cambios, pero sí alguna modificación en el once que proponga este domingo Míchel de cara a la visita al Rayo Vallecano (21.00). La buena impresión que dejó la SD Huesca la semana pasada en su victoria sobre el Almería (3-2) invita a darle una nueva oportunidad al conjunto por el que se apostó entonces y, si en alguna demarcación debe producirse alguna variación, ésta será la delantera. No en vano, vuelve a estar disponible Rafa Mir, una vez que ya ha cumplido el partido de sanción con el que fue castigado tras su expulsión en Gerona.

El murciano fue el refuerzo estrella del mercado de invierno y, hasta ver la tarjeta roja en Montilivi, había sido titular durante cuatro jornadas consecutivas marcando dos goles. Su sustituto con los indálicos fue Okazaki que cuajó un buen encuentro abriendo con un cabezazo el marcador y las dudas de lo que decidirá ahora el técnico azulgrana; el regreso de Mir, la continuidad del japonés, ambas opciones u otra vía.

Hasta el momento Míchel ha venido abogando más por jugar con un punta que con dos, aunque tampoco ha renegado del todo de esta posibilidad empleándola especialmente en las segundas partes y también de inicio en algún partido. Mir y Okazaki ya compartieron delantera en la victoria sobre el Lugo (2-1) y volvieron a coincidir sobre el césped 18 minutos contra el Girona. En aquella ocasión, el nipón sustituyó a Raba en el 53’ colocándose en la punta y enviando al jugador cedido por el Wolverhampton inglés a la derecha.

Durante la semana, los oscenses, que este sábado se ejercitaron a puerta cerrada por última vez antes de partir a Madrid, han ensayado con un ariete y con dos. En este último caso, Míchel colocó juntos el martes pasado a Sergio Gómez y Ferreiro en los extremos, y a Mikel Rico y Eugeni, en la medular, dejando como piezas más adelantadas a Okazaki y Mir.

Más allá de ellos dos, el preparador quiso recordar el viernes que cuenta con otras alternativas como Cristo y Juan Carlos, a los que elogió. El dilema está servido y no se resolverá hasta poco antes del inicio del partido.